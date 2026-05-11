/राजस्थान पंचायत चुनाव पर HC का बड़ा अपडेट, सरकार ने मांगी दिसंबर तक की मोहलत, फैसला सुरक्षित

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Rajasthan Panchayat Chunav : क्या 15 अप्रैल के बाद अब सीधे दिसंबर में होंगे चुनाव ? राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा की बेंच ने सुनवाई पूरी कर ली है और चुनाव टालने की सरकार की अर्जी पर फैसला जल्द आएगा.
Rajasthan Panchayat Chunav : पंचायत और निकाय चुनाव से जुड़े मामले में, हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा ने राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र पर फैसला सुरक्षित रखा है.
राज्य सरकार की चुनाव कराने की समय सीमा 15 अप्रैल से बढ़ाने की गुहार थी. हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल तक चुनाव कराने के निर्देश दिए थे. चुनाव नहीं कराने पर संयम लोढ़ा ने अवमानना याचिका दायर की है. वहीं राज्य सरकार ने विभिन्न कारणों से दिसंबर तक चुनाव कराने में असमर्थता में जताई है.
आपको बता दें राजस्थान सरकार की तरफ से कहा गया है कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच कई पंचायत समितियों और जिला परिषद का कार्यकाल खत्म हो रहा है. इस टाइम के बाद चुनाव कराना ज्यादा उचित होगा. सरकार ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का भी हवाला दिया था. साथ ही प्रार्थना पत्र में स्कूल स्टॉफ, ईवीएम और दूसरे संसाधनों की उपलब्धता के भी तर्क जोड़े.
राजस्थान में पिछले कई महीनों से पंचायत - निकाय चुनाव के मामले कानूनी दांव पेंच का दौरा जारी है. हाईकोर्ट ने पहले सरकार से 15 अप्रैल तक चुनाव कराने के निर्देश दिए थे. उस वक्त भी सरकार ने समय सीमा के भीतर चुनव कराने में असमर्थता जताई थी.
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