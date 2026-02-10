Rajasthan Panchayat Chunav: 2 से ज्यादा संतान वाले सरपंच हो जाए तैयार, बस करना होगा कल तक का इंतजार!

Rajasthan Budget 2026: राजस्थान सरकार कल विधानसभा में अपना बजट पेश करेगी. इस बजट में विकसित राजस्थान का विजन दिखेगा. सरकार युवाओं को रोजगार के साथ उद्योगों के जरिये प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए बड़ी घोषणाएं करने की तैयारी में है.

राज्य का बजट तैयार

सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने बजट को अंतिम रूप दे दिया है. कल सुबह ग्यारह बजे राजस्थान सरकार का बजट विधानसभा में पेश किया जाएगा. हर वर्ग इस बार सरकार के बजट से बहुत उम्मीद कर रहा है. भजनलाल सरकार बजट में हर वर्ग को छूने की कोशिश करेगी. लोकलुभावन घोषणायें होंगी.

मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का दावा

कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का दावा है कि बजट में किसान, मजदूर, व्यापारी, युवा से लेकर हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ खास होगा. सवाईमाधोपुर को सरकार बड़ी सौगातें दे सकती हैं. अमरूद की प्रोसेसिंग यूनिट पर बड़ा एलान हो सकता है. हाईटेक और मॉडर्न खेती को भी बढ़ावा देने के लिए भी बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

मंत्री अविनाश गहलोत ने जताई बड़ी उम्मीदें

मंत्री अविनाश गहलोत ने भी बजट को लेकर बड़ी उम्मीदें जताई हैं. उन्होंने कहा कि बजट में सरकार सिर्फ आय व्यय का लेखा जोखा ही पेश नहीं करेगी, बल्कि विकसित राजस्थान का विजन भी पेश करेगी राजस्थान विकास की दौड़ में कैसे आगे बढ़े, इसके लिए भी कई बड़े प्रावधान नजर आयेंगे.

बढ़ सकती हैं संविदा कर्मचारियों की सैलरी

भजनलाल सरकार ने पांच साल में चार लाख नौकरियां देने का एलान किया है. इस बजट में भी दीया कुमारी एक लाख नौकरियों का एलान कर सकती हैं. सामाजिक सुरक्षा पेंशन में सरकार इजाफा कर सकती हैं, लखपति दीदी योजना के प्रोत्साहन के लिए भी बड़े एलान संभव है. संविदा कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने की भी संभावना है.

पंचायती चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा

पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव को देखते हुए बजट में बड़ी घोषणा की जा सकती है. दो से ज्यादा बच्चे होने पर पंचायत और निकाय चुनाव लड़ने पर लगी रोक को हटाने का बिल पेश करने की घोषणा की जा सकती है. सोलर पॉवर पार्क की बढ़ती संख्या और इससे उपजी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार नई गाइडलाइन की घोषणा संभव है. नई सहकारी समितियों के गठन का एलान किया जा सकता हैं.

ट्रैफिक जाम की समस्या

वहीं, बढ़ती आबादी के दबाव को कम करने के लिए सैटेलाइन टाउन विकसित किए जाने पर सरकार का बजट में विजन दिख सकता है. साथ ही ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझ रहे जयपुर के लिए वित्त मंत्री दीया कुमारी कोई बड़ी घोषणा कर सकती हैं. नई रोडवेज बसों की खरीद का एलान भी संभव है. रिंग रोड और मेट्रो के अगले चरण का भी बजट में एलान किया जा सकता है.

नए इंडस्ट्रीयल एरिया की सौगात

ब्याज मुक्त फसली ऋण का दायरा बढ़ाने की भी घोषणा हो सकती है. गांवों में कांग्रेस के जनाधार को कमजोर करने के लिए ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सरकार बड़े फैसले ले सकती है. नई कृषि और सिंचाई परियोजनाओं का एलान भी संभव है दूध खरीद पर बोनस बढ़ सकता है . चौबीस घंटे बिजली देने की कार्य योजना का सरकार एलान कर सकती है. नए इंडस्ट्रीयल एरिया की सौगात दी जा सकती है.

राजस्थान फाउंडेशन के दुनियां के कई और देशों में चैप्टर खोलने की घोषणा संभव है. डिफेंस, एयरोस्पेस, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए खास रियायतें संभव सरकार ने हाल ही में इनके लिए पॉलिसी का एलान किया है. नए स्कूल बनेंगे, जर्जर भवनों की मरम्मत के साथ मेडिकल टूरिज्म को आकर्षित करने की दिशा में बड़े फैसले संभव है.

जनता के चेहरे पर आएगी खुशहाली

भाजपा विधायकों का दावा है कि कल का बजट प्रदेश के जनता के चेहरे पर खुशहाली लायेगा. प्रदेश की जनता के सपनों को सच करेगा. पंचायतीराज और स्थानीय निकाय चुनाव की छाया बजट पर नजर आएगी. शहरों के साथ ग्रामीण विकास सरकार की प्राथमिकता में दिखेगा उद्योग और व्यापार जगत के लिए दीया कुमारी के पिटारे से काफी कुछ निकलेगा. रियायतों के साथ राहतें बरसेंगी. भजनलाल सरकार हर चेहरे पर मुस्कान लाने के मकसद से नई घोषणाएं कर प्रदेश की जनता का भरोसा जीतने की बजट में हर संभव कोशिश करेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ये भी पढ़ें-