Rajasthan Politics: मरुधरा की पंचायतों का मानचित्र बदला,14500 ग्राम पंचायतें,राजनीति में नए चेहरों को मिलेगा मौका

Rajasthan Politics: मरुधरा में पंचायती राज व्यवस्था का कायाकल्प हो गया है. लंबे समय से चली आ रही पंचायत पुनर्गठन प्रक्रिया पूरी होने के बाद राजस्थान में ग्राम पंचायतों की संख्या 11,194 से बढ़कर 14,500 हो गई है. यानी पूरे प्रदेश में 3441 नई ग्राम पंचायतें जोड़ी गई हैं.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Ashish chauhan
Published: Nov 23, 2025, 07:58 AM IST | Updated: Nov 23, 2025, 07:58 AM IST

Rajasthan Politics: मरुधरा की पंचायतों का मानचित्र बदला,14500 ग्राम पंचायतें,राजनीति में नए चेहरों को मिलेगा मौका

Jaipur News: मरुधरा में पंचायतों का नक्शा बदल गया है.प्रदेश में 3441 पंचायतों को जोड़ा गया है. पंचायत पुनर्गठन की प्रक्रिया के बाद अब पंचायतों की संख्या 11194 से बढ़कर 14500 तक पहुंच गई है.वहीं 85 से अधिक पंचायत समितियों में बढोतरी होगी.पंचायतों में वार्ड पंचों की संख्या 25 हजार रहेगी.वहीं पंचायत समितियों में सदस्यों की संख्या 1500 तक बढेगी.पंचायतें बढ़ने से अब राजस्थान में 3441 सरपंच ज्यादा चुने जाएंगे.जयपुर जिले में ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन करने के बाद कुल 596 ग्राम पंचायतें हो गईं. पुनर्गठन से पहले जयपुर जिले में कुल 457 ग्राम पंचायतें थीं.इनमें से 273 ग्राम पंचायतों की सीमाओं में बदलाव करके 139 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया.

नए चेहरों को मौका मिलेगा-

प्रदेश में नई पंचायतें बनने के बाद अब सरपंचों, उपसरपंचों और वार्ड पंचों के बड़ी संख्या में पद बढ़ जाएंगे. ऐसे में राजनीति में और नए चेहरों की एंट्री होगी. माना जा रहा है कि प्रदेश में वन स्टेट वन इलेक्शन अगले साल होने वाला है. ऐसे में नए साल में ही इसका असर देखने को मिलेगा.इसका सबसे बड़ा असर यह होगा कि ग्राम विकास अधिकारियों और पंचायत सहायकों के भी पद बढ़ेंगे.युवाओं को रोजगार के नए मौके मिलेंगे.

मुख्यालय से दूरी कम हुई-

रेगिस्तानी जिलों में मापदंडों में छूट की वजह से नई पंचायतें ज्यादा बनी हैं. सरकार ने साल भर पहले से पंचायतों के पुनर्गठन का काम शुरू किया था. नई पंचायतें बनने से जनता को सुविधा होगी. बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, चूरू सहित रेगिस्तानी जिलों और आदिवासी इलाकों में ग्राम पंचायत के इलाके कई किलोमीटर दूर तक थे. लोगों को पंचायत मुख्यालय जाने के लिए कई किलोमीटर की दूरी तय करनी होती थी. लोगों को राशन लेने, सरकारी दस्तावेज बनवाने और सरपंच, ग्राम सचिव से जुड़े काम करवाने के लिए पंचायत मुख्यालय आना होता है.

एक पंचायत में तीन से चार गांव होने के कारण मुख्यालय आने के लिए कई किलोमीटर का सफर तय करना होता थ. इसमें समय ज्यादा लगता था. अब नई पंचायतें बनाने के कारण इलाका कम होने से लोगों को सुविधा होगी.पहले 15-15 की टीम 'गांव की सरकार' के लिए थी. इसमें सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच थे. अब वार्ड पंच 7 से 10 रहेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल कम हुआ है. पंचायत लेवल पर 25 से 30 हजार नए पंच बनेंगे.

