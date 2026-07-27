/नगरीय निकाय और पंचायती राज चुनाव से पहले बड़ा बदलाव! दो से ज्यादा बच्चों वालों को मिली चुनाव लड़ने की छूट

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Rajasthan Panchayat Chunav: नगरीय निकाय और पंचायती राज चुनाव से पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए दो से अधिक संतान वाले प्रावधान को खत्म कर दिया है. अब दो से ज्यादा बच्चों वाले व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकेंगे और यह उनकी अयोग्यता का आधार नहीं होगा. इसके लिए पंचायती राज अधिनियम-1994 और नगर पालिका संशोधन अधिनियम-2009 में बदलाव लागू किए गए हैं. नगरीय निकाय चुनाव के लिए 25 मार्च 2026 को जारी अधिसूचना के जरिए इस प्रावधान को हटाया गया है. राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव राजेश वर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं.
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