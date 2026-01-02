राजस्थान में पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू, आयोग ने इन अधिकारियों के दिए ट्रांसफर के निर्देश

Rajasthan Panchayat Chunav: पंचायतराज संस्थाओं और नगरीय निकायों में चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायतों के आगामी चुनावों को निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से संपन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी किया हैं. आयोग ने गृह क्षेत्र में तैनात फील्ड पोस्टिंग वाले अधिकारियों को हटाने के निर्देश जारी किए हैं. ऐसे सभी अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग 28 फरवरी तक अनिवार्य रूप से की जाएगी.

राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य में तैनात फील्ड पोस्टिंग वाले अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर आगामी निकाय और पंचायत चुनाव तक रोक लगा दी है. साथ ही जो अधिकारी अपने गृह क्षेत्र में पदस्थापित है, उनको 28 फरवरी तक पद से हटाने के निर्देश दिए है. राज्य निर्वाचन आयोग से जारी आदेशों के मुताबिक ये आदेश निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा से लागू होगा और चुनाव खत्म होने तक लागू रहेगा. राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशों के अनुसार चुनावी प्रक्रिया के दौरान कोई भी अधिकारी अपने स्थानीय प्रभाव या पहचान के आधार पर व्यवस्था का हिस्सा नहीं रहेगा. इसी उद्देश्य से चुनाव तक अधिकारियों की उनके गृह जिले, गृह नगरीय निकाय या गृह पंचायत समिति क्षेत्र में पोस्टिंग पर पूर्ण रोक लगा दी गई है. जो अधिकारी वर्तमान में अपने गृह क्षेत्र में पदस्थापित हैं, उन्हें तय समय सीमा में वर्तमान पद से हटाया जाएगा.

निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, जिला कलक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला कलक्टर, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक, उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलक्टर, उप पुलिस अधीक्षक (वृत्ताधिकारी) और तहसीलदार अपने गृह जिले में पदस्थापित नहीं रहेंगे. इसके अलावा जयपुर और जोधपुर शहर में कार्यरत पुलिस कमिश्नर, अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर, पुलिस उपायुक्त और सहायक पुलिस आयुक्त भी अपने गृह जिले में तैनात नहीं होंगे. नगरीय निकायों में नियुक्त आयुक्त, अधिशासी अधिकारी, थानाधिकारी, नायब तहसीलदार और पुलिस उपनिरीक्षक अपने गृह नगरपालिका क्षेत्र में पदस्थापित नहीं रहेंगे. इसी तरह पंचायत समिति स्तर पर बीडीओ, थानाधिकारी, नायब तहसीलदार और पुलिस उपनिरीक्षक अपने गृह पंचायत समिति क्षेत्र में तैनात नहीं रहेंगे.

राज्य निर्वाचन आयोग ने एक ही स्थान पर तीन वर्ष या उससे अधिक समय से पदस्थापित अधिकारियों को भी हटाने के निर्देश दिए हैं. इसके लिए 30 अप्रैल की कट-ऑफ तिथि तय की गई है. यदि 30 अप्रैल तक किसी अधिकारी की एक स्थान पर पोस्टिंग की अवधि तीन वर्ष से अधिक हो जाती है, तो उसे संबंधित जिला, नगरपालिका या पंचायत समिति क्षेत्र से हटाया जाएगा. निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची तैयार करने से जुड़े अधिकारियों के तबादलों पर भी नियंत्रण रखा है. एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और अन्य संबंधित अधिकारियों का ट्रांसफर वोटर लिस्ट के अंतिम प्रकाशन तक आयोग की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा.

बहरहाल, चुनाव से पहले प्रशासनिक ढांचे को पूरी तरह निष्पक्ष बनाने की दिशा में राज्य निर्वाचन आयोग ने सख्त और स्पष्ट संदेश दे दिया है. गृह क्षेत्र में तैनाती हो या वर्षों से जमी पोस्टिंग अब किसी भी तरह का प्रभाव या पहचान चुनावी प्रक्रिया पर हावी नहीं होने दी जाएगी. ट्रांसफर-पोस्टिंग से लेकर वोटर लिस्ट की निगरानी तक, आयोग की मंशा साफ है प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव पारदर्शी हों, स्वतंत्र हों और लोकतंत्र पर भरोसा मजबूत करें.

