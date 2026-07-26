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राजस्थान चुनाव से पहले कांग्रेस में हलचल, टिकट के दावेदारों की नेताओं के घर लगी कतार

राजस्थान में हाईकोर्ट द्वारा 15 नवंबर तक निकाय और पंचायत चुनाव कराने के निर्देश के बाद कांग्रेस पूरी तरह चुनावी मोड में आ गई है. पार्टी अपने नए संगठनात्मक ढांचे को सक्रिय करते हुए जिला प्रभारियों, सह-प्रभारियों, विधानसभा कॉर्डिनेटरों, नगर और ब्लॉक अध्यक्षों को चुनावी जिम्मेदारियां सौंपेगी. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Vishnu Sharma
Published:Jul 26, 2026, 07:02 PM IST | Updated:Jul 26, 2026, 07:02 PM IST
राजस्थान चुनाव से पहले कांग्रेस में हलचल, टिकट के दावेदारों की नेताओं के घर लगी कतार
Image Credit: Rajasthan News

Rajasthan News: प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनावों की तस्वीर साफ होने के बाद कांग्रेस अब चुनावी मोड में आ गई है. पार्टी अपने नए संगठनात्मक ढांचे को पूरी तरह एक्टिव करने की तैयारी में है. चुनावी जिम्मेदारियां तय होंगी, नेताओं की परफॉर्मेंस पर नजर रहेगी और स्थानीय मुद्दों के साथ कांग्रेस मैदान में उतरेगी.

प्रदेश में लंबे समय से अटके निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर हाईकोर्ट ने 15 नवंबर तक चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही प्रदेश की सियासत में चुनावी हलचल तेज हो गई है. निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर कांग्रेस भी अब पूरी तरह सक्रिय होने जा रही है. टिकट की उम्मीद में कार्यकर्ताओं ने नेताओं से मुलाकातें शुरू कर दी हैं, वहीं पार्टी भी चुनावी तैयारियों में जुट गई है.

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निकाय-पंचायत चुनावों के लिए कांग्रेस का नया संगठन होगा एक्टिव
चुनावों को लेकर नेताओं की अलग-अलग जिम्मेदारियां तय होंगी
जिला अध्यक्षों की परफॉर्मेंस पर रहेगी कांग्रेस की नजर
संगठन सृजन अभियान की होगी पहली बड़ी चुनावी परीक्षा
स्थानीय मुद्दों, शिक्षा और चिकित्सा पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस
टिकट की उम्मीद में नेताओं से मिल रहे कार्यकर्ता
प्रदेशभर में बनाए गए संगठनात्मक ढांचे को किया जाएगा सक्रिय
निकाय-पंचायत चुनावों की तैयारियों में जुटी कांग्रेस
15 नवंबर तक चुनाव कराने के हाईकोर्ट के निर्देश के बाद बढ़ी हलचल
नए संगठन की ताकत चुनावी मैदान में परखी जाएगी

कांग्रेस ने नया संगठनात्मक ढांचा खड़ा किया

कांग्रेस आने वाले दिनों में चुनाव को लेकर नेताओं की अलग-अलग जिम्मेदारियां तय करेगी. हाल ही में प्रदेश कांग्रेस ने नया संगठनात्मक ढांचा खड़ा किया है. अब इसी संगठन को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा.

पार्टी ने पिछले दिनों जिला प्रभारी, जिला सह-प्रभारी, विधानसभा कॉर्डिनेटर, नगर अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष सहित प्रदेशभर में कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी थीं. अब इन सभी पदाधिकारियों को निकाय और पंचायत चुनावों को देखते हुए सक्रिय किया जाएगा.

साथ ही चुनावों में जिला अध्यक्षों की परफॉर्मेंस पर भी नजर रहेगी. प्रदेश में राहुल गांधी के ड्रीम प्रोजेक्ट माने जाने वाले संगठन सृजन अभियान के तहत बने जिला अध्यक्षों का भी यह पहला बड़ा चुनाव होगा. ऐसे में चुनावी नतीजे यह भी तय करेंगे कि राजस्थान में संगठन सृजन अभियान कितना सफल रहा.

लंबे समय से चुनावों की तैयारी

कांग्रेस इन चुनावों में स्थानीय मुद्दों के साथ शिक्षा, चिकित्सा और जनसुविधाओं जैसे विषयों को प्रमुखता से उठाएगी. पार्टी लंबे समय से इन चुनावों की तैयारी कर रही थी. अब देखना होगा कि कांग्रेस का नया संगठनात्मक ढांचा चुनावी मैदान में कितना कारगर साबित होता है.

निकाय और पंचायत चुनाव कांग्रेस के नए संगठनात्मक ढांचे की पहली बड़ी परीक्षा माने जा रहे हैं. चुनावी नतीजे केवल सत्ता की दिशा ही तय नहीं करेंगे, बल्कि यह भी बताएंगे कि संगठन सृजन अभियान के जरिए खड़ा किया गया कांग्रेस का नया ढांचा जमीनी स्तर पर कितना प्रभावी साबित हुआ.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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