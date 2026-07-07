/Rajasthan Panchayat chunav: राजस्थान में 31 जुलाई तक पंचायत-निकाय चुनाव मुश्किल, आयोग ने सरकार को लिखा पत्र

Rajasthan Nikay Chunav: राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनावों को लेकर बड़ी प्रशासनिक जानकारी सामने आई है. राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि मौजूदा परिस्थितियों में 31 जुलाई तक पंचायत और नगर निकाय चुनाव कराना संभव नहीं दिखाई दे रहा है. आयोग के अनुसार आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी चुनाव संपन्न कराने में करीब 90 दिनों का समय लगेगा. ऐसे में हाईकोर्ट की ओर से तय की गई 31 जुलाई की समय-सीमा का पालन करना चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है.

OBC आयोग की रिपोर्ट के बाद आगे बढ़ेगी प्रक्रिया

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जानकारी के अनुसार, स्थानीय निकायों और पंचायतों में आरक्षण निर्धारण के लिए OBC आयोग की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. आयोग की रिपोर्ट 14 अगस्त तक आने का अनुमान है. इसके बाद आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसे 31 अगस्त तक पूरा किए जाने की संभावना जताई जा रही है. आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी होने के बाद ही राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम घोषित कर सकेगा.



राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों का इंतजार अब और लंबा होने वाला है. राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी चुनाव कराने में करीब 90 दिन का समय लगेगा. ऐसे में 31 जुलाई तक चुनाव कराने की हाईकोर्ट की तय समय-सीमा का पालन संभव नहीं है और अब राज्य सरकार को समय बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा. ओबीसी आरक्षण रिपोर्ट, आरक्षण निर्धारण और फिर लंबी चुनावी प्रक्रिया के चलते स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव एक बार फिर टलते नजर आ रहे हैं.

राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव लगातार टलते नजर आ रहे हैं. राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतीराज विभाग को भेजे पत्र में स्पष्ट कर दिया है कि आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी पंचायत और निकाय चुनाव कराने में लगभग 90 दिन लगेंगे. ऐसे में प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों 31 जुलाई तक नहीं हो सकेंगे. राज्य सरकार को पहले उच्च न्यायालय से चुनाव कराने की तय समय-सीमा बढ़वानी होगी. आयोग ने अपने पत्र में कहा है कि राज्य सरकार के अनुसार राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग अपनी रिपोर्ट 14 अगस्त तक देगा. इसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और महिला वर्ग के लिए आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया 31 अगस्त तक पूरी होने की संभावना है. आरक्षण की अंतिम सूचना मिलने के बाद ही आयोग चुनाव कार्यक्रम घोषित कर सकेगा. आयोग ने पत्र में यह भी याद दिलाया है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने 22 मई 2026 के आदेश में 31 जुलाई 2026 तक पंचायत और नगरीय निकायों के आम चुनाव कराने के निर्देश दिए थे. लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में यह संभव नहीं दिख रहा. इसलिए राज्य सरकार को समय बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट में आवेदन करना होगा.

राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को लिखे पत्र में कहा.

-पंचायत चुनाव 4 चरणों में कराने की संभावना.

-आरक्षण पूरा होने के बाद भी चुनाव में लगेगा लंबा समय.

-पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में लगेंगे करीब 50 दिन.

-प्रेस नोट जारी होने के बाद नामांकन प्रक्रिया में लगेंगे 15 दिन.

-नाम वापसी के बाद मतदान तक कम से कम 7 दिन का अंतर जरूरी.

-प्रेस नोट के करीब 25 दिन बाद होगा मतदान.

-पुनर्मतदान की स्थिति में 3 दिन अतिरिक्त लगेंगे.

-मतदान के 3 दिन बाद होगी मतगणना.

-प्रत्यक्ष चुनाव के बाद अप्रत्यक्ष चुनाव में लगेंगे 3 दिन.



-नगरीय निकाय चुनाव 2 चरणों में कराए जाने की संभावना

-प्रेस नोट के करीब 21 दिन बाद होगा मतदान.

-निकाय चुनाव में नामांकन प्रक्रिया में लगेंगे 13 दिन.

-पुनर्मतदान होने की स्थिति पर 3 दिन अतिरिक्त लगेंगे.

-मतदान के 2 दिन बाद होगी मतगणना.

-अध्यक्ष चुनाव में लगेंगे 8 दिन.

-उपाध्यक्ष चुनाव के लिए 2 दिन अतिरिक्त का समय.

-निकाय चुनाव की पूरी प्रक्रिया में लगेंगे करीब 40 दिन.

-पहले पंचायत या पहले निकाय चुनाव, फैसला संसाधनों के आधार पर.

-आयोग ने सरकार से हाईकोर्ट में समय बढ़ाने की अर्जी लगाने को कहा.

-आरक्षण तय होने के बाद ही चुनाव कार्यक्रम होगा घोषित.

-सरकार आरक्षण की सूचना आयोग को देगी, तभी आगे बढ़ेगी चुनाव प्रक्रिया.



यूं समझिए गणित

457 पंचायत समिति- वार्ड की संख्या- 8 हजार 245

41 जिला परिषद- 1403 वार्ड की संख्या

14 हजार 403 ग्राम पंचायत- 1 लाख 30 हजार 583 वार्ड

309 नगरीय निकाय

राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र के अनुसार पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने से लेकर नामांकन, जांच, नाम वापसी, प्रतीक आवंटन, मतदान, पुनर्मतदान (यदि आवश्यक हो), मतगणना और फिर प्रधान-प्रमुख व जिला प्रमुख जैसे अप्रत्यक्ष चुनाव कराने तक करीब 50 दिन लगेंगे. वहीं नगरीय निकाय चुनाव दो चरणों में कराने पर लगभग 40 दिन का समय लगेगा. दोनों प्रक्रियाओं को मिलाकर आयोग ने करीब 90 दिन का अनुमान जताया है. आयोग ने यह भी कहा है कि पंचायतों की संख्या बढ़ने और संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए पंचायत चुनाव चार चरणों में और निकाय चुनाव दो चरणों में कराए जाने की संभावना है. संसाधनों के अनुसार पहले पंचायत या पहले निकाय चुनाव कराने का निर्णय आयोग बाद में करेगा. लगातार बढ़ती समय-सीमा से यह लगभग साफ हो गया है कि प्रदेश में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के चुनाव अब पहले से और अधिक विलंबित होंगे. पहले ओबीसी आरक्षण के कारण प्रक्रिया रुकी रही, अब आरक्षण निर्धारण, न्यायालय से समय विस्तार और उसके बाद लंबी चुनावी प्रक्रिया के चलते पंचायत और निकाय चुनावों का इंतजार और लंबा होने की संभावना है.

बहरहाल, यानी गांव की सरकार हो या शहर की सरकार... जनता को अपने नए जनप्रतिनिधि चुनने के लिए अभी और इंतजार करना होगा. पहले आरक्षण की तस्वीर साफ होगी, फिर हाईकोर्ट से नई समय-सीमा ली जाएगी और उसके बाद चुनावी बिगुल बजेगा. फिलहाल लोकतंत्र की यह सबसे बड़ी स्थानीय परीक्षा एक बार फिर तारीखों के इंतजार में अटक गई है. दीपक गोयल जी मीडिया जयपुर