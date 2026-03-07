Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

दूदू में पंचायत राज चुनाव से पहले क्यों गरमाई सियासत, जानें आखिर अब किस मामले ने पकड़ लिया तूल?

Panchayat Administrator Suspension: दूदू (जयपुर) में पंचायत राज चुनाव से पहले राजनीतिक तनाव बढ़ गया है. दांतरी पंचायत की प्रशासक भँवरी देवी के निलंबन का मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है.  

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Reported ByDilip choudhary
Published:Mar 07, 2026, 12:52 PM IST | Updated:Mar 07, 2026, 12:52 PM IST

Trending Photos

Women’s Day 2026: राजस्थान की वो 10 बेटियां जिन्होंने दुनिया को दिखाया अपना दम, देखें Photos
13 Photos
Women’s Day 2026

Women’s Day 2026: राजस्थान की वो 10 बेटियां जिन्होंने दुनिया को दिखाया अपना दम, देखें Photos

ये हैं राजस्थान के धुरंधर, जिन्होंने UPSC में लहराया परचम
10 Photos
upsc topper list

ये हैं राजस्थान के धुरंधर, जिन्होंने UPSC में लहराया परचम

राजस्थान में अगले हफ्ते पलटी मारेगा मौसम, कुछ इलाकों में हीटवेव से बढ़ सकती है गर्मी
7 Photos
Rajasthan weather update

राजस्थान में अगले हफ्ते पलटी मारेगा मौसम, कुछ इलाकों में हीटवेव से बढ़ सकती है गर्मी

राजस्थान में तपती धूप से परेशान लोग, जैसलमेर-चित्तौड़गढ़ 38°C के पार, जानें आज के सबसे गर्म इलाके
7 Photos
Rajasthan ka Thermometer

राजस्थान में तपती धूप से परेशान लोग, जैसलमेर-चित्तौड़गढ़ 38°C के पार, जानें आज के सबसे गर्म इलाके

दूदू में पंचायत राज चुनाव से पहले क्यों गरमाई सियासत, जानें आखिर अब किस मामले ने पकड़ लिया तूल?

Rajasthan Panchayat Chunav: जयपुर जिले के दूदू क्षेत्र में पंचायत राज चुनाव से पहले राजनीतिक तापमान बढ़ गया है. दांतरी पंचायत की प्रशासक भँवरी देवी के निलंबन के मामले ने तूल पकड़ लिया है. हाईकोर्ट ने भँवरी देवी को अंतरिम राहत देते हुए निलंबन पर रोक लगाई थी, लेकिन दूदू के स्थानीय अधिकारियों ने अदालत के आदेश की अनदेखी करते हुए उनकी पंचायत आईडी एक्टिव नहीं की जा रही है. इससे पंचायत का विकास कार्य पूरी तरह ठप हो गया है और कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है.

ग्रामीणों का आरोप: अधिकारियों की मनमानी से परेशानी
ग्रामीणों और पंचायत सदस्यों का आरोप है कि हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद दूदू के पंचायती राज अधिकारियों ने मनमानी की है. प्रशासक भँवरी देवी की आईडी बंद होने से पंचायत में कोई भी विकास कार्य नहीं हो पा रहा है. ग्रामीणों ने कहा कि यह स्थिति जानबूझकर बनाई जा रही है ताकि चुनाव से पहले प्रशासक को बदनाम किया जा सके. मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है और कांग्रेस नेताओं ने इसे गंभीरता से लिया है.


कांग्रेस का प्रदर्शन और आंदोलन की चेतावनी
दांतरी पंचायत के सामने पिछले दो दिनों से प्रशासक भँवरी देवी के नेतृत्व में प्रदर्शन जारी है. कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने पंचायती राज अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की और मनमानी रवैये का विरोध किया. प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द आईडी एक्टिव नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा. कांग्रेस ने मामले को प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा तक पहुंचाया है. संभावना है कि यह मुद्दा विधानसभा में भी उठाया जा सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now


पंचायत का विकास ठप, कर्मचारियों में रोष
पंचायत की आईडी बंद होने से विकास कार्यों पर पूरी तरह ब्रेक लग गया है. मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन और अन्य योजनाओं के काम रुके हुए हैं. पंचायत कर्मचारियों को कई महीनों से वेतन नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनके परिवारों में आर्थिक संकट पैदा हो गया है. ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि हाईकोर्ट के आदेश का तुरंत पालन किया जाए और पंचायत प्रशासक की आईडी बहाल की जाए.


चुनाव से पहले राजनीतिक घमासान
दूदू में पंचायत राज चुनाव नजदीक हैं और इस मामले ने सियासत को तेज कर दिया है. कांग्रेस इसे प्रशासन की पक्षपातपूर्ण कार्रवाई के रूप में पेश कर रही है, जबकि सत्ताधारी दल का कहना है कि मामला जांच के दायरे में है. स्थानीय रिपोर्टर दिलीप चौधरी के अनुसार, यह विवाद अब विधानसभा तक पहुंच सकता है और चुनावी माहौल को और गरमा सकता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news