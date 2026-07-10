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पंचायत और निकाय चुनाव से पहले बड़ा कदम, राजस्थान में शुरू हुआ OBC परिवारों का डिजिटल सर्वे

Rajasthan panchayat chunav: राजस्थान में आज (10 जुलाई) से OBC परिवारों का राज्यव्यापी डिजिटल सर्वे शुरू हो गया है, जो 23 जुलाई तक चलेगा. 'राजधारा सर्वे मोबाइल ऐप' के जरिए 51,168 प्रगणक घर-घर जाकर OBC परिवारों का डेटा जुटाएंगे. 

Edited byAnsh RajReported byAnsh Raj
Published: Jul 10, 2026, 10:50 AM|Updated: Jul 10, 2026, 10:50 AM
पंचायत और निकाय चुनाव से पहले बड़ा कदम, राजस्थान में शुरू हुआ OBC परिवारों का डिजिटल सर्वे
Image Credit: Rajasthan panchayat chunavSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan nikay chunav: राजस्थान में लंबे समय से लंबित पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण अभियान शुक्रवार, 10 जुलाई से शुरू हो गया. राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग ने प्रदेशभर में OBC परिवारों का डिजिटल सर्वे शुरू किया है. यह सर्वे 23 जुलाई तक सभी जिलों में संचालित किया जाएगा. इसके तहत 51,168 सरकारी प्रगणक घर-घर जाकर OBC परिवारों से सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और जनसांख्यिकीय जानकारी एकत्र करेंगे. पूरी प्रक्रिया 'राजधारा सर्वे मोबाइल ऐप' के माध्यम से डिजिटल रूप से पूरी की जाएगी, जिससे डेटा की पारदर्शिता और शुद्धता सुनिश्चित हो सके.

पंचायत और निकाय चुनाव के आरक्षण में होगी अहम भूमिका

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इस सर्वे का उद्देश्य स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में OBC वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का वैज्ञानिक आधार तैयार करना है. आयोग द्वारा जुटाए गए आंकड़ों के आधार पर पंचायत, नगर परिषद, नगर पालिका और जिला परिषद चुनावों में OBC आरक्षण का निर्धारण किया जाएगा. माना जा रहा है कि यही रिपोर्ट आगामी पंचायत और निकाय चुनावों की आरक्षण व्यवस्था और सीटों के निर्धारण की आधारशिला बनेगी.

चुनाव में देरी की बड़ी वजह को मिलेगा समाधान

राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव पिछले काफी समय से लंबित हैं. इसकी प्रमुख वजह OBC, SC, ST और महिलाओं के लिए आरक्षण से संबंधित अद्यतन और प्रमाणिक आंकड़ों का अभाव रहा है. हाईकोर्ट द्वारा चुनाव समय पर कराने के निर्देश दिए जाने के बाद राज्य सरकार और OBC आयोग ने इस दिशा में तेजी से काम शुरू किया है. यह सर्वे स्थानीय निकाय चुनावों से जुड़े कानूनी और प्रशासनिक विवादों को दूर करने में भी अहम भूमिका निभा सकता है.

राजधारा ऐप से होगी पूरी प्रक्रिया की ऑनलाइन मॉनिटरिंग

आयोग ने सर्वे प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए 'राजधारा सर्वे मोबाइल ऐप' विकसित किया है. प्रगणक प्रत्येक परिवार की जानकारी सीधे मोबाइल ऐप में दर्ज करेंगे. इससे डेटा में किसी प्रकार की गड़बड़ी या दोहराव की संभावना कम होगी. राज्य स्तर पर आयोग पूरी प्रक्रिया की ऑनलाइन मॉनिटरिंग करेगा और गुणवत्ता नियंत्रण भी सुनिश्चित करेगा. इससे सर्वे रिपोर्ट की विश्वसनीयता और सटीकता बनी रहेगी.

51 हजार से अधिक प्रगणक, 1,428 मास्टर ट्रेनर्स तैयार

राज्य सरकार ने इस सर्वे को सफल बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं. प्रदेशभर में 51,168 प्रगणकों की तैनाती की गई है. इससे पहले 82 जिला नोडल अधिकारियों, 765 ब्लॉक अधिकारियों और 1,428 मास्टर ट्रेनर्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा चुका है. सभी जिलों में अतिरिक्त जिला कलेक्टर (ADM) को जिला समन्वयक अधिकारी बनाया गया है, जो सर्वे कार्य की निगरानी और समन्वय की जिम्मेदारी संभालेंगे.

OBC परिवारों से सही जानकारी देने की अपील

राज्य OBC आयोग ने प्रदेश के सभी OBC परिवारों से अपील की है कि सर्वे टीम जब उनके घर पहुंचे तो उन्हें सही, स्पष्ट और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराएं. आयोग ने राजनीतिक दलों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों से भी सर्वे को सफल बनाने में सहयोग देने का आग्रह किया है. आयोग का कहना है कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर सरकार को आरक्षण संबंधी सिफारिशें भेजी जाएंगी, जिससे भविष्य में पंचायत और निकाय चुनाव बिना किसी कानूनी अड़चन के समय पर कराए जा सकें.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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