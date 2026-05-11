/राजस्थान पंचायत चुनाव पर HC का बड़ा अपडेट, सरकार ने मांगी दिसंबर तक की मोहलत, फैसला सुरक्षित

Rajasthan Panchayat Chunav : पंचायत और निकाय चुनाव से जुड़े मामले में, हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा ने राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र पर फैसला सुरक्षित रखा है.



राज्य सरकार की चुनाव कराने की समय सीमा 15 अप्रैल से बढ़ाने की गुहार थी. हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल तक चुनाव कराने के निर्देश दिए थे. चुनाव नहीं कराने पर संयम लोढ़ा ने अवमानना याचिका दायर की है. वहीं राज्य सरकार ने विभिन्न कारणों से दिसंबर तक चुनाव कराने में असमर्थता में जताई है.

Add Zee News as a Preferred Source

आपको बता दें राजस्थान सरकार की तरफ से कहा गया है कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच कई पंचायत समितियों और जिला परिषद का कार्यकाल खत्म हो रहा है. इस टाइम के बाद चुनाव कराना ज्यादा उचित होगा. सरकार ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का भी हवाला दिया था. साथ ही प्रार्थना पत्र में स्कूल स्टॉफ, ईवीएम और दूसरे संसाधनों की उपलब्धता के भी तर्क जोड़े.

राजस्थान में पिछले कई महीनों से पंचायत - निकाय चुनाव के मामले कानूनी दांव पेंच का दौरा जारी है. हाईकोर्ट ने पहले सरकार से 15 अप्रैल तक चुनाव कराने के निर्देश दिए थे. उस वक्त भी सरकार ने समय सीमा के भीतर चुनव कराने में असमर्थता जताई थी.

