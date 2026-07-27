Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /नगरीय निकाय और पंचायती राज चुनाव से पहले बड़ा बदलाव! दो से ज्यादा बच्चों वालों को मिली चुनाव लड़ने की छूट

नगरीय निकाय और पंचायती राज चुनाव से पहले बड़ा बदलाव! दो से ज्यादा बच्चों वालों को मिली चुनाव लड़ने की छूट

Rajasthan News: राजस्थान में नगरीय निकाय और पंचायती राज चुनाव से पहले बड़ा बदलाव हुआ है. राज्य निर्वाचन आयोग ने दो से अधिक संतान वाले उम्मीदवारों पर लगी चुनाव लड़ने की रोक हटा दी है. अब ज्यादा बच्चों वाले व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकेंगे. इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Deepak Goyal
Published:Jul 27, 2026, 07:04 PM IST | Updated:Jul 27, 2026, 07:04 PM IST
नगरीय निकाय और पंचायती राज चुनाव से पहले बड़ा बदलाव! दो से ज्यादा बच्चों वालों को मिली चुनाव लड़ने की छूट
Image Credit: राजस्थान पंचायत और निकाय चुनाव में दो से अधिक बच्चे वाले भी लड़ सकते हैं चुनाव.

Rajasthan Panchayat Chunav: नगरीय निकाय और पंचायती राज चुनाव से पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए दो से अधिक संतान वाले प्रावधान को खत्म कर दिया है. अब दो से ज्यादा बच्चों वाले व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकेंगे और यह उनकी अयोग्यता का आधार नहीं होगा. इसके लिए पंचायती राज अधिनियम-1994 और नगर पालिका संशोधन अधिनियम-2009 में बदलाव लागू किए गए हैं. नगरीय निकाय चुनाव के लिए 25 मार्च 2026 को जारी अधिसूचना के जरिए इस प्रावधान को हटाया गया है. राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव राजेश वर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं.

खबर अपडेट की जा रही है...

Add Zee News as a Preferred Source

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Politics News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

राजस्थान में निकाय-पंचायत चुनाव में देरी पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने कहा- हार के डर से चुनाव नहीं करा रही सरकार

पंचायत और निकाय चुनाव से पहले बड़ा कदम, राजस्थान में शुरू हुआ OBC परिवारों का डिजिटल सर्वे

Rajasthan Panchayat chunav: राजस्थान में 31 जुलाई तक पंचायत-निकाय चुनाव मुश्किल, आयोग ने सरकार को लिखा पत्र

ट्रेंडिंग न्यूज़

सोने-हीरे की गुणवत्ता जांच होगी और सटीक, सीतापुरा SEZ में लगेंगी हाईटेक मशीनें

बाड़मेर में बेटे के लव अफेयर के विवाद में पिता की काटी नाक, ग्रामीणों ने थाने का किया घेराव

जयपुर में शिक्षा मंत्री के खिलाफ कर्मचारियों का बड़ा प्रदर्शन! सड़कों पर उतरे कर्मचारी, बर्खास्तगी की उठी मांग

मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में तेंदुए की मौत, वन विभाग ने 4 शिकारियों को दबोचा

राजस्थान के परिवहन निरीक्षक 5 दिन से कार्य बहिष्कार पर, ऑल इंडिया फैडरेशन का समर्थन

बीकानेर में बाजरा बना सुपरफूड और रोजगार का जरिया, 'मरूशक्ति यूनिट' में बन रहे कई पौष्टिक उत्पाद

प्रतापगढ़ के पीपलखूंट में भारी बारिश से गड्ढों और कीचड़ से भरी सड़क, हमेशा हादसे का खतरा

मानसून फीका, गर्मियों जैसी डिमांड, 96 घंटे में एक बार पानी की सप्लाई

सीकर में अवैध बसों पर बवाल, रोडवेज कर्मचारियों ने प्रशासन को दी आंदोलन की चेतावनी

नागौर में 10 साल की भाविका कंवर का पाग दस्तूर, दादी और मां बोली बेटा-बेटी बराबर

राजस्थान में मानसून फिर से हुआ सक्रिय, इन जिलों में अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट

राजस्थान चुनाव से पहले कांग्रेस में हलचल, टिकट के दावेदारों की नेताओं के घर लगी कतार

