/राजस्थान में सरपंचों की उड़ी नींद! 12 हजार पंचायतों में 10,000 करोड़ का बजट, जानें क्यों?

Rajasthan News: राजस्थान की पंचायतों में एक बार फिर बजट संकट गहरा गया है. बजट जारी नहीं होने की वजह से गांवों में विकास कार्यों की गति धीमी पड़ गई है. प्रदेश की करीब 12 हजार ग्राम पंचायतों में पिछले डेढ़ साल से राज्य वित्त आयोग (SFC), पंद्रहवीं वित्त आयोग (FFC) और मनरेगा से जुड़ी बड़ी राशि अटकी हुई है. इससे पंचायत स्तर पर कई जरूरी काम प्रभावित हो रहे हैं.

राष्ट्रीय सरपंच संघ के अनुसार पंचायतों का करीब 10 हजार करोड़ रुपये का बजट अभी तक जारी नहीं हो सका है. इसमें राज्य वित्त आयोग का 3580 करोड़ रुपये, पंद्रहवीं वित्त आयोग का 2900 करोड़ रुपये और मनरेगा का लगभग 3500 करोड़ रुपये शामिल हैं. संघ का कहना है कि SFC की राशि आवंटित होने के बावजूद वित्त विभाग में फाइलें अटकी हुई हैं.

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विकास कार्यों की रफ्तार हुई धीमी

बजट संकट का सीधा असर गांवों के विकास कार्यों पर दिखाई दे रहा है. पंचायतों में साफ-सफाई, सड़कों का निर्माण, पुराने ढांचों का जीर्णोद्धार और पेयजल से जुड़े नए प्रोजेक्ट अधर में लटक गए हैं. कई गांवों में विकास कार्य पूरी तरह रुक गए हैं, जिससे ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

राष्ट्रीय सरपंच संघ के अध्यक्ष जयराम पलसानिया ने इस मुद्दे को लेकर पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर से मुलाकात कर जल्द बजट जारी करने की मांग की है. उनका कहना है कि समय पर राशि मिलने से पंचायतें फिर से विकास कार्यों को गति दे सकेंगी.

FFC की राशि चुनावों के कारण अटकी

जानकारों का मानना है कि पंद्रहवीं वित्त आयोग की राशि पंचायत चुनाव नहीं होने की वजह से जारी नहीं हो पा रही है. नियमों के अनुसार यह राशि केवल चुने हुए जनप्रतिनिधियों को ही दी जा सकती है. वर्तमान में पंचायतों में प्रशासक कार्य कर रहे हैं, इसलिए FFC का बजट जारी करने में तकनीकी अड़चन आ रही है.

मार्च में सरपंचों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद कई स्थानों पर पूर्व सरपंचों को ही प्रशासक की जिम्मेदारी दी गई है. ऐसे में पंचायत प्रतिनिधियों को उम्मीद है कि राज्य वित्त आयोग का बजट जल्द जारी होगा और गांवों में रुके विकास कार्य दोबारा शुरू हो पाएंगे.

वित्त विभाग से बढ़ी उम्मीदें

अब पंचायत प्रतिनिधियों की निगाहें वित्त विभाग पर टिकी हुई हैं. उनका मानना है कि यदि जल्द बजट जारी किया जाता है तो गांवों में रुकी विकास योजनाओं को दोबारा रफ्तार मिल सकती है. पंचायतों का कहना है कि समय पर धनराशि उपलब्ध होना ग्रामीण विकास के लिए बेहद जरूरी है.