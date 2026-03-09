राजस्थान विधानसभा में जोरदार बहस, रविंद्र भाटी ने EWS को पंचायत चुनाव में शामिल करने की उठाई मांग

Rajasthan Panchayat Chunav: राजस्थान विधानसभा में पंचायती राज संशोधन बिल पर बहस, विधायक रविंद्र भाटी ने EWS को शामिल करने की मांग उठाई. ओबीसी आयोग रिपोर्ट में देरी, 15 अप्रैल तक चुनाव कराना मुश्किल, सरकार अंतरिम याचिका दाखिल कर सकती है.
Rajasthan Politics: राजस्थान विधानसभा में आज पंचायती राज संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने बिल की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने बिल लाकर अच्छा काम किया, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण पहलू छूट गया है. उन्होंने जोर देकर कहा कि लंबे समय से चली आ रही मांग के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को भी पंचायती राज व्यवस्था में शामिल किया जाना चाहिए. भाटी ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में सत्ता पक्ष को 41 प्रतिशत और विपक्ष को 39 प्रतिशत वोट मिले, और जो 2 प्रतिशत वोट अंतर है, वह आर्थिक रूप से कमजोर समुदायों से आए हैं. उन्होंने इसे जिक्र करते हुए कहा कि राजपुरोहित, कमजोर ब्राह्मण, जैन, राजपूत और कायस्थ समाज के लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि EWS को पंचायत चुनाव में उचित प्रतिनिधित्व मिले.
भाटी ने यह भी कहा कि वर्तमान में चुनाव में अधिकतर पैसा वाला व्यक्ति ही आसानी से चुनाव जीतता है और अंतिम पंक्ति में खड़े गरीब व्यक्ति की भागीदारी कम हो पाती है. उन्होंने केंद्र और संसदीय कार्यमंत्री से आग्रह किया कि EWS को शामिल करने में रुचि दिखाई जाए. भाटी के अनुसार, इस प्रस्ताव का समर्थन सौ से अधिक विधायकों ने किया है, और इससे एक बड़ा संदेश जाएगा कि सभी वर्गों को समान अवसर मिले.
वहीं, आगामी पंचायत चुनावों को लेकर भी राज्य में संकट पैदा हो गया है. ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग अपनी रिपोर्ट समय पर तैयार नहीं कर पाया है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव पूरा कराने की समय सीमा 15 अप्रैल तय की थी. लेकिन आयोग की रिपोर्ट में देरी के कारण निर्धारित समय में चुनाव कराना मुश्किल नजर आ रहा है. सरकार इस स्थिति में हाईकोर्ट में अंतरिम प्रार्थना पत्र दाखिल कर सकती है और चुनाव के लिए अतिरिक्त समय मांग सकती है.
ओबीसी आयोग ने भी अपना कार्यकाल बढ़वाने के लिए सरकार को पत्र लिखने की तैयारी शुरू कर दी है. आयोग को पिछले साल 9 मई को चुनाव की तैयारी के लिए गठित किया गया था और अब तक इसे दो बार विस्तार मिल चुका है. तीसरा एक्सटेंशन मिलने की संभावना है. ऐसे में संभावना है कि पंचायत चुनाव में और देरी हो सकती है.
आयोग ने मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास को पत्र लिखकर कहा है कि जनाधार प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए पिछड़े वर्ग के आंकड़े अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण हैं. इन आंकड़ों के आधार पर वार्ड पंच के लिए ओबीसी आरक्षण तय करना संभव नहीं हो पा रहा है. आयोग ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे सही जानकारी आयोग को भेजें.
रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि 403 ग्राम पंचायतों में ओबीसी की जनसंख्या शून्य दर्ज की गई है. इसके अलावा 118 ग्राम पंचायतों में कुल जनसंख्या 1 से 500 तक, जबकि 266 पंचायतों में 501 से 1000 तक दर्ज की गई है. जबकि पंचायती राज विभाग के नियम के अनुसार पंचायतों का गठन 1200 से अधिक की जनसंख्या पर किया जाना चाहिए.
राजस्थान में पंचायती राज संशोधन और चुनाव की तैयारी दोनों ही मुद्दे राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से संवेदनशील बन चुके हैं. विधायकों की बहस से स्पष्ट है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रतिनिधित्व पर राजनीतिक चर्चा बढ़ रही है, जबकि चुनाव समयसीमा और ओबीसी आंकड़ों की कमी ने प्रशासनिक चुनौती और बढ़ा दी है. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार और न्यायालय इस संकट का समाधान कैसे निकालते हैं और पंचायत चुनाव समय पर हो पाते हैं या नहीं.