बाड़मेर में मेहरबान हुआ मौसम, बारिश के पानी में डूबे कई इलाके, पढ़ें वेदर अपडेट

एक साथ 10 लोग बीमार... हनुमानगढ़ के गांव में मचा हड़कंप, छाछ पीने के बाद बिगड़ी तबीयत

Gold Silver Price Today: गुलाबी नगरी में चमका या सस्ता हुआ सोना? तुरंत चेक करें आज के ताजा दाम

राजस्थान में मानसून का कहर जारी! बाड़मेर-जैसलमेर समेत 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें मौसम का ताजा अपडेट

बारां के कवाई में अडानी पावर प्लांट का राख का तालाब बना दलदल, ग्रामीणों का सांस लेना मुहाल

रोडवेज ड्राइवर-कंडक्टर के लिए 3000 KM बस चलाना अनिवार्य, ऑफिस ड्यूटी पर सख्ती, जानें हाईकोर्ट का आदेश

सवाई माधोपुर में दर्दनाक हादसा! 11 केवी करंट की चपेट में आया परिवार, एक की मौत, महिला गंभीर

इश्क में अंधी पत्नी ने पार की सारी हदें! प्रेमी संग मिलकर पति का गला घोंटा, फिर रच दी सुसाइड की कहानी

राजस्थान के 6 जिलों को भिगोने का प्लान बना रहा मौसम, इन शहरों की ओर तेजी से आ रहे काले बादल

राजस्थान को मिला नया टेबल टेनिस स्टार! 14 साल के खिलाड़ी ने दिग्गजों को धूल चटाकर जीता गोल्ड

चित्तौड़गढ़ में ANTF का बड़ा एक्शन, भैंसों के तबेले से 2 करोड़ का डोडा चूरा बरामद, तस्कर फरार

लोहारकी गांव में सामूहिक आत्महत्या से सनसनी, पति-पत्नी और दो मासूम बच्चों की मौत

राजस्थान की सबसे चौड़ी टनल का ट्रायल शुरू, झालावाड़-एमपी से कोटा आना हुआ आसान

शिक्षक नहीं तो पढ़ाई नहीं! कई जिलों में स्कूलों के बाहर छात्रों और ग्रामीणों का प्रदर्शन, Students ने जड़ा ताला

Kotputli-Behror News: शाहजहांपुर टोल पर 30 लाख की अवैध शराब जब्त, गुजरात जा रही थी खेप

कोटा का सबसे बड़ा अस्पताल हुआ 'बीमार'! गंदगी और सीवरेज ने बढ़ाया महामारी का खतरा

बारिश से फिर भीगेगा राजस्थान! 23 जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी, जानिए कब लौटेगा मानसून का तूफानी दौर?

NEET लीक तर्ज पर , राजस्थान में शिक्षा मंत्री के खिलाफ शिक्षक संघ (एककृत) का सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके को खुला पत्र

'कम दहेज लाई थी'... क्या इसी वजह से चली गई प्रियंका की जान? कोर्ट के आदेश से बड़ा एक्शन

झुंझुनूं में हाईटेंशन लाइन पर बवाल! किसानों ने शुरू किया धरना, भूख हड़ताल की चेतावनी

यूजीसी नियमों के विरोध में सीकर पहुंची करणी सेना की जनजागरण यात्रा, निकाला मशाल जुलूस

बांसवाड़ा में 'गौ सम्मान अभियान' के तहत प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन, गौ संरक्षण के लिए रखीं 8 बड़ी मांगें

किशनगढ़-कोटपुतली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का विरोध तेज, ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर सड़कों पर उतरे किसान, SDM को सौंपा ज्ञापन

टॉयलेट के झगड़े ने ली जान! गुस्से में तलवार से काट दी पड़ोसी की गर्दन, 24 घंटे में खुला सनसनीखेज मर्डर केस

कोटा में बीच सड़क पर खूनी संघर्ष, युवक की गर्दन पर धारदार हथियार से वार, हालत नाजुक

TAGS:
Rajasthan Panchayat Chunav
Rajasthan Politics
Rajasthan News

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
नगरीय निकाय और पंचायती राज चुनाव से पहले बड़ा बदलाव! दो से ज्यादा बच्चों वालों को मिली चुनाव लड़ने की छूट
Rajasthan Panchayat Chunav
2
Jaipur News
3
Tonk News
4
Gold Silver Price
5
Jaipur News