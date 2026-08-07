/निकाय चुनाव को लेकर सख्त गाइडलाइन जारी, प्रचार से खर्च तक नए नियम लागू, जानें प्रत्याशियों के लिए तय हुई हर सीमा

Rajasthan Nikay Chunav: आगामी नगरीय निकाय चुनावों को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है. आयोग ने चुनाव प्रचार में वाहनों, लाउडस्पीकर, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग और कटआउट के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लगाए हैं. साथ ही नगरीय निकाय (नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका) चुनाव में प्रत्याशियों के लिए चुनाव खर्च की सीमा तय कर दी गई है. नए नियम के तहत अब नगर निगम क्षेत्र में पार्षद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी अधिकतम 3.50 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे, जबकि नगर परिषद के पार्षद प्रत्याशी 2.50 लाख और नगर पालिका सदस्य का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए 1.50 लाख रुपए तक की खर्च सीमा (लिमिट) तय की गई है. प्रत्याशियों को चुनाव परिणाम घोषित होने के 15 दिन के भीतर चुनावी खर्च का पूरा लेखा-जोखा जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) के समक्ष प्रस्तुत करना होगा. यह विवरण तीन दिन तक सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा और सात दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति उस पर आपत्ति दर्ज करा सकेगा. उधर राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव में होने वाले खर्च के लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को बजट का भी आवंटन कर दिया है. प्रदेश के 10 नगर निगमों में चुनाव के दौरान चुनाव कर्मचारियों के TA और DA के लिए आयोग ने सभी निर्वाचन अधिकारियों को कुल 10.31 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है. वहीं, नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के चुनाव के लिए 19.33 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है.

राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन

-बस-ट्रक समेत इन वाहनों से प्रचार पर पूरी रोक

-चुनाव प्रचार के लिए बस, ट्रक, मिनी बस, मेटाडोर तथा पशुचालित वाहनों जैसे तांगा, ऊंटगाड़ी और बैलगाड़ी के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है.

-इसके अलावा अन्य वाहनों के उपयोग पर भी सीमा तय की गई है.

-नगर निगम पार्षद प्रत्याशी अधिकतम 3 वाहन उपयोग कर सकेगा.

-नगर परिषद पार्षद प्रत्याशी अधिकतम 2 वाहन रख सकेगा.

-नगरपालिका सदस्य प्रत्याशी अधिकतम 1 वाहन का उपयोग कर सकेगा.

-प्रत्याशी को वाहन उपयोग से कम से कम 24 घंटे पहले वाहन संख्या, चालक का नाम और पता रिटर्निंग अधिकारी को देना होगा. अनुमति मिलने के बाद उसका प्रमाण-पत्र वाहन पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा.

-चुनाव में निर्धारित सीमा से अधिक वाहनों का काफिला या रैली नहीं निकाली जा सकेगी.

-मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले किसी भी प्रकार की रैली या वाहन काफिले पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा.

-मतदान दिवस पर वाहन उपयोग के लिए भी अलग से रिटर्निंग अधिकारी की अनुमति लेनी होगी.

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चुनाव कार्यालय पर नहीं बजेंगे लाउडस्पीकर

-प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय पर लाउडस्पीकर का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.

-अस्पताल, स्कूल और धार्मिक स्थलों से 100 मीटर की परिधि में भी लाउडस्पीकर नहीं बजाए जा सकेंगे.

-मतदान से 48 घंटे पहले लाउडस्पीकर के उपयोग पर पूर्ण रोक रहेगी.

-अन्य समय में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड अधिकारी अथवा सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति से लाउडस्पीकर का उपयोग किया जा सकेगा.

पोस्टर-बैनर लगाने के लिए अनुमति जरूरी

-आयोग ने पोस्टर, बैनर, होर्डिंग और कटआउट लगाने के लिए भी सख्त नियम तय किए हैं.

-सार्वजनिक स्थान पर प्रचार सामग्री लगाने से पहले संबंधित स्थानीय निकाय या सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा.

-निजी संपत्ति पर झंडे या बैनर लगाने से पहले संपत्ति मालिक की लिखित सहमति लेनी होगी.

-मतदान केंद्र के 200 मीटर दायरे में किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जा सकेगी.

-मतदान के दिन चुनावी बूथ पर अधिकतम 2×5 फीट का एक बैनर लगाया जा सकेगा,

-लेकिन उस पर प्रत्याशी, राजनीतिक दल, चुनाव चिन्ह या नारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा.

-आमसभा, जुलूस और रैली के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा.

बहरहाल, यानी इस बार निकाय चुनाव में सिर्फ वोटों की नहीं, नियमों की भी परीक्षा होगी. प्रचार की रफ्तार पर आयोग का पहरा रहेगा. जितना अनुशासित प्रचार, उतनी मजबूत दावेदारी. क्योंकि एक छोटी सी चूक न सिर्फ जुर्माना दिला सकती है, बल्कि छह साल तक चुनाव लड़ने का रास्ता भी बंद कर सकती है.