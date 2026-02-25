Zee Rajasthan
पंचायत चुनाव की तैयारी पूरी! फाइनल वोटर लिस्ट जारी, 4.02 करोड़ वोटर्स तय करेंगे गांव की सरकार

Rajasthan News: राजस्थान में पंचायत चुनाव के लिए फाइनल वोटर लिस्ट जारी, 4.02 करोड़ वोटर्स शामिल. जयपुर में 18.91 लाख वोटर्स. 41 जिला परिषद और 457 पंचायत समितियों में अगले महीने चुनाव संभव. ओबीसी आरक्षण रिपोर्ट अभी बाकी.

Feb 25, 2026

पंचायत चुनाव की तैयारी पूरी! फाइनल वोटर लिस्ट जारी, 4.02 करोड़ वोटर्स तय करेंगे गांव की सरकार

Rajasthan Panchayat Chunav: राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए अंतिम वोटर लिस्ट जारी कर दी है. इस बार 4.02 करोड़ से अधिक मतदाता चुनाव में अपनी मतदान प्रक्रिया पूरी करेंगे. अगले महीने 41 जिला परिषद और 457 पंचायत समितियों में मतदान संभव है.

आयोग ने इससे पहले 29 जनवरी को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की थी. उस समय मतदाताओं की संख्या 3 करोड़ 96 लाख 47 हजार 166 थी. इसके बाद आपत्तियों और सुझावों का निपटारा करते हुए 5 लाख 73 हजार 568 मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े गए. आपत्तियों का निपटारा होने के बाद फाइनल वोटर लिस्ट में कुल 4 करोड़ 2 लाख 20 हजार 734 मतदाता शामिल हो गए हैं.

जयपुर में 18 लाख से अधिक मतदाता
जयपुर जिले में 22 पंचायत समितियों में लगभग 18.91 लाख मतदाता शामिल हैं. इन 22 पंचायत समितियों में कुल 597 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें अगले चुनाव होंगे. इन सभी ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो चुका है. वहीं वर्तमान में 12 जिला परिषदों और 130 पंचायत समितियों का कार्यकाल अभी बाकी है. यह कार्यकाल सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर 2026 तक पूरा होगा. 5 सितंबर तक 6 जिला परिषद और 78 पंचायत समितियों का कार्यकाल पूरा होगा. 29 अक्टूबर तक 2 जिला परिषद और 22 पंचायत समितियों का कार्यकाल खत्म होगा. इसके बाद 22 दिसंबर तक 4 जिला परिषद और 30 पंचायत समितियों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा.

ओबीसी आरक्षण रिपोर्ट अभी बाकी
पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग को कितना आरक्षण मिलेगा, यह तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आयोग बनाया है. इस आयोग की रिपोर्ट अब तक प्रस्तुत नहीं हुई है. ऐसे में चुनाव में ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है. अगर आयोग रिपोर्ट पेश नहीं करता, तो सरकार पुराने आरक्षण के आधार पर ही चुनाव करा सकती है.

