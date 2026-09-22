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23-24 सितंबर की लॉटरी बदलेगी गांवों का चुनावी गणित, किसकी सीट बचेगी, किसकी बदलेगी-लॉटरी करेगी फैसला

Rajasthan Panchayat Chunav : शहरों की सरकार चुनने के बाद अब गांवों की सियासत का मैदान सजने वाला है... जयपुर जिले में पंचायत चुनाव से पहले सबसे अहम आरक्षण की तस्वीर अगले दो दिन में साफ होगी. 23 और 24 सितंबर को होने वाली लॉटरी तय करेगी कि कौनसी सीट सामान्य रहेगी और कौनसी SC-ST, OBC या महिलाओं के खाते में जाएगी.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Deepak Goyal
Published:Sep 22, 2026, 09:44 AM IST | Updated:Sep 22, 2026, 09:44 AM IST
23-24 सितंबर की लॉटरी बदलेगी गांवों का चुनावी गणित, किसकी सीट बचेगी, किसकी बदलेगी-लॉटरी करेगी फैसला
Image Credit: Rajasthan Panchayat Chunav

Rajasthan Panchayat Chunav : पंचायत चुनाव का बिगुल बजने से पहले किसकी सीट बचेगी और किसका चुनाव लड़ने का सपना लॉटरी में फंस जाएगा. इसका फैसला अगले 48 घंटे में होने वाला है. जयपुर में आरक्षण का पिटारा खुलने जा रहा है. 23 और 24 सितंबर को निकलने वाली लॉटरी 57 जिला परिषद सदस्य से लेकर 597 सरपंच और 5931 वार्ड पंच पदों तक चुनावी समीकरण बदल देगी. किसी की सीट महिला के खाते में जाएगी तो कहीं SC-ST और OBC का आरक्षण दावेदारों का गणित बदलेगा. यानी लॉटरी पर्ची की होगी... लेकिन उससे गांवों की पूरी सियासत का चेहरा तय होगा. जिला परिषद और पंचायत समितियों के आरक्षण का जो खाका तैयार हुआ है. उसमें सबसे बड़ा आंकड़ा यह है कि जयपुर जिला परिषद के 57 वार्डों में 28 वार्ड SC-ST-OBC के लिए और 29 सामान्य श्रेणी के होंगे. जयपुर जिले की 22 पंचायत समितियों के कुल 386 वार्डों में 166 वार्ड SC-ST-OBC और 220 सामान्य श्रेणी के हैं.


वही पंचायत समिति प्रधानों के 22 पदों का श्रेणीवार अनुपात की बात करे तो SC के 4, ST के 3 और OBC के 4 यानी 11 पद इन तीन श्रेणियों के, जबकि 11 सामान्य श्रेणी के रहेंगे.आरक्षण का आधार जिले की सामाजिक आबादी है. जयपुर जिला परिषद क्षेत्र की आबादी 23 लाख 57 हजार 752 दर्ज है. इसमें SC आबादी 4,01,356 यानी 17.02% और ST आबादी 3,29,388 यानी 13.97% है.

एक नजर में—जयपुर का ग्रामीण चुनावी आरक्षण
23.58 लाख — जिला परिषद क्षेत्र की आबादी
4.01 लाख — SC आबादी, 17.02%
3.29 लाख — ST आबादी, 13.97%
57 — जिला परिषद वार्ड
28 — जिला परिषद में SC+ST+OBC वार्ड
29 — जिला परिषद में सामान्य वार्ड
22 — पंचायत समितियां
386 — पंचायत समिति वार्ड
166 — SC+ST+OBC पंचायत समिति वार्ड
220 — सामान्य पंचायत समिति वार्ड
597- ग्राम पंचायत
5,931-वार्ड पंच

जयपुर जिला परिषद का आरक्षण की तस्वीर
श्रेणी कुल वार्ड महिला
SC 10 5
ST 8 4
OBC 10 5
सामान्य 29 14
कुल 57 28

वही जयपुर जिले में 22 पंचायत समितियों के 386 वार्ड हैं. इनमें SC के 64, ST के 46 और OBC के 56 वार्ड हैं. तीनों को मिलाएं तो 166 वार्ड, यानी करीब 43% सीटें SC-ST-OBC श्रेणी की हैं. बाकी 220 वार्ड यानी करीब 57% सामान्य श्रेणी के हैं. इन 386 वार्डों में महिलाओं की भागीदारी भी बड़ी होगी. इनमें SC के 64 में से 23, ST के 46 में से 14, OBC के 56 में से 18 और सामान्य वर्ग के 220 में से 127 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे हैं. कुल 182 महिला श्रेणी के वार्ड बनते हैं. उधर जयपुर जिले में पंचायत समिति वार्डों की संख्या हर क्षेत्र में एक जैसी नहीं है. बस्सी और चौमूं में सर्वाधिक 25-25 वार्ड हैं. जमवारामगढ़ में 23 और आमेर में 21 वार्ड हैं. गोविंदगढ़, आंधी, जोबनेर और किशनगढ़-रेनवाल में 19-19 वार्ड हैं. चाकसू, मौजमाबाद और सांभरलेक में 17-17 वार्ड हैं. कई छोटी पंचायत समितियों में 15-15 वार्ड रखे गए हैं.

पंचायत समिति के 386 वार्डों का आरक्षण का हिसाब
श्रेणी कुल वार्ड महिला आरक्षित
SC 64 23
ST 46 14
OBC 56 18
सामान्य 220 127
कुल 386 182

ST आबादी में कोटखावदा सबसे आगे, 36.77%
आबादी के आंकड़ों में पंचायत समितियों के बीच बड़ा अंतर दिखाई देता है. कोटखावदा में ST आबादी 36.77% है। इसके बाद बस्सी में 35.26%, तूंगा में 35.60%, आंधी में 31.75% और जमवारामगढ़ में 31.62% ST आबादी दर्ज है. इसके उलट सांभरलेक में ST आबादी सिर्फ 2.57%, दूदू में 2.99%, जोबनेर में 3.27% और झोटवाड़ा में 3.62% है.

SC आबादी: माधोराजपुरा में सबसे ज्यादा 22.87%
जयपुर जिले में SC आबादी के अनुपात में माधोराजपुरा पंचायत समिति 22.87% के साथ सबसे ऊपर है. कोटखावदा में 22.26%, फागी में 20.72%, चाकसू में 20.42%, दूदू में 20.23%, तूंगा में 20.08% और सांभरलेक में 19.84% SC आबादी है. दूसरी ओर चौमूं में यह अनुपात 10.86% और जालसू में 12.59% है.

बहरहाल,आंकड़ों में आरक्षण का गणित तैयार है.अब इंतजार सिर्फ उस पर्ची के खुलने का है, जो कई दावेदारों की राजनीतिक किस्मत खोलेगी तो कई का चुनावी रास्ता बंद कर देगी. 23 और 24 सितंबर की लॉटरी के बाद साफ हो जाएगा कि किस गांव और किस वार्ड में कौन मैदान में उतर सकेगा. इसके बाद कहीं नए चेहरे टिकट की कतार में होंगे तो कहीं पुराने दावेदारों को नई सीट तलाशनी पड़ेगी. यानी अभी पंचायत चुनाव की तारीख का इंतजार है.लेकिन उससे पहले आरक्षण की लॉटरी ही गांवों में सियासत की पहली चाल तय करने जा रही है.

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