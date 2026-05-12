/नगर निकाय चुनाव में हो रही देरी पर HC की तल्ख टिप्पणी, अब क्या होगा आगे ? समझें

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Rajasthan Panchayat Chunav : कोर्ट ने पूछा, अगर OBC सीटों का निर्धारण अभी नहीं हुआ है, तो क्या सामान्य और अन्य आरक्षित सीटों पर चुनाव नहीं कराए जा सकते ?
Rajasthan Panchayat Chunav : राजस्थान में नगर निकाय चुनाव में हो रही देरी को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया. कोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग से सवाल किया कि आखिर पिछड़ा वर्ग की रिपोर्ट आने तक पूरी चुनावी प्रक्रिया को क्यों रोका जा रहा है ?
तल्ख टिप्पणी और सवाल
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की बेंच ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये कहा कि राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में देरी नहीं की जा सकती. कोर्ट ने पूछा, अगर OBC सीटों का निर्धारण अभी नहीं हुआ है, तो क्या सामान्य और अन्य आरक्षित सीटों पर चुनाव नहीं कराए जा सकते ?
क्या है विवाद की वजह
OBC आरक्षण रिपोर्ट-सरकार ने दलील दी है कि निकाय चुनावों में OBC आरक्षण तय करने के लिए सर्वे और रिपोर्ट का काम जारी है.
चुनाव आयोग - राज्य चुनाव आयोग का कहना है कि सीटों के परिसीमन और श्रेणी तय होने के बाद ही चुनाव संभव हैं.
कोर्ट ने क्या कहा- कोर्ट ने संकेत दिया कि जिन सीटों पर कोई कानूनी पेच नहीं है, वहां देरी का कोई औचित्य नहीं बनता.
चुनाव टालने के लिए राज्य सरकार की तरफ से जो तर्क दिए गये हैं उसमें नगरीय निकाय चुनाव के लिए 1,25,900 और पंचायत चुनाव के लिए 2,49,590 कार्मिकों की जरूरत के साथ ही दोनों चुनावों में लगभग 70 फीसदी कार्मिक शिक्षक होंगे. अप्रैल में स्कूलों में नामांकन, मई-जून में छुट्टियां, मई-जून में लू और जुलाई से सितंबर तक बारिश और खेती के साथ ही स्थानीय निकायों का कार्यकाल भी चुनाव बाद में कराने की मांग शामिल है.आपको बता दें कि पंचायत और निकाय चुनाव से जुड़े मामले में, हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है.
राज्य सरकार की चुनाव कराने की समय सीमा 15 अप्रैल से बढ़ाने की गुहार थी. हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल तक चुनाव कराने के निर्देश दिए थे. चुनाव नहीं कराने पर संयम लोढ़ा ने अवमानना याचिका दायर की है. वहीं राज्य सरकार ने विभिन्न कारणों से दिसंबर तक चुनाव कराने में असमर्थता में जता दी है. कुलमिलाकर अब अगली सुनवाई में कोर्ट फैसला सुनाएंगा और नगर निकाय चुनावों के लेकर स्थिति साफ हो सकती है.
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