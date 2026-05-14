/राजस्थान में चुनावी मिशन ऑन, पंचायत चुनाव से पहले गांव-गांव में पहुंच रही भजनलाल सरकार!

Rajasthan News: भजनलाल सरकार ने पंचायत चुनाव को फतह करने पर पूरा फोकस कर दिया है. पूरी की पूरी सरकार इन दिनों गांवों के दौरे पर है. कहीं सीएम तो कहीं डिप्टी सीएम कहीं मंत्री तो कहीं कलेक्टर विधायक भी अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान रात्रि चौपालों में कर ग्रामीण जनता का भरोसा जीतने में जुटे हैं.

आगाज सीएम ने किया, तो मंत्री विधायक,कलेक्टर भला कहां पीछे रहते पूरी भजनलाल सरकार इन दिनों गांवों में रात गुजार रही है. आम जनता से सीधा संवाद किया जा रहा है. ग्रामीणों की दुख तकलीफ पूछी जा रही है और सरकार की विकास की योजनाओं का फीडबैक लिया जा रहा है. सीएम भजनलाल शर्मा इस साल चार गांवों में रात्रि विश्राम कर चुके हैं.

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प्रतापगढ के बंबोरी गांव से ग्राम विकास चौपाल की शुरुआत

मुख्यमंत्री ने प्रतापगढ जिले के बंबोरी गांव से ग्राम विकास चौपाल की शुरुआत की मकसद सरकार की योजनाओं की धरातल पर क्रियान्विति को आंखों से देखना था. सरकार की योजनाओं से ग्रामीणों के जीवन में आये बदलाव की कहानी को साझा करना था. किसान हों या महिला युवा हों या फिर बुजुर्ग हर वर्ग से जुड़ी सरकार की योजनाओं का सीएम फीडबैक लेकर विकसित राजस्थान के संकल्प को आगे बढ़ाने में जुटे हैं.

सीएम भजनलाल शर्मा की मुहिम की गांवों में जोरदार गूंज सुनाई पड़ रही है. सरकार की सफलता के किस्से हर जुबान पर है. उपमुख्यमंत्री प्रेम बैरवा से लेकर सरकार के अधिकांश मंत्री अब तक सरकार की ग्राम विकास चौपालों का हिस्सा बन चुके हैं. अधिकांश भाजपा विधायक भी सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच में प्रचारित करने में जुटे है.

ग्रामीण जनता से रूबरू

मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों के गांवों में जाने से ग्रामीणों की बरसों पुरानी समस्याएं हल हो रही हैं. गांवों को सरकार सौगातें दे रही है. ग्रामीण जनता सीधे सीएम से लेकर मंत्रियों तक से रूबरू हो रहा है. ग्राम सुराज का सपना हकीकत में बदलता नजर आ रहा है.

पंचायतराज चुनाव में परचम फहराने की तैयारी

एक तरफ सरकार ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट के आयोजन की तैयारी में जुटी है, तो दूसरी ओर किसानों से लेकर पशुपालकों तक को इसमें आने का न्यौता दे रही हैं. सरकार का इरादा डेढ लाख से ज्यादा किसानों को ग्राम में शामिल करने का है.

जाहिर है, जब पूरी सरकार पूरे प्रदेश के गांवों में इसका प्रचार प्रसार कर रही है, तो ये आयोजन भी सरकार को ग्रामीणों से सीधे जोड़ पाने में कामयाब होगा. जाहिर है रात्रि चौपालें ग्रामीणों के बीच सिर्फ सरकार की योजनाओं का प्रचार-प्रसार और विभिन्न वर्गों से संवाद भर का जरिया नहीं बल्कि सरकार की उस तैयारी का हिस्सा हैं, जहां वो पंचायतराज चुनाव में हर जगह जीत का परचम फहराना चाहती हैं.