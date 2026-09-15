/Rajasthan Panchayat Chunav 2026: राजस्थान पंचायत चुनाव का काउंटडाउन शुरू! 17-18 सितंबर को खुलेगा आरक्षण का पिटारा

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Rajasthan Panchayat Chunav: राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के आगामी चुनाव की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच गई हैं. पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की तस्वीर इसी महीने साफ हो जाएगी. जिला परिषद सदस्य, प्रधान और पंचायत समिति सदस्यों के पदों के लिए 17 सितंबर, जबकि सरपंच और वार्ड पंच के पदों के लिए 18 सितंबर को आरक्षण लॉटरी निकाली जाएगी.
23 सितंबर के बाद प्रक्रिया शुरू होने का लक्ष्य
इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम जारी करेगा. राज्य में पहले नगरीय निकायों के चुनाव कराए जा रहे हैं. इसके बाद पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होंगे. हाईकोर्ट के समक्ष सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से रखी गई रूपरेखा के अनुसार पंचायत चुनाव की प्रक्रिया 23 सितंबर के बाद शुरू करने और इसे 15 नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है.
41 जिला परिषद और 14,403 ग्राम पंचायतों में होंगे चुनाव
प्रदेश में 41 जिला परिषद, 457 पंचायत समितियों और 14,403 ग्राम पंचायतों के चुनाव प्रस्तावित हैं. आरक्षण लॉटरी के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि किस ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद क्षेत्र में कौन सा पद किस वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा.
आरक्षण तय होते ही बदलेंगे चुनावी समीकरण
आरक्षण की तस्वीर साफ होते ही ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावी हलचल भी तेज होने की संभावना है. संभावित दावेदारों के समीकरण आरक्षण के आधार पर बदलेंगे और राजनीतिक दल भी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटेंगे.
चुनाव कार्यक्रम जारी होते ही आचार संहिता लागू
लॉटरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम जारी करेगा. चुनाव कार्यक्रम जारी होते ही ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी. ऐसे में अगले कुछ दिनों में पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां और दावेदारों की सक्रियता बढ़ने की संभावना है.
आरक्षण लॉटरी पर टिकी दावेदारों की नजर
पंचायती राज चुनाव की तैयारियों के बीच अब सबसे ज्यादा नजर आरक्षण लॉटरी पर है. लॉटरी के जरिए यह तय होगा कि प्रदेश की अलग-अलग ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषद क्षेत्रों में कौन-कौन से पद सामान्य, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य आरक्षित वर्गों के लिए होंगे. आरक्षण तय होने के बाद कई संभावित उम्मीदवारों की चुनावी रणनीति बदल सकती है, जिन क्षेत्रों में दावेदार लंबे समय से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, वहां भी आरक्षण के बाद नए समीकरण बन सकते हैं.
राजनीतिक दलों ने तेज की चुनावी तैयारी
राजनीतिक दलों ने भी पंचायत चुनाव को लेकर संगठनात्मक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी हैं. ग्रामीण इलाकों में स्थानीय नेताओं, कार्यकर्ताओं और संभावित उम्मीदवारों के बीच बैठकों का दौर बढ़ने की संभावना है. पंचायत स्तर पर मजबूत जनाधार रखने वाले चेहरों को चुनाव मैदान में उतारने को लेकर पार्टियां मंथन करेंगी. वहीं, कई दावेदार आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि अपनी दावेदारी को लेकर अंतिम फैसला कर सकें.
17-18 सितंबर को साफ होगी पंचायत चुनाव की तस्वीर
ऐसे में आगामी दिनों में राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में सियासी सरगर्मी बढ़ने के पूरे आसार हैं. अब सभी की नजर 17 और 18 सितंबर की आरक्षण लॉटरी पर टिकी है, जिसके बाद पंचायत चुनाव की तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी.
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