राजस्थान पंचायत चुनाव पर आया सबसे बड़ा अपडेट, हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को दिया अवमानना नोटिस

Rajasthan News: राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव में हो रही देरी को लेकर अब मामला फिर से गरमा गया है. इस मुद्दे पर राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयुक्त राजेश्वर सिंह को अवमानना नोटिस जारी किए हैं. यह कार्रवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की खंडपीठ ने की, जिसने पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को यह आदेश दिया.

सुनवाई के दौरान अदालत ने चुनाव आयोग से कड़े सवाल पूछे. कोर्ट ने जानना चाहा कि हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का कार्यक्रम तय समय सीमा से बाहर कैसे तय किया गया. अदालत ने इस पूरे मामले में चुनाव आयोग से चार सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है.

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता पुनीत सिंघवी ने अदालत को बताया कि सरकार और चुनाव आयोग जानबूझकर चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह सीधे तौर पर हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना है और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए. इस दलील के बाद कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नोटिस जारी करने का फैसला किया.

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इधर चुनाव आयोग ने निकाय चुनाव के लिए 22 अप्रैल तक अंतिम मतदाता सूची जारी करने का कार्यक्रम घोषित किया है. ऐसे में यह साफ नजर आता है कि किसी भी स्थिति में चुनाव 15 अप्रैल की तय समय सीमा के भीतर कराना संभव नहीं होगा. यही बात अदालत की चिंता का मुख्य कारण भी बनी हुई है.

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार चुनाव आगे बढ़ाने के लिए अदालत में एक प्रार्थना पत्र दाखिल करने की तैयारी कर रही है. इस पर कोर्ट ने साफ कहा कि यह आगे की प्रक्रिया है, लेकिन फिलहाल यह बताना जरूरी है कि चुनाव आयोग ने ऐसा कार्यक्रम क्यों जारी किया जो अदालत के आदेश से मेल नहीं खाता.

हालांकि इस पूरे मामले में अदालत ने फिलहाल राज्य सरकार को नोटिस जारी नहीं किया है. कोर्ट ने केवल चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है और चार सप्ताह का समय दिया है ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके.

गौरतलब है कि इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने 14 नवंबर 2025 को 439 याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि 15 अप्रैल 2026 तक प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव हर हाल में कराए जाएं. साथ ही, सरकार को 31 दिसंबर 2025 तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करने को भी कहा गया था. बाद में इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान भी शीर्ष अदालत ने 15 अप्रैल तक चुनाव कराने की समय सीमा को बरकरार रखा था.

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