Rajasthan Panchayat Chunav : तारीख तय नहीं, लेकिन मूंछों पर तांव देते जीत की तैयारी में जुटे खांटी नेता

Rajasthan Panchayat Chunav : राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव को लेकर सस्पेंस बरकरार है, ओबीसी रिजर्वेशन तय नहीं होने से भजनलाल सरकार असमंजस में है, पर गांवों में चुनावी तैयारियां दिखने लगी हैं. खांटी बुजुर्ग भी युवाओं से चुनाव में दो दो हाथ करने को तैयार हो रहे हैं.

राजनीति का चस्का है ही कुछ ऐसा….

रामेश्वर गोरा कहते हैं कि राजनीति का चस्का है ही कुछ ऐसा कि आदमी मर कर श्मशान चला जाये और उसे कहा जाये, कि चुनाव है, तो मुर्दा भी फिर से जिंदा होकर उठ खड़ा होता है. 86 साल के रामेश्वर गोरा मूंछों पर तांव देकर ये बात कहते हैं, रामेश्वर गोरा सरपंच बनने की हसरतें लिए, बस्सी पंचायत समिति के पालावाला गांव में समर्थकों के साथ तपती दोपहरी में गांवों के रास्ते और खेतों की पगडंडियां नाप रहे हैं और जनता से एक बार फिर सरपंच के चुनाव में आशीर्वाद मांग रहे हैं.

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अब खांटी नेताओं का शिड्यूल एक जैसा

रामेश्वर गोरा अकेले नहीं है, उन जैसे हजारों नेताओं का अपने इलाकों में यही शेडयूल बन गया है. गांवों की चौपाल पर अगले सरपंच को लेकर चर्चाएं गर्म हैं, पर चुनाव कब होंगे / इसका जवाब किसी के पास नहीं है.

कब होंगे राजस्थान में पंचायत चुनाव ?

कोर्ट के आदेशों के मुताबिक 15 अप्रैल तक पंचायतीराज चुनाव कराये जाने हैं, लेकिन अभी तक ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट नहीं आई है. समय बढ़ाने के लिए सरकार कोर्ट जाने पर विचार कर रही है. राज्य निर्वाचन आयोग इसे लेकर अपना पल्ला झाड़ रहा है.जनाधार डेटा के अनुसार कई ग्राम पंचायतों में ओबीसी आबादी शून्य पाई गई है, जिसके कारण आयोग को दोबारा सर्वे कराना पड़ सकता है. ऐसा होता है तो सर्वे, रिपोर्ट और अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने में लगभग एक महीने का समय भी लग सकता है. ऐसे में 15 अप्रैल तक चुनाव कराना मुश्किल माना जा रहा है.

सरकार की मंशा जल्द हो चुनाव- कन्हैयालाल चौधरी

हालांकि सरकार का दावा है कि उसकी मंशा जल्द चुनाव कराने की है, मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा ति जल्द चुनाव होंगे तो गांव का विकास भी तेज होगा. इधर गांवों में हर जगह सियासी खिचड़ी पकती नजर आ रही है. पुराने सरपंच लॉटरी के इंतजार में अपनी कैटेगरी की सीट चाह रहे हैं, तो भावी सरपंच अपने मुताबिक जीत के समीकरण बुनने में लगे हैं. कहीं बैठकों का जोर है तो कहीं पर दावतों का दौर शुरू हो चुका है.

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