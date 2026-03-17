Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

Rajasthan Panchayat Chunav : तारीख तय नहीं, लेकिन मूंछों पर तांव देते जीत की तैयारी में जुटे खांटी नेता

Rajasthan Panchayat Chunav : राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर गांव चौपालों में चर्चाएं होने लगी है, चुनाव में जीतकर सरपंच बनने की चाह रखने वाले रामेश्वर गोरा कहते हैं कि राजनीति का चस्का है, ही कुछ ऐसा कि आदमी मर कर श्मशान चला जाये और उसे कहा जाये, कि चुनाव है, तो मुर्दा भी फिर से जिंदा होकर उठ खड़ा होता है.


 

pragati pant
Edited Bypragati pant
Reported ByBabulal Dhayal
Published:Mar 17, 2026, 12:50 PM IST | Updated:Mar 17, 2026, 12:58 PM IST

Trending Photos

जयपुर में JDA देने वाला है जल्द प्लॉट, इन इलाकों में 5 प्रोजेक्ट
6 Photos
Rajasthan government project

जयपुर में JDA देने वाला है जल्द प्लॉट, इन इलाकों में 5 प्रोजेक्ट

राजस्थान में हादसों का मंगलवार, सीकर-हनुमानगढ़-बारां-करौली समेत उदयपुर में हुए दर्दनाक एक्सीडेंट, कई लोगों की मौत
8 Photos
Rajasthan Road Accidents

राजस्थान में हादसों का मंगलवार, सीकर-हनुमानगढ़-बारां-करौली समेत उदयपुर में हुए दर्दनाक एक्सीडेंट, कई लोगों की मौत

राजस्थान में एकदम से फिर बदलेगा मौसम, तेज आंधी-बारिश के साथ गिरेंगे ओले
7 Photos
Rajasthan weather update

राजस्थान में एकदम से फिर बदलेगा मौसम, तेज आंधी-बारिश के साथ गिरेंगे ओले

राजस्थान में 18 मार्च से फिर बदलेगा मौसम, 6 संभागों में आंधी-बारिश का अलर्ट, जानें पूरा अपडेट
7 Photos
Rajasthan ka Thermometer

राजस्थान में 18 मार्च से फिर बदलेगा मौसम, 6 संभागों में आंधी-बारिश का अलर्ट, जानें पूरा अपडेट

Rajasthan Panchayat Chunav : तारीख तय नहीं, लेकिन मूंछों पर तांव देते जीत की तैयारी में जुटे खांटी नेता

Rajasthan Panchayat Chunav : राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव को लेकर सस्पेंस बरकरार है, ओबीसी रिजर्वेशन तय नहीं होने से भजनलाल सरकार असमंजस में है, पर गांवों में चुनावी तैयारियां दिखने लगी हैं. खांटी बुजुर्ग भी युवाओं से चुनाव में दो दो हाथ करने को तैयार हो रहे हैं.

राजनीति का चस्का है ही कुछ ऐसा….

रामेश्वर गोरा कहते हैं कि राजनीति का चस्का है ही कुछ ऐसा कि आदमी मर कर श्मशान चला जाये और उसे कहा जाये, कि चुनाव है, तो मुर्दा भी फिर से जिंदा होकर उठ खड़ा होता है. 86 साल के रामेश्वर गोरा मूंछों पर तांव देकर ये बात कहते हैं, रामेश्वर गोरा सरपंच बनने की हसरतें लिए, बस्सी पंचायत समिति के पालावाला गांव में समर्थकों के साथ तपती दोपहरी में गांवों के रास्ते और खेतों की पगडंडियां नाप रहे हैं और जनता से एक बार फिर सरपंच के चुनाव में आशीर्वाद मांग रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

अब खांटी नेताओं का शिड्यूल एक जैसा

रामेश्वर गोरा अकेले नहीं है, उन जैसे हजारों नेताओं का अपने इलाकों में यही शेडयूल बन गया है. गांवों की चौपाल पर अगले सरपंच को लेकर चर्चाएं गर्म हैं, पर चुनाव कब होंगे / इसका जवाब किसी के पास नहीं है.

कब होंगे राजस्थान में पंचायत चुनाव ?

कोर्ट के आदेशों के मुताबिक 15 अप्रैल तक पंचायतीराज चुनाव कराये जाने हैं, लेकिन अभी तक ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट नहीं आई है. समय बढ़ाने के लिए सरकार कोर्ट जाने पर विचार कर रही है. राज्य निर्वाचन आयोग इसे लेकर अपना पल्ला झाड़ रहा है.जनाधार डेटा के अनुसार कई ग्राम पंचायतों में ओबीसी आबादी शून्य पाई गई है, जिसके कारण आयोग को दोबारा सर्वे कराना पड़ सकता है. ऐसा होता है तो सर्वे, रिपोर्ट और अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने में लगभग एक महीने का समय भी लग सकता है. ऐसे में 15 अप्रैल तक चुनाव कराना मुश्किल माना जा रहा है.

सरकार की मंशा जल्द हो चुनाव- कन्हैयालाल चौधरी

हालांकि सरकार का दावा है कि उसकी मंशा जल्द चुनाव कराने की है, मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा ति जल्द चुनाव होंगे तो गांव का विकास भी तेज होगा. इधर गांवों में हर जगह सियासी खिचड़ी पकती नजर आ रही है. पुराने सरपंच लॉटरी के इंतजार में अपनी कैटेगरी की सीट चाह रहे हैं, तो भावी सरपंच अपने मुताबिक जीत के समीकरण बुनने में लगे हैं. कहीं बैठकों का जोर है तो कहीं पर दावतों का दौर शुरू हो चुका है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news