Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

राजस्थान पंचायत चुनाव पर आया सबसे बड़ा अपडेट, हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को दिया अवमानना नोटिस

Rajasthan Panchayat Chunav: राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट सख्त हुआ. चुनाव आयोग और आयुक्त को अवमानना नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा. 15 अप्रैल तक चुनाव कराने के आदेश के बावजूद तय कार्यक्रम पर कोर्ट ने उठाए सवाल.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Published:Apr 02, 2026, 03:12 PM IST | Updated:Apr 02, 2026, 03:12 PM IST

Trending Photos

अगर नहीं बनवाया ये जरूरी कार्ड, तो राजस्थान में अटक जाएगी PM किसान की अगली किस्त!
7 Photos
PM Kisan 23rd Installment

अगर नहीं बनवाया ये जरूरी कार्ड, तो राजस्थान में अटक जाएगी PM किसान की अगली किस्त!

कौन हैं घटोत्कच ? जिनका खाटू श्याम जी से है गहरा नाता
7 Photos
khatu shyam ji

कौन हैं घटोत्कच ? जिनका खाटू श्याम जी से है गहरा नाता

राजस्थान के लिए आगामी 48 घंटे रहेंगे भारी, भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के लिए आगामी 48 घंटे रहेंगे भारी, भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी

PM फसल बीमा में बड़ा खेल! क्लेम करते ही खुली पोल, किसानों को लगा बड़ा झटका
6 Photos
PM Fasal Bima Yojana

PM फसल बीमा में बड़ा खेल! क्लेम करते ही खुली पोल, किसानों को लगा बड़ा झटका

राजस्थान पंचायत चुनाव पर आया सबसे बड़ा अपडेट, हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को दिया अवमानना नोटिस

Rajasthan News: राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव में हो रही देरी को लेकर अब मामला फिर से गरमा गया है. इस मुद्दे पर राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयुक्त राजेश्वर सिंह को अवमानना नोटिस जारी किए हैं. यह कार्रवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की खंडपीठ ने की, जिसने पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को यह आदेश दिया.

सुनवाई के दौरान अदालत ने चुनाव आयोग से कड़े सवाल पूछे. कोर्ट ने जानना चाहा कि हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का कार्यक्रम तय समय सीमा से बाहर कैसे तय किया गया. अदालत ने इस पूरे मामले में चुनाव आयोग से चार सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है.

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता पुनीत सिंघवी ने अदालत को बताया कि सरकार और चुनाव आयोग जानबूझकर चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह सीधे तौर पर हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना है और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए. इस दलील के बाद कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नोटिस जारी करने का फैसला किया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इधर चुनाव आयोग ने निकाय चुनाव के लिए 22 अप्रैल तक अंतिम मतदाता सूची जारी करने का कार्यक्रम घोषित किया है. ऐसे में यह साफ नजर आता है कि किसी भी स्थिति में चुनाव 15 अप्रैल की तय समय सीमा के भीतर कराना संभव नहीं होगा. यही बात अदालत की चिंता का मुख्य कारण भी बनी हुई है.

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार चुनाव आगे बढ़ाने के लिए अदालत में एक प्रार्थना पत्र दाखिल करने की तैयारी कर रही है. इस पर कोर्ट ने साफ कहा कि यह आगे की प्रक्रिया है, लेकिन फिलहाल यह बताना जरूरी है कि चुनाव आयोग ने ऐसा कार्यक्रम क्यों जारी किया जो अदालत के आदेश से मेल नहीं खाता.

हालांकि इस पूरे मामले में अदालत ने फिलहाल राज्य सरकार को नोटिस जारी नहीं किया है. कोर्ट ने केवल चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है और चार सप्ताह का समय दिया है ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके.

गौरतलब है कि इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने 14 नवंबर 2025 को 439 याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि 15 अप्रैल 2026 तक प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव हर हाल में कराए जाएं. साथ ही, सरकार को 31 दिसंबर 2025 तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करने को भी कहा गया था. बाद में इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान भी शीर्ष अदालत ने 15 अप्रैल तक चुनाव कराने की समय सीमा को बरकरार रखा था.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news