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कभी मां-बाप को चुनाव लड़ाया, तो कभी रिश्तेदारों को...क्या इस बार टूट सकती है यह परंपरा?

Rajasthan Panchayat Chunav: राजस्थान में आगामी दिनों में पंचायतीराज और शहरी निकाय चुनाव होने वाले हैं, जिस पर लगी दो बच्चों की बाध्यता हटा दी गई हैं. ऐसे में इस बार चुनाव में एक अलग ही रंग देखने को मिलेगा. 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByVishnu1 Sharma
Published:Mar 17, 2026, 05:00 PM IST | Updated:Mar 17, 2026, 05:00 PM IST

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कभी मां-बाप को चुनाव लड़ाया, तो कभी रिश्तेदारों को...क्या इस बार टूट सकती है यह परंपरा?

Rajasthan Panchayat Chunav: करीब 31 साल पहले तत्कालीन भैरोंसिंह शेखावत सरकार ने पंचायतीराज और शहरी निकायों के चुनावों में दो बच्चों की बाध्यता लागू की थी. सरकार ने अब इस प्रावधान को खत्म कर दिया है. इस प्रावधान की वजह से काफी लोग चुनाव नहीं लड़ पाए थे. लंबे समय से राजनीति में सक्रिय होने के बाद भी चुनाव नहीं लड़ पाए थे.

ऐसे में कभी अपने करीबियों को चुनाव लड़वाया तो कभी मां-बाप को चुनाव लड़वाया लेकिन दो से अधिक बच्चे होने की वजह से खुद का जन प्रतिनिधि बनने का सपना अभी तक अधूरा था लेकिन अब सरकार ने संशोधन कर दिया है.

प्रदेश में होने वाले पंचायत और निकाय चुनाव में ऐसे तमाम नेता सक्रिय हो गए हैं, जो दो बच्चों की बाध्यता की वजह से अभी तक चुनाव नहीं लड़ पाए थे. अब उनके मन में भी जनप्रतिनिधि बनने की उम्मीद जगी है.

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चौंमू के गिरिराज देवन्दा

राजनीति में लंबे समय से सक्रिय चौंमू के गिरिराज देवन्दा ने कहा कि मैं सालों से राजनीति में सक्रिय था लेकिन बच्चों के प्रावधान की वजह से चुनाव नहीं लड़ पाया. 1996-97 से राजनीति में सक्रिय हूं लेकिन चुनाव नहीं लड़ पाया. मैंने अपनी माता और पिता को मजबूरन चुनाव लड़वाया. मैं खुद चुनाव नहीं लड़ सकता था इसलिए माता-पिता को चुनाव लड़वाया. दो संतानों का नियम अब हट गया है, आने वाले चुनाव की तैयारी मैंने शुरू कर दी है.
दिनेश चंद गुप्ता ने कहा कि 30 साल हो गए राजनीतिक पार्टियों के लिए काम करते हुए. पूर्व में कई बार सोचा कि चुनाव लड़ें, पार्टी का सहयोग भी मिला, लेकिन तीन बच्चे होने की वजह से चुनाव नहीं लड़ पाया. अब यह रोक हट गई है, कई कार्यकर्ताओं को इसका लाभ मिलेगा.

लोगों में उत्सुकता
दो बच्चों की बाध्यता हटाने के बाद अब गांव से लेकर शहर तक ऐसे लोगों में उत्सुकता देखी जा रही है, जो निकाय और पंचायत चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं लेकिन सालों से नहीं लड़ पाए थे.

प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव कब होंगे यह अभी तय नहीं हुआ है लेकिन राजस्थान के चुनाव में कई समीकरण बदलेंगे क्योंकि ऐसे नेता जो इस प्रावधान की वजह से सालों से चुनाव नहीं लड़ पाए थे, वे भी अब अलग-अलग राजनीतिक पार्टी से दावेदारी ठोकेंगे.
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