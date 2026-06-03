/राजस्थान पंचायत चुनाव अपडेट, HC की सख्ती के बाद आयोग ने मांगा डेटा, क्या अब होगा समाधान ?

Rajasthan Panchayat Elections : राज्य निर्वाचन विभाग लगातार पत्र लिखता रहा, लेकिन विभागों से उसे जरूरी डेटा नहीं मिला. अब जब कोर्ट ने 31 जुलाई की डेडलाइन तय कर रखी है, तो राज्य निर्वाचन आयोग ने फिर आरक्षण का डेटा मांग लिया है. सवाल ये है कि चुनाव में देरी महज प्रशासनिक मजबूरी है या फिर 'वन स्टेट-वन इलेक्शन' का कोई बड़ा गेम प्लान

डेढ़ साल से लोकतंत्र का सबसे निचला पायदान बिना चुनाव के चल रहा है. चुनाव आयोग पत्र पर पत्र लिखता रहा. विभाग जवाब टालते रहे और अब हाईकोर्ट की तल्ख निगाहें पूरे घटनाक्रम पर हैं. चुनाव तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार के बीच पत्राचार का लंबा सिलसिला चला, लेकिन नतीजा सिफर रहा. अब हाईकोर्ट की 31 जुलाई की डेडलाइन के बीच चुनावी घड़ी फिर टिक-टिक करने लगी है.

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हाईकोर्ट की ओर से 31 जुलाई तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने की समय सीमा तय किए जाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने एक बार फिर पंचायती राज और स्वायत्त शासन विभाग से आरक्षण संबंधी डेटा तलब कर लिया है. यह वही डेटा है जिसकी अनुपलब्धता पिछले कई महीनों से चुनाव टलने का प्रमुख कारण बताई जाती रही है. पिछले दिनों 15 अप्रैल को चुनाव की समय सीमा में वोटर लिस्ट तैयार करने के मामले में राज्य निर्वाचन आयोग को अवमानना का सामना करना पड़ा था और कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी थी। ऐसे में आयोग इस बार किसी भी तरह की कानूनी जवाबदेही अपने ऊपर लेने के बजाय रिकॉर्ड पर विभागीय देरी को दर्ज करने की रणनीति पर काम करता दिखाई दे रहा है.

हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल को चुनाव कराने के दिशा निर्देश दिए थे लेकिन पिछली बार भी राज्य सरकार के पंचायती राज विभाग आरक्षण संबंधित डेटा आयोग को उपलब्ध नहीं करा पाया था. ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया गया था जबकि इस मामले में कई बार पत्र लिखे गए थे. राज्य निर्वाचन आयोग और विभागों के बीच हुए पत्राचार से एक और सवाल खड़ा हो रहा है. पिछले कुछ माह में आयोग ने चुनाव तैयारियों को लेकर लगातार पत्र भेजे, लेकिन अधिकांश का जवाब नहीं मिला. राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इसे राज्य सरकार की वन स्टेट-वन इलेक्शन अवधारणा से जोड़कर देखा जा रहा है. सरकार पहले ही इस विचार के समर्थन में अपना रुख सार्वजनिक कर चुकी है. संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल का कहना है हम चुनाव के लिए तैयार है. और चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का इंतजार है.

राज्य निर्वाचन आयोग के सरकार को पत्राचार

9/12/2025 प्रथम पत्रः शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग को नगरीय निकायों के परिसीमन की स्थिति स्पष्ट करने के लिए.

24/12/2025 दूसरा पत्रः स्थिति स्पष्ट न होने पर रिमाइंडर भेजा गया.

06/01/2026 तीसरा पत्रः आयोग द्वारा पुनः स्थिति स्पष्ट करने के लिए भेजा गया.

20/01/2026 चौथा पत्रः जवाब न मिलने पर फिर से संपर्क किया गया.

27/01/2026 पांचवा पत्रः शासन सचिव को भेजा गया, जिसका भी कोई जवाब नहीं मिला.

03/02/2026 छठा पत्रः आयोग ने अंतिम चेतावनी दी कि यदि 3 दिन में जवाब नहीं मिला, तो शेष 196 निकायों के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.

19/03/2026 निदेशक का पत्रः निदेशक, स्वायत्त शासन द्वारा शेष 113 निकायों के संबंध में स्थिति स्पष्ट की गई.

उधर जानकार सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार इसी सप्ताह हाईकोर्ट में अंतरिम प्रार्थना पत्र दाखिल कर चुनाव कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त समय मांगेगी। इसके पीछे ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग की रिपोर्ट का तर्क रखा जाएगा. हाल ही में आयोग का कार्यकाल सितंबर 2026 तक बढ़ाया है. ऐसे में रिपोर्ट लंबित होने को आधार बनाकर समय वृद्धि की मांग की तैयारी है. हालांकि 22 मई को चुनाव के मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केवल सरकार को समय ही नहीं दिया है, बल्कि पूरे चुनाव की सबसे बड़ी चाबी यानी ओबीसी आयोग को भी एक टाइमलाइन के भीतर बांध दिया है.

कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग स्थानीय निकायों और पंचायतों में ओबीसी वर्ग की वास्तविक आबादी, उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व और पिछड़ेपन का 'इम्पिरिकल डेटा' तैयार कर हर हाल में 20 जून 2026 तक अपनी रिपोर्ट सबमिट करे. इस रिपोर्ट के आधार पर ही तय होगा की किस पंचायत समिति, जिला परिषद या नगर निगम में ओबीसी वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित की जानी हैं. सुप्रीम कोर्ट के 'ट्रिपल टेस्ट' के नियमों की पालना के लिए यह रिपोर्ट बेहद अनिवार्य है.

बहरहाल, हाईकोर्ट की तय समय सीमा, आयोग की बढ़ती सक्रियता और सरकार की संभावित समय वृद्धि याचिका के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव जुलाई तक हो पाएंगे या फिर 'वन स्टेट-वन इलेक्शन' की अवधारणा के नाम पर इन्हें और आगे बढ़ाने की कोशिश होगी. फिलहाल गेंद सरकार और कोर्ट के पाले में है, जबकि आयोग रिकॉर्ड पर अपनी सक्रियता दर्ज कराने में जुट गया है.