/राजस्थान पंचायत चुनाव: BJP से किसे मिलेगा टिकट, CM भजनलाल समेत दिग्गजों ने संभाला मोर्चा

Rajasthan Panchayat Chunav: राजस्थान में पंचायत चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बैठकों का दौर जारी है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में पंचायत चुनावों की रणनीति, चुनावी समीकरणों और प्रत्याशियों के टिकट वितरण को लेकर मंथन किया गया. बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा सहित पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे.

पंचायत चुनावों में जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी संगठन स्तर पर रणनीति तैयार कर रहा है. प्रत्याशियों के चयन से लेकर चुनाव प्रबंधन तक विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जा रही है. बीजेपी का फोकस निकाय चुनावों की सफलता को पंचायत चुनावों में भी दोहराने पर है.

Add Zee News as a Preferred Source

जोगेश्वर गर्ग बोले- पंचायत चुनाव में बीजेपी की जीत तय

मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने पंचायत चुनावों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा. गर्ग ने कहा कि कांग्रेस आरोप लगाती थी कि प्रदेश में चुनाव नहीं होंगे, लेकिन अब वन स्टेट, वन इलेक्शन की अवधारणा के तहत चुनाव हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में माहौल अच्छा है और बीजेपी पंचायत चुनावों में जीत दर्ज करेगी.

कैलाश वर्मा का दावा- निकाय चुनाव की तर्ज पर पंचायतों में भी खिलेगा कमल

बीजेपी विधायक कैलाश वर्मा ने पंचायत चुनावों में निकाय चुनावों की तर्ज पर जीत का दावा किया. उन्होंने कहा कि पार्टी माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए चुनाव मैदान में उतरेगी. कांग्रेस के गांवों में मजबूत होने के आकलन को गलत बताते हुए वर्मा ने कहा कि बीजेपी के संकल्प पत्र का आम जनता पर व्यापक प्रभाव पड़ा है.

वर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार हर वर्ग की चिंता करते हुए काम कर रही है. महिला, युवा और किसानों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई जा रही हैं. उन्होंने टिकट वितरण को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और संगठन महामंत्री अजेय कुमार के नेतृत्व में प्रत्याशियों का चयन होगा. जिला अध्यक्षों और चुनाव प्रबंधन समितियों के समन्वय से प्रत्याशियों के नाम तय किए जा रहे हैं. चुनाव के चरणों के अनुसार प्रत्याशियों को सिंबल दिए जाएंगे.

अर्जुन राम मेघवाल बोले- पंचायत चुनाव में भी बीजेपी फहराएगी परचम

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी पंचायत चुनावों में बीजेपी की जीत का भरोसा जताया. उन्होंने कहा कि बीजेपी संगठन आधारित पार्टी है और यहां चिंतन-मंथन के बाद टिकट वितरण किया जाता है. पार्टी पूरी रणनीति के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी और पंचायत चुनावों में भी परचम फहराएगी.