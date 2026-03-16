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राजस्थान पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी कांग्रेस, नेताओं को दी जा रही ट्रेनिंग

Rajasthan Panchayat Chunav: राजस्थान पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस अपनी चुनावी तैयारियां में जुटी हुई है. ऐसे में शॉर्ट फॉर्मेट के अनुसार, नेताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है.
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByVishnu1 Sharma
Published:Mar 16, 2026, 07:20 PM IST | Updated:Mar 16, 2026, 07:20 PM IST

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राजस्थान पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी कांग्रेस, नेताओं को दी जा रही ट्रेनिंग

Rajasthan News: प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर अभी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है लेकिन कांग्रेस ने अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है. कांग्रेस चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार करने में जुट गई है.

प्रदेश के पंचायत और निकाय चुनाव भले ही कानूनी और सियासी दांव-पेंच में फंसे हुए हो लेकिन कांग्रेस की ओर से पंचायत और निकाय चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है. कांग्रेस को उम्मीद है कि निकाय और पंचायत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर वह ढाई साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मजबूत आधार तैयार कर सकेगी.

पारंपरिक वोट बैंक

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ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक माना जाता है और पार्टी उसी वोट बैंक को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है. निकाय और पंचायत चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए कांग्रेस इस बार अलग-अलग रणनीति पर काम कर रही है.

इच्छुक कार्यकर्ताओं को दी जा रही ट्रेनिंग
कांग्रेस की ओर से निकाय और पंचायत चुनाव लड़ने के इच्छुक कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया गया है.

पार्टी कार्यकर्ताओं को यह समझाया जा रहा है कि किस तरह से चुनाव लड़ना है और संगठन को बूथ स्तर तक कैसे मजबूत करना है. कांग्रेस को उम्मीद है कि अगर निकाय और पंचायत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन रहा तो प्रदेश की सत्ता का रास्ता भी यहीं से निकलेगा.

राजीव गांधी पंचायतीराज संगठन

राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव फिलहाल सियासी और कानूनी दांव-पेंच में फंसे हुए हैं, जिसके चलते अभी यह तय नहीं है कि चुनाव कब होंगे? इसके बावजूद कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. नेताओं और कार्यकर्ताओं को तैयार करने की जिम्मेदारी राजीव गांधी पंचायतीराज संगठन राजस्थान को सौंपी गई है.

शॉर्ट फॉर्मेट

कांग्रेस की ओर से प्रदेशभर में ट्रेनिंग कैंप लगाए जा रहे हैं, जिनमें कार्यकर्ताओं और नेताओं को चुनावी रणनीति और संगठन को मजबूत करने के तरीके सिखाए जा रहे हैं. शॉर्ट फॉर्मेट के अनुसार, नेताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है. अब देखना दिलचस्प होगा कि जब भी प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव होंगे, तब कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मैदान में कितना बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं.

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