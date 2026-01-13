Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

क्या तय समय पर होंगे पंचायत-निकाय चुनाव? तीसरी बार बढ़ा OBC आयोग का कार्यकाल

Rajasthan Panchayat Chunav: राजस्थान में ओबीसी आयोग दूसरी बार भी तय समय पर रिपोर्ट नहीं दे पाया, जिसके बाद अब राज्य सरकार ने तीसरी बार आयोग का कार्यकाल बढ़ा दिया. सरकार कोर्ट के निर्देश के मुताबिक अप्रैल में चुनाव करवाने हैं. ऐसे में क्या समय पर निकाय और पंचायत चुनाव हो पाएंगे?
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Ashish chauhan
Published: Jan 13, 2026, 02:56 PM IST | Updated: Jan 13, 2026, 02:56 PM IST

Trending Photos

मकर संक्रांति पर राजस्थान की वो परंपराएं, जो मोबाइल युग में होती जा रही हैं लुप्त
7 Photos
do you know

मकर संक्रांति पर राजस्थान की वो परंपराएं, जो मोबाइल युग में होती जा रही हैं लुप्त

राजस्थान में पंचायत चुनाव के दौरान क्या है खर्च करने की लिमिट?
7 Photos
rajasthan panchayat chunav

राजस्थान में पंचायत चुनाव के दौरान क्या है खर्च करने की लिमिट?

मकर संक्रांति पर इतने बजे बदलेगी हवा की चाल, नोट कर लें धमाकेदार हवा में पेंच लड़ाने का सही समय
8 Photos
Makar Sankranti 2026

मकर संक्रांति पर इतने बजे बदलेगी हवा की चाल, नोट कर लें धमाकेदार हवा में पेंच लड़ाने का सही समय

Rajasthan Weather Update: आज ठंड से कड़कड़ाएंगी लोगों की हड्डियां! इन जिलों में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी
6 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: आज ठंड से कड़कड़ाएंगी लोगों की हड्डियां! इन जिलों में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी

क्या तय समय पर होंगे पंचायत-निकाय चुनाव? तीसरी बार बढ़ा OBC आयोग का कार्यकाल

Rajasthan Panchayat Chunav: राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव अप्रैल तक होने हैं लेकिन अभी तक ओबीसी आयोग राज्य सरकार को रिपोर्ट नहीं दे पाया. जिस कारण अब सरकार ने तीसरी बार ओबीसी आयोग का कार्यकाल बढ़ा दिया है. सरकार ने 31 मार्च तक आयोग का कार्यकाल बढ़ाया है. सरकार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक, 15 अप्रैल तक चुनाव करवाने हैं लेकिन चुनाव तब ही होंगे जब ओबीसी आयोग समय पर रिपोर्ट दे. हालांकि सरकार में पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर दावा कर रहे हैं कि सरकार चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश की राज्य सरकार पालना करेगी.

अब 10 महीने का समय मिला रिपोर्ट के लिए-
पंचायत चुनावों को लेकर पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय ने पंचायत चुनाव कराने को लेकर जो निर्देश दिए हैं,राज्य सरकार उनका पालन करेगी. पंचायती राज विभाग चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है. पंचायत और निकाय में ओबीसी आरक्षण लागू कराकर सीटों के निर्धारण के लिए ओबीसी राजनैतिक प्रतिनिधित्व आयोग का गठन पिछले साल 9 मई को हुआ. तीन महीने में रिपोर्ट तैयार करनी थी. इसके बाद 31 दिसंबर तक कार्यकाल बढ़ाया. अब मार्च तक कार्यकाल बढ़ाया गया.

मंत्री मदन दिलावर ने विकसित भारत रोजगार मिशन गारंटी (वीबी राम जी) को लेकर कांग्रेस के विरोध पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हमेशा भगवान श्री राम के नाम से ही घृणा रही है. राम जी का नाम आते ही उनकी भौहें तन जाती हैं. यही वे लोग हैं जो अयोध्या में भगवान श्रीराम के मंदिर निर्माण का विरोध कर रहे थे. ऐसे में यदि किसी योजना का नाम राम से जुड़ता हुआ प्रतीत होता है तो उन्हें परेशानी होना स्वाभाविक है, जबकि ये योजना भगवान श्री राम के नाम पर नहीं है, सिर्फ उसका संक्षिप्त नाम ऐसा बन गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

हर दिन मिलेगी मजदूरी
मनरेगा को बंद करने के आरोपों और पंचायत चुनाव में इसे मुद्दा बनाने की कांग्रेस की कोशिशों पर पलटवार करते हुए दिलावर ने कहा कि कांग्रेस को इससे कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलने वाला. राजस्थान की जनता सच्चाई जानती है. उन्होंने कहा कि नरेगा के तहत अब मजदूरों को पहले से कहीं ज्यादा फायदा मिलेगा. अब मजदूरी का भुगतान महीने भर बाद नहीं, बल्कि हर सात दिन में किया जा जाएगा. साथ ही कार्य दिवस 100 से बढ़ाकर 125 कर दिए गए हैं.

उन्होंने बताया कि जब किसानों को खेतों में मजदूरों की जरूरत होती है, उस समय सरकार नरेगा में ब्रेक लेकर मजदूरों को कृषि कार्य से जोड़ सकती है. इससे मजदूरों को करीब चार महीने नरेगा और दो महीने खेतों में काम मिलेगा, यानी कुल छह महीने तक नियमित रोजगार सुनिश्चित होगा.

चुनाव को लेकर तस्वीर साफ
सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही राजस्थान में पंचायत चुनाव कराने का रास्ता साफ कर दिया है. कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया 15 अप्रैल तक पूरी कर ली जाए. इस बार ग्राम पंचायतों की संख्या में करीब 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, वहीं पंचायत समितियों की संख्या में 25 प्रतिशत का इजाफा हुआ है. जिला परिषदों की संख्या भी 33 से बढ़कर 41 हो गई है. इसके साथ ही पंचायत चुनाव की खर्च सीमा दोगुनी किए जाने से चुनावी गतिविधियां और व्यापक होंगी. राज्य भर में सवा लाख से अधिक वार्डों पर चुनाव होंगे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news