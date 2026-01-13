क्या तय समय पर होंगे पंचायत-निकाय चुनाव? तीसरी बार बढ़ा OBC आयोग का कार्यकाल

Rajasthan Panchayat Chunav: राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव अप्रैल तक होने हैं लेकिन अभी तक ओबीसी आयोग राज्य सरकार को रिपोर्ट नहीं दे पाया. जिस कारण अब सरकार ने तीसरी बार ओबीसी आयोग का कार्यकाल बढ़ा दिया है. सरकार ने 31 मार्च तक आयोग का कार्यकाल बढ़ाया है. सरकार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक, 15 अप्रैल तक चुनाव करवाने हैं लेकिन चुनाव तब ही होंगे जब ओबीसी आयोग समय पर रिपोर्ट दे. हालांकि सरकार में पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर दावा कर रहे हैं कि सरकार चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश की राज्य सरकार पालना करेगी.

अब 10 महीने का समय मिला रिपोर्ट के लिए-

पंचायत चुनावों को लेकर पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय ने पंचायत चुनाव कराने को लेकर जो निर्देश दिए हैं,राज्य सरकार उनका पालन करेगी. पंचायती राज विभाग चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है. पंचायत और निकाय में ओबीसी आरक्षण लागू कराकर सीटों के निर्धारण के लिए ओबीसी राजनैतिक प्रतिनिधित्व आयोग का गठन पिछले साल 9 मई को हुआ. तीन महीने में रिपोर्ट तैयार करनी थी. इसके बाद 31 दिसंबर तक कार्यकाल बढ़ाया. अब मार्च तक कार्यकाल बढ़ाया गया.

मंत्री मदन दिलावर ने विकसित भारत रोजगार मिशन गारंटी (वीबी राम जी) को लेकर कांग्रेस के विरोध पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हमेशा भगवान श्री राम के नाम से ही घृणा रही है. राम जी का नाम आते ही उनकी भौहें तन जाती हैं. यही वे लोग हैं जो अयोध्या में भगवान श्रीराम के मंदिर निर्माण का विरोध कर रहे थे. ऐसे में यदि किसी योजना का नाम राम से जुड़ता हुआ प्रतीत होता है तो उन्हें परेशानी होना स्वाभाविक है, जबकि ये योजना भगवान श्री राम के नाम पर नहीं है, सिर्फ उसका संक्षिप्त नाम ऐसा बन गया है.

हर दिन मिलेगी मजदूरी

मनरेगा को बंद करने के आरोपों और पंचायत चुनाव में इसे मुद्दा बनाने की कांग्रेस की कोशिशों पर पलटवार करते हुए दिलावर ने कहा कि कांग्रेस को इससे कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलने वाला. राजस्थान की जनता सच्चाई जानती है. उन्होंने कहा कि नरेगा के तहत अब मजदूरों को पहले से कहीं ज्यादा फायदा मिलेगा. अब मजदूरी का भुगतान महीने भर बाद नहीं, बल्कि हर सात दिन में किया जा जाएगा. साथ ही कार्य दिवस 100 से बढ़ाकर 125 कर दिए गए हैं.

उन्होंने बताया कि जब किसानों को खेतों में मजदूरों की जरूरत होती है, उस समय सरकार नरेगा में ब्रेक लेकर मजदूरों को कृषि कार्य से जोड़ सकती है. इससे मजदूरों को करीब चार महीने नरेगा और दो महीने खेतों में काम मिलेगा, यानी कुल छह महीने तक नियमित रोजगार सुनिश्चित होगा.

चुनाव को लेकर तस्वीर साफ

सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही राजस्थान में पंचायत चुनाव कराने का रास्ता साफ कर दिया है. कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया 15 अप्रैल तक पूरी कर ली जाए. इस बार ग्राम पंचायतों की संख्या में करीब 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, वहीं पंचायत समितियों की संख्या में 25 प्रतिशत का इजाफा हुआ है. जिला परिषदों की संख्या भी 33 से बढ़कर 41 हो गई है. इसके साथ ही पंचायत चुनाव की खर्च सीमा दोगुनी किए जाने से चुनावी गतिविधियां और व्यापक होंगी. राज्य भर में सवा लाख से अधिक वार्डों पर चुनाव होंगे.

