पंचायत-निकाय चुनाव के लिए 3 दिन में कोर्ट जा सकती सरकार, मांग सकती है 6 महीने से ज्यादा का समय

Rajasthan Panchayat Chunav: पंचायत निकाय चुनाव के लिए अब राजस्थान सरकार जल्द कोर्ट जाएगी. कोर्ट में राज्य सरकार चुनाव के लिए समय मांगेगी. सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में चुनाव करवाने के आदेश दिए थे लेकिन ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं देने से सरकार ने समय बढ़ा दिया. अब राज्य सरकार जल्द ही कोर्ट से समय मांगेगी.

तीन दिन के भीतर कोर्ट जा सकती सरकार

पंचायत और निकाय चुनाव कराने के लिए समय वृद्धि को लेकर राज्य सरकार तीन दिन के भीतर कोर्ट में अंतरिम प्रार्थना पत्र पेश कर सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल तक चुनाव कराने के दिशा-निर्देश दिए थे. राज्य सरकार ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट नहीं मिलने का हवाला देते हुए समय वृद्धि की मांग करेगी.

राज्य सरकार ने हाल ही में ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग का कार्यकाल सितंबर तक बढ़ाया है. लिहाजा, इसे आधार बनाते हुए समय वृद्धि की मांग की जाएगी. राज्य सरकार 'वन स्टेट-वन इलेक्शन' के प्रति अपना स्टैंड बता चुकी है. माना जा रहा है कि यही वजह रही कि पंचायती राज और स्वायत्त शासन विभाग ने पिछले साढ़े तीन महीने में निर्वाचन आयोग के करीब सात पत्रों को नजर अंदाज किया है.

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विभागों के पास जवाब नहीं

राज्य निर्वाचन आयोग ने अप्रैल में चुनाव कराने के लिए सरकार के स्वायत्त शासन और पंचायती राज विभाग को सात अलग-अलग पत्र लिखे लेकिन एक में भी चुनाव कराने संबंधी संतोषजनक उत्तर नहीं मिला. बताया जा रहा है कि 'वन स्टेट-वन इलेक्शन' की सरकारी मंशा के कारण ऐसा हुआ. सरकार से जवाब नहीं मिलने पर एकतरफा कार्रवाई हुई सरकार से जवाब न मिलने पर आयोग ने 20 फरवरी को एकतरफा कार्रवाई करते हुए उन 196 निकायों के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी कर दिया, जो हाईकोर्ट के निर्णय से अप्रभावित थे.

इन क्षेत्रों में 22 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होना तय है. शेष 113 निकायों व अन्य के संबंध में स्थिति स्पष्ट होने के बाद आयोग ने 24 मार्च को उनके लिए अलग से पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया है. ऐसे में समय सीमा बढ़ाने के लिए जल्द ही सरकार कोर्ट जाएगी. बताया जा रहा है कि सरकार चुनाव के लिए 6 महीने से ज्यादा का समय मांग सकती है.

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