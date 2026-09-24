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राजस्थान पंचायत चुनाव से पहले आरक्षण लॉटरी पूरी, 7200 महिला बनेंगी सरपंच, जानें किस वर्ग को कितनी सीटें मिलीं

Rajasthan Panchayat Election: राजस्थान पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच प्रदेश की 14,403 ग्राम पंचायतों में सरपंच पदों के लिए आरक्षण लॉटरी निकाली गई. इसके साथ ही 130584 वार्ड पंच पदों का आरक्षण भी तय हुआ है. सरपंच पदों में 3058 ST, 2493 SC और 1961 OBC के लिए आरक्षित हैं, जबकि करीब 7,200 महिला सरपंच और 65 हजार महिला वार्ड पंच चुने जाएंगे.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Published:Sep 24, 2026, 10:02 PM IST | Updated:Sep 24, 2026, 10:02 PM IST
राजस्थान पंचायत चुनाव से पहले आरक्षण लॉटरी पूरी, 7200 महिला बनेंगी सरपंच, जानें किस वर्ग को कितनी सीटें मिलीं
Image Credit: Rajasthan Panchayat Election

Rajasthan Panchayat Election: राजस्थान के 14,403 ग्राम पंचायतों में सरपंच पदों के लिए गुरुवार को आरक्षण लॉटरी निकाली गई. प्रदेश के अलग-अलग उपखंड मुख्यालयों पर हुई लॉटरी के जरिए सरपंच और वार्ड पंच पदों का आरक्षण तय किया गया. इसके तहत 14,403 सरपंच और 1,30,584 वार्ड पंच पदों के लिए आरक्षण निर्धारित हुआ है.

SC, ST और OBC के लिए कितनी सरपंच सीटें

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सरपंच पदों में ST वर्ग के लिए 3058, SC के लिए 2,493 और OBC के लिए 1,961 सीटें आरक्षित की गई हैं. वहीं बड़ी संख्या में सीटें महिलाओं के लिए भी आरक्षित रहेंगी. प्रदेश में करीब 7,200 महिला सरपंच और 65 हजार महिला वार्ड पंच चुने जाएंगे.

इन 4 जिलों में सभी सरपंच सीटें ST के लिए आरक्षित

बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सलूंबर में सरपंच के सभी 1,253 पद ST वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं. इनमें बांसवाड़ा की 327, डूंगरपुर की 442, सलूंबर की 207 और प्रतापगढ़ की 277 सरपंच सीटें शामिल हैं. वहीं कुल 1,30,584 वार्ड पंच पदों में से 21,962 वार्ड SC, 19,117 ST और करीब 15 हजार वार्ड OBC वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं.

बाड़मेर में आरक्षण लॉटरी पर आपत्ति, दोबारा निकलेगी लॉटरी

बाड़मेर पंचायत समिति में सरपंच चुनाव के लिए निकाली गई आरक्षण लॉटरी में कपूरड़ी ग्राम पंचायत को SC वर्ग के लिए आरक्षित किए जाने पर जनप्रतिनिधियों ने आपत्ति दर्ज कराई. उनका कहना था कि ग्राम पंचायत में SC आबादी नहीं है. आपत्ति के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने पूरी पंचायत समिति की लॉटरी दोबारा निकालने के आदेश दिया.

कब घोषित होगा राजस्थान पंचायत चुनाव कार्यक्रम

पंचायतीराज संस्थाओं के आरक्षण का पूरा ब्योरा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा. इसके बाद चुनाव कार्यक्रम घोषित होने की संभावना है. प्राप्त जानकारी के मुताबिक, शनिवार या सोमवार तक चुनाव की घोषणा हो सकती है और अक्टूबर के पहले सप्ताह से अधिसूचना एवं नामांकन प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है. हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार चुनाव प्रक्रिया 15 नवंबर तक पूरी की जानी है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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