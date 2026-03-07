Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान में आंकड़ों में उलझी पंचायतों की जनसंख्या, तय समय पर चुनाव होना बहुत मुश्किल

Rajasthan Panchayat Chunav: राजस्थान में पंचायत चुनाव आंकड़ों में उलझ गया है. ऐसे में कहा जा रहा है कि तय समय पर चुनाव होना मुश्किल हो सकता है क्योंकि ओबीसी आयोग ने राज्य सरकार को रिपोर्ट नहीं सौंपी है.
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByAshish chauhan
Published:Mar 07, 2026, 07:45 PM IST | Updated:Mar 07, 2026, 07:45 PM IST

Trending Photos

Sheetala Ashtami 2026: जोधपुर के पंडित से जानिए राजस्थान में कब मनाई जाएगी शीतलाष्टमी
7 Photos
Sheetala Ashtami 2026

Sheetala Ashtami 2026: जोधपुर के पंडित से जानिए राजस्थान में कब मनाई जाएगी शीतलाष्टमी

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं खोबा रोटी, जानें रेसिपी और फायदे
8 Photos
Rajasthani Khoba Roti

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं खोबा रोटी, जानें रेसिपी और फायदे

Women’s Day 2026: राजस्थान की वो 10 बेटियां जिन्होंने दुनिया को दिखाया अपना दम, देखें Photos
12 Photos
Women’s Day 2026

Women’s Day 2026: राजस्थान की वो 10 बेटियां जिन्होंने दुनिया को दिखाया अपना दम, देखें Photos

राजस्थान में बढ़ा गर्मी का असर, आगामी दिनों में हीटवेव की चेतावनी!
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में बढ़ा गर्मी का असर, आगामी दिनों में हीटवेव की चेतावनी!

राजस्थान में आंकड़ों में उलझी पंचायतों की जनसंख्या, तय समय पर चुनाव होना बहुत मुश्किल

Rajasthan Panchayat Chunav: राजस्थान में पंचायत चुनाव आंकड़ों में उलझ गया है. अब राज्य में तय समय पर चुनाव होना बहुत मुश्किल लग रहा है. ऐसा इसलिए क्योंकि ओबीसी आयोग ने राज्य सरकार को रिपोर्ट नहीं सौंपी है. वहीं, पंचायतीराज विभाग ने जनसंख्या के आकंडे पूरे नहीं भेजे. इस कारण पंचायत चुनाव चुनाव होना मुश्किल लग रहा है.

जनसंख्या की सूचना नहीं मिली, कैसे होंगे चुनाव?
राजस्थान में तय समय पंचायत चुनाव टल सकते है. ओबीसी आयोग की रिपोर्ट की देरी के कारण चुनाव होना आसान नहीं होगा. सूत्रों की मानें तो ओबीसी आयोग को पंचायतवार सूचना नहीं मिली. 403 पंचायतों में कुल,OBC जनसंख्या जीरो दिखाई. 118 पंचायतों में कुल जनसंख्या 1 से 500 तक दर्शाई. 266 पंचायतों में कुल जनसंख्या 501 से 1000 दिखाई.

जानकारी के मुताबिक, ओबीसी आयोग ने इस संबंध में मुख्य सचिव को पत्र लिखा है. ऐसी परिस्थितियों के कारण पंचायतों में वार्ड पंच के पदों में अन्य पिछ़़डा वर्ग का आरक्षण निर्धारित किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है. पंचायतीराज विभाग को जानकारी देने के बाद भी 24 फरवरी 2026 तक आयोग को पंचायतवार जनसंख्या के स्पष्ट और पूर्ण आंकड़े, एससी, एसटी के आरक्षण के संबंध में वांछित सूचना प्राप्त नहीं हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

31 मार्च तक कैसे सौंपी जाएगी रिपोर्ट?
ऐसे में बड़ा सवाल है कि आयोग को अभी तक सही सूचना नहीं मिल पाई है तो वह 31 मार्च तक सरकार को रिपोर्ट कैसे सौंप पाएगा? क्या आयोग समय की कमी का हवाला देकर सरकार से एक बार फिर कार्यकाल बढ़ाने की मांग करेगा? राजस्थान हाईकोर्ट ने 14 नवंबर को करीब 439 याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को पंचायत और निकाय चुनाव 15 अप्रैल 2026 तक कराने के निर्देश दिए थे. कोर्ट ने कहा था कि इससे पहले सरकार 31 दिसंबर तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करें.

पंचायतों का गठन 1200 से अधिक जनसंख्या पर
बताया जा रहा है कि सीएम को लिखे पत्र में पंचायती राज विभाग के निर्देशों के अनुसार, पंचायतों का गठन 1200 से अधिक की जनसंख्या पर किया गया है. इससे स्पष्ट है कि जनसंख्या के संबंध में उपलब्ध कराए गए आंकड़े अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण हैं. इन आंकड़ों के आधार पर पंचायतों के वार्ड पंच के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की सीटों का आरक्षण निर्धारित किया जाना संभव नहीं है. त्रुटियों का जनाधार प्राधिकरण से निराकरण करवाया जाए.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news