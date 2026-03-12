Zee Rajasthan
राजस्थान पंचायत चुनाव मामले में SC ने हस्तक्षेप से किया इनकार, दखल देने की याचिका की खारिज

Rajasthan Panchayat Chunav: राजस्थान में पंचायत चुनाव में देरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल दखल देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को राजस्थान उच्च न्यायालय जाने की छूट दी. वहीं सरकार ने कहा कि पंचायत और निकाय चुनाव जल्द कराने के लिए वह प्रतिबद्ध है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Published:Mar 12, 2026, 10:12 PM IST | Updated:Mar 12, 2026, 10:12 PM IST

राजस्थान पंचायत चुनाव मामले में SC ने हस्तक्षेप से किया इनकार, दखल देने की याचिका की खारिज

Rajasthan News: राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर चल रही देरी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था, लेकिन शीर्ष अदालत ने इस मामले में फिलहाल हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत के साथ जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली शामिल थे, ने इस मामले से जुड़ी विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया.

यह याचिका बिहारीलाल रणवा और अन्य की ओर से दायर की गई थी. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि राजस्थान सरकार पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी कर रही है. उनका तर्क था कि इससे पहले सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में यह भरोसा दिलाया था कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया 15 अप्रैल 2026 तक पूरी कर ली जाएगी. इसी आधार पर याचिकाकर्ताओं ने अदालत से अनुरोध किया था कि वह इस मामले में हस्तक्षेप कर तय समय सीमा में चुनाव सुनिश्चित करवाए.

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को सुनने के बाद कहा कि फिलहाल इस स्तर पर अदालत दखल देने के पक्ष में नहीं है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि चुनाव प्रक्रिया से जुड़े आदेशों या समय सीमा का उल्लंघन होता है, तो याचिकाकर्ता राजस्थान हाईकोर्ट या किसी अन्य उपयुक्त मंच पर जाकर अपनी बात रख सकते हैं. इसके साथ ही अदालत ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को अन्य कानूनी विकल्प अपनाने की स्वतंत्रता दी.

दरअसल, इससे पहले राजस्थान उच्च न्यायालय ने 14 नवंबर 2025 को एक अहम फैसला सुनाया था. अदालत ने प्रदेश में लंबित 439 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत और निकाय चुनाव कराए जाएं. इसके अलावा सरकार को 31 दिसंबर 2025 तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए भी कहा गया था.

इन आदेशों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थीं. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने भी अदालत को भरोसा दिलाया था कि निर्धारित समय सीमा के भीतर चुनाव कराए जाएंगे. इसी वजह से अब चुनाव में हो रही देरी को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

उधर राज्य निर्वाचन आयोग ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है. आयोग ने पंचायती राज विभाग को एक सख्त पत्र भेजकर पंचायतों में विभिन्न वर्गों के लिए पदों के आरक्षण का निर्धारण जल्द करने को कहा है. आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि आरक्षण प्रक्रिया में देरी होने से चुनाव कार्यक्रम घोषित करने में परेशानी हो रही है. यदि समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो कोर्ट के आदेशों की अवमानना की स्थिति भी बन सकती है.

वहीं पंचायती राज विभाग की ओर से बताया गया है कि राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट अभी तक सरकार को नहीं मिली है. इसी कारण पंचायतों में ओबीसी आरक्षण से जुड़ी जरूरी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पा रही है और पूरी प्रक्रिया अटक गई है.

इधर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार के मंत्री झाबर सिंह खर्रा और विधायक शत्रुघ्न गौतम ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव जल्द से जल्द कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और निर्धारित प्रक्रिया पूरी होते ही चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Politics News हर पल की जानकारी.

