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राजस्थान पंचायत चुनाव: BJP से किसे मिलेगा टिकट, CM भजनलाल समेत दिग्गजों ने संभाला मोर्चा

Rajasthan News: राजस्थान में पंचायत चुनावों को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं. CM भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में टिकट वितरण और चुनावी रणनीति पर मंथन हुआ. जोगेश्वर गर्ग, कैलाश वर्मा और अर्जुन राम मेघवाल ने पंचायत चुनावों में जीत का दावा किया.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Vishnu Sharma
Published:Oct 12, 2026, 05:11 PM IST | Updated:Oct 12, 2026, 05:11 PM IST
राजस्थान पंचायत चुनाव: BJP से किसे मिलेगा टिकट, CM भजनलाल समेत दिग्गजों ने संभाला मोर्चा
Image Credit: राजस्थान में पंचायत चुनावों को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं.

Rajasthan Panchayat Chunav: राजस्थान में पंचायत चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बैठकों का दौर जारी है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में पंचायत चुनावों की रणनीति, चुनावी समीकरणों और प्रत्याशियों के टिकट वितरण को लेकर मंथन किया गया. बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा सहित पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे.

पंचायत चुनावों में जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी संगठन स्तर पर रणनीति तैयार कर रहा है. प्रत्याशियों के चयन से लेकर चुनाव प्रबंधन तक विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जा रही है. बीजेपी का फोकस निकाय चुनावों की सफलता को पंचायत चुनावों में भी दोहराने पर है.

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जोगेश्वर गर्ग बोले- पंचायत चुनाव में बीजेपी की जीत तय
मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने पंचायत चुनावों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा. गर्ग ने कहा कि कांग्रेस आरोप लगाती थी कि प्रदेश में चुनाव नहीं होंगे, लेकिन अब वन स्टेट, वन इलेक्शन की अवधारणा के तहत चुनाव हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में माहौल अच्छा है और बीजेपी पंचायत चुनावों में जीत दर्ज करेगी.

कैलाश वर्मा का दावा- निकाय चुनाव की तर्ज पर पंचायतों में भी खिलेगा कमल
बीजेपी विधायक कैलाश वर्मा ने पंचायत चुनावों में निकाय चुनावों की तर्ज पर जीत का दावा किया. उन्होंने कहा कि पार्टी माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए चुनाव मैदान में उतरेगी. कांग्रेस के गांवों में मजबूत होने के आकलन को गलत बताते हुए वर्मा ने कहा कि बीजेपी के संकल्प पत्र का आम जनता पर व्यापक प्रभाव पड़ा है.

वर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार हर वर्ग की चिंता करते हुए काम कर रही है. महिला, युवा और किसानों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई जा रही हैं. उन्होंने टिकट वितरण को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और संगठन महामंत्री अजेय कुमार के नेतृत्व में प्रत्याशियों का चयन होगा. जिला अध्यक्षों और चुनाव प्रबंधन समितियों के समन्वय से प्रत्याशियों के नाम तय किए जा रहे हैं. चुनाव के चरणों के अनुसार प्रत्याशियों को सिंबल दिए जाएंगे.

अर्जुन राम मेघवाल बोले- पंचायत चुनाव में भी बीजेपी फहराएगी परचम
केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी पंचायत चुनावों में बीजेपी की जीत का भरोसा जताया. उन्होंने कहा कि बीजेपी संगठन आधारित पार्टी है और यहां चिंतन-मंथन के बाद टिकट वितरण किया जाता है. पार्टी पूरी रणनीति के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी और पंचायत चुनावों में भी परचम फहराएगी.

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SAGAR CHAUDHARY

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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