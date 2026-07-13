/राजस्थान में आखिर कब होंगे पंचायत-निकाय चुनाव? सरकार फिर पहुंची हाईकोर्ट

Rajasthan Panchayat Chunav: राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर एक बार फिर कानूनी हलचल तेज हो गई है. राज्य सरकार ने चुनाव कराने की समय-सीमा बढ़ाने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सरकार ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा है कि 22 मई को दिए गए हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार तय समय में सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करना संभव नहीं है. सरकार का कहना है कि ओबीसी आरक्षण, विभिन्न विभागों से समन्वय और निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े कई काम अभी पूरे होने बाकी हैं. वहीं दूसरी ओर चुनाव में देरी को लेकर याचिकाकर्ताओं ने सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के खिलाफ अवमानना याचिकाएं भी दायर की हैं, जिन पर 14 जुलाई को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी.

समय बढ़ाने की मांग लेकर फिर पहुंची सरकार

राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में दाखिल अपने आवेदन में कहा है कि 22 मई के आदेश के बाद लगातार संबंधित विभागों, ओबीसी आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग के साथ पत्राचार किया गया. सरकार ने अपने दावे के समर्थन में 4 जून से 6 जुलाई 2026 के बीच हुए पत्राचार और अन्य दस्तावेज भी अदालत में पेश किए हैं. सरकार का कहना है कि मौजूदा समय-सीमा में चुनाव कराना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है, इसलिए अदालत से अतिरिक्त समय दिया जाए.

Add Zee News as a Preferred Source

ओबीसी आरक्षण रिपोर्ट का इंतजार

सरकार ने कोर्ट को बताया कि अभी तक ओबीसी आयोग की अंतिम रिपोर्ट नहीं मिली है. प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आबादी काफी अधिक है, ऐसे में राजनीतिक आरक्षण तय किए बिना चुनाव कराना उचित नहीं होगा. सरकार का कहना है कि आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही चुनाव निष्पक्ष और कानूनी तरीके से कराए जा सकते हैं. इसी वजह से चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने की जरूरत बताई गई है.

चुनाव प्रक्रिया पूरी करने में लगेंगे करीब 90 दिन

सरकार ने अपने आवेदन में राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र का भी हवाला दिया है. आयोग के अनुसार सरकार से आरक्षण का अंतिम विवरण मिलने के बाद चुनाव कराने में करीब 90 दिन का समय लगेगा. इसमें नगरीय निकाय चुनाव दो चरणों में कराने के लिए लगभग 40 दिन और पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव चार चरणों में कराने के लिए करीब 50 दिन की आवश्यकता होगी. ऐसे में माना जा रहा है कि यदि आरक्षण संबंधी प्रक्रिया अगस्त तक पूरी हो जाती है तो पंचायत और निकाय चुनाव सितंबर से नवंबर के बीच कराए जा सकते हैं.

पहले हाईकोर्ट ने 31 जुलाई तक का दिया था समय

इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को 31 जुलाई तक हर हाल में पंचायत और निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया था. अदालत ने ओबीसी आयोग को भी 20 जून तक अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा था. हालांकि सरकार का कहना है कि कई प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रियाएं समय पर पूरी नहीं हो सकीं, इसलिए निर्धारित समय-सीमा का पालन करना संभव नहीं हो पाया.

सरकार पर लगे चुनाव टालने के आरोप

चुनाव में लगातार हो रही देरी को लेकर विपक्ष और याचिकाकर्ताओं ने सरकार पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि बार-बार चुनाव टालना लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है. उनका आरोप है कि सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग अदालत के आदेशों का समय पर पालन नहीं कर पाए हैं. इसी आधार पर मूल याचिकाकर्ता गिर्राज सिंह देवंदा और पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने अवमानना याचिकाएं दायर की हैं.

14 जुलाई की सुनवाई पर टिकी निगाहें

अब इस पूरे मामले में 14 जुलाई की सुनवाई काफी अहम मानी जा रही है. जस्टिस इंद्रजीत सिंह की खंडपीठ सरकार की समय बढ़ाने की अर्जी और अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. इस सुनवाई के बाद यह साफ हो सकेगा कि पंचायत और निकाय चुनाव तय समय में होंगे या फिर सरकार को अदालत से अतिरिक्त समय मिल पाएगा. फिलहाल पूरे प्रदेश की नजर हाईकोर्ट के अगले फैसले पर टिकी हुई है.