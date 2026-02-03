Zee Rajasthan
पंचायत चुनाव 2026 का काउंटडाउन शुरू! MP से राजस्थान को मिलेगी EVM

Rajasthan Panchayat Chunav:  राजस्थान में आने वाले पंचायत चुनावों को लेकर तैयारियां जारी हैं. ऐसे में राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के साथ ईवीएम को लेकर एमओयू साइन किया है.

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Deepak Goyal
Published: Feb 03, 2026, 02:55 PM IST | Updated: Feb 03, 2026, 02:55 PM IST

पंचायत चुनाव 2026 का काउंटडाउन शुरू! MP से राजस्थान को मिलेगी EVM

Rajasthan Panchayat Chunav: राजस्थान में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियां तेज हो गई हैं. चुनाव को सुचारु, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के साथ ईवीएम को लेकर एमओयू साइन किया है. इसके तहत दोनों राज्यों के बीच एडिशनल एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे राजस्थान को चुनाव के लिए ईवीएम उपलब्ध हो सकेंगी.

राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि इस एमओयू के तहत मध्य प्रदेश से राजस्थान को 30 हजार कंट्रोल यूनिट और 60 हजार बैलेट यूनिट किराये पर मिलेंगी. इन मशीनों का उपयोग प्रदेश में होने वाले नगर निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में किया जाएगा.

विशेष प्रोटोकॉल लागू किए जाएंगे

चुनाव आयोग के मुताबिक, ईवीएम की आपूर्ति, इस्तेमाल, रख-रखाव, सुरक्षा और वापसी की पूरी प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत होगी. इससे चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और भरोसे को मजबूती मिलेगी.

ईवीएम की तकनीकी जांच और फर्स्ट लेवल चेकिंग (FLC) का काम ईसीआईएल हैदराबाद के अधिकृत इंजीनियर करेंगे. इसके साथ ही मशीनों के परिवहन, भंडारण और सुरक्षा के लिए विशेष प्रोटोकॉल लागू किए जाएंगे.

समझौते में यह भी तय किया गया है कि ईवीएम के ट्रांसपोर्ट, लोडिंग-अनलोडिंग, सुरक्षा और तकनीकी स्टाफ की यात्रा पर होने वाला खर्च निर्धारित नियमों के अनुसार वहन किया जाएगा. चुनाव के बाद मशीनों की वापसी, जांच और किसी तरह की क्षति होने पर उसकी प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया भी तय कर दी गई है.

ये लोग रहे मौजूद

इस अवसर पर मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार श्रीवास्तव, राजस्थान के सचिव राजेश वर्मा, मध्य प्रदेश के सचिव दीपक सिंह सहित दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

राजस्थान में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं. राज्य निर्वाचन आयोग ने मार्च 2026 में चुनाव कराने की प्लान बनाया है और 25 फरवरी के बाद कभी भी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जा सकती है. वहीं, राजस्थान पंचायत चुनाव समय पर कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी हरी झंडी दे दी है और 15 अप्रैल 2026 तक सभी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं.

राजस्थान में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं. राज्य निर्वाचन आयोग ने मार्च 2026 में चुनाव कराने की प्लान बनाया है और 25 फरवरी के बाद कभी भी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जा सकती है. वहीं, राजस्थान पंचायत चुनाव समय पर कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी हरी झंडी दे दी है और 15 अप्रैल 2026 तक सभी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं.

