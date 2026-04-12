Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

पंचायत-निकाय चुनाव के लिए 3 दिन में कोर्ट जा सकती सरकार, मांग सकती है 6 महीने से ज्यादा का समय

Rajasthan Panchayat Chunav: राजस्थान सरकार पंचायत निकाय चुनाव के लिए तीन दिन के अंदर कोर्ट जा सकती है और 6 महीने से ज्यादा का समय मांग की जा सकती है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByAshish chauhan
Published:Apr 12, 2026, 04:55 PM IST | Updated:Apr 12, 2026, 04:55 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में बदला मौसम! कोटा-बाड़मेर सबसे गर्म, जानें Weather का ताजा अपडेट
5 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में बदला मौसम! कोटा-बाड़मेर सबसे गर्म, जानें Weather का ताजा अपडेट

Rajasthan: जन्म के बाद मां ने छोड़ा साथ, अब जिंदगी की जंग जीतकर जंगल पर राज करेंगे 'भीम-स्कंधी'
7 Photos
jaipur news

Rajasthan: जन्म के बाद मां ने छोड़ा साथ, अब जिंदगी की जंग जीतकर जंगल पर राज करेंगे 'भीम-स्कंधी'

जयपुर की इस जगह पर मंडरा रहा खतरा, हटाए जाएंगी 500 से अधिक दुकानें और मकान!
6 Photos
jaipur news

जयपुर की इस जगह पर मंडरा रहा खतरा, हटाए जाएंगी 500 से अधिक दुकानें और मकान!

राजस्थान का वो रहस्यमयी 7 मंजिला दुर्ग, जिसे मुगल भी नहीं तोड़ पाए!
6 Photos
rajasthan place to visit

राजस्थान का वो रहस्यमयी 7 मंजिला दुर्ग, जिसे मुगल भी नहीं तोड़ पाए!

पंचायत-निकाय चुनाव के लिए 3 दिन में कोर्ट जा सकती सरकार, मांग सकती है 6 महीने से ज्यादा का समय

Rajasthan Panchayat Chunav: पंचायत निकाय चुनाव के लिए अब राजस्थान सरकार जल्द कोर्ट जाएगी. कोर्ट में राज्य सरकार चुनाव के लिए समय मांगेगी. सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में चुनाव करवाने के आदेश दिए थे लेकिन ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं देने से सरकार ने समय बढ़ा दिया. अब राज्य सरकार जल्द ही कोर्ट से समय मांगेगी.

तीन दिन के भीतर कोर्ट जा सकती सरकार
पंचायत और निकाय चुनाव कराने के लिए समय वृद्धि को लेकर राज्य सरकार तीन दिन के भीतर कोर्ट में अंतरिम प्रार्थना पत्र पेश कर सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल तक चुनाव कराने के दिशा-निर्देश दिए थे. राज्य सरकार ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट नहीं मिलने का हवाला देते हुए समय वृद्धि की मांग करेगी.

राज्य सरकार ने हाल ही में ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग का कार्यकाल सितंबर तक बढ़ाया है. लिहाजा, इसे आधार बनाते हुए समय वृद्धि की मांग की जाएगी. राज्य सरकार 'वन स्टेट-वन इलेक्शन' के प्रति अपना स्टैंड बता चुकी है. माना जा रहा है कि यही वजह रही कि पंचायती राज और स्वायत्त शासन विभाग ने पिछले साढ़े तीन महीने में निर्वाचन आयोग के करीब सात पत्रों को नजर अंदाज किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

विभागों के पास जवाब नहीं
राज्य निर्वाचन आयोग ने अप्रैल में चुनाव कराने के लिए सरकार के स्वायत्त शासन और पंचायती राज विभाग को सात अलग-अलग पत्र लिखे लेकिन एक में भी चुनाव कराने संबंधी संतोषजनक उत्तर नहीं मिला. बताया जा रहा है कि 'वन स्टेट-वन इलेक्शन' की सरकारी मंशा के कारण ऐसा हुआ. सरकार से जवाब नहीं मिलने पर एकतरफा कार्रवाई हुई सरकार से जवाब न मिलने पर आयोग ने 20 फरवरी को एकतरफा कार्रवाई करते हुए उन 196 निकायों के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी कर दिया, जो हाईकोर्ट के निर्णय से अप्रभावित थे.

इन क्षेत्रों में 22 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होना तय है. शेष 113 निकायों व अन्य के संबंध में स्थिति स्पष्ट होने के बाद आयोग ने 24 मार्च को उनके लिए अलग से पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया है. ऐसे में समय सीमा बढ़ाने के लिए जल्द ही सरकार कोर्ट जाएगी. बताया जा रहा है कि सरकार चुनाव के लिए 6 महीने से ज्यादा का समय मांग सकती है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news