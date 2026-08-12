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राजस्थान निकाय और पंचायतराज चुनाव का काउंटडाउन शुरू, 6 दिन में पूरी तस्वीर होगी साफ!

राजस्थान की सियासत में 13 अगस्त से आरक्षण की लॉटरी, और उसके बाद टिकट की दावेदारी का खेल शुरू होने जा रहा है. 309 नगरीय निकायों और 41 जिला परिषदों में कौन बनेगा मुखिया इसका पहला बड़ा राज कल खुलेगा. महापौर, सभापति, अध्यक्ष और जिला प्रमुख के पद किस वर्ग के लिए आरक्षित होंगे, लॉटरी तय करेगी. इसके बाद 17 और 18 अगस्त को निकायों में वार्डों और पंचायतराज संस्थाओं में जिला परिषद मेंबर से लेकर पंचायत समिति मेंबर, प्रधान और ग्राम पंचायत में वार्ड से लेकर सरपंच तक आरक्षण की तस्वीर साफ हो जाएगी.

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Deepak Goyal
Published:Aug 12, 2026, 09:08 PM IST | Updated:Aug 12, 2026, 09:08 PM IST
राजस्थान निकाय और पंचायतराज चुनाव का काउंटडाउन शुरू, 6 दिन में पूरी तस्वीर होगी साफ!
Image Credit: Rajasthan Panchayat Nikay Chunav

Rajasthan Panchayat- Nikay Chunav: राजस्थान में नगरीय निकाय और पंचायतराज चुनाव की सियासी बिसात पर अब आरक्षण की लॉटरी सबसे बड़ा फैक्टर बनने जा रही है. 13 अगस्त के बाद 17 और 18 अगस्त के बीच निकलने वाली आरक्षण लॉटरी तय करेगी कि कौन सा पद और कौन सा वार्ड किस वर्ग के लिए आरक्षित होगा.

इसके साथ ही लंबे समय से चुनावी तैयारी में जुटे संभावित प्रत्याशियों के समीकरण भी बदल जाएंगे. सबसे पहले गुरुवार को 309 नगरीय निकायों के महापौर, सभापति और अध्यक्ष पदों और 41 जिला परिषदों के जिला प्रमुख पदों के आरक्षण की लॉटरी निकलेगी. नगरीय निकायों की लॉटरी सुबह 10.30 बजे स्वायत्त शासन विभाग के सभागार में होगी.

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वहीं, जिला प्रमुखों की लॉटरी दोपहर 3.15 बजे इंदिरा गांधी पंचायतीराज संस्थान में होगी. विभाग ने इसकी सूचना राजनीतिक दलों को भी भेज दी है. 13 अगस्त की लॉटरी से यह साफ हो जाएगा कि किस नगर निगम में महापौर, किस नगर परिषद में सभापति और किस नगर पालिका में अध्यक्ष का पद किस वर्ग के लिए आरक्षित होगा. इसी दिन 41 जिला परिषदों के जिला प्रमुख पदों की तस्वीर भी सामने आ जाएगी. इसके बाद आरक्षण का दूसरा चरण शुरू होगा. 17 अगस्त को जिला स्तर पर नगरीय निकायों के पार्षदों, पंचायत समितियों के प्रधान, जिला परिषद सदस्यों और पंचायत समिति सदस्यों के वार्डों की लॉटरी होगी. वहीं, 18 अगस्त को उपखंड स्तर पर सरपंच और वार्ड पंच के पदों का आरक्षण तय होगा.

आरक्षण की प्रक्रिया अलग-अलग चरणों में होगी

जयपुर में निकायों और पंचायतराज संस्थाओं की संख्या ज्यादा होने के कारण यहां आरक्षण की प्रक्रिया भी अलग-अलग चरणों में होगी. 17 अगस्त को जयपुर नगर निगम, 2 नगर परिषद और 16 नगरपालिकाओं के वार्डों की आरक्षण लॉटरी निकाली जाएगी. इसके अगले दिन 18 अगस्त को जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और प्रधान पदों की लॉटरी होगी. इसी दिन जिले के उपखंड स्तर पर सरपंच और वार्ड पंच के पदों का आरक्षण भी तय होगा.

6 दिन में पूरी तस्वीर साफ
13 अगस्त-महापौर, सभापति, अध्यक्ष और जिला प्रमुख पदों का आरक्षण
17 अगस्त- निकाय पार्षद, प्रधान, जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य के पदों का आरक्षण
18 अगस्त- उपखंड स्तर पर सरपंच और वार्ड पंच के पदों का आरक्षण
जयपुर में 17 अगस्त को जयपुर नगर निगम, चौमूं और शाहपुरा नगर परिषद के साथ 16 नगरपालिकाओं के वार्डों की लॉटरी निकलेगी
जयपुर में 18 अगस्त को जिला कलेक्ट्रेट में प्रधान, जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य पदों की लॉटरी
18 अगस्त को ही जयपुर जिले में उपखंड स्तर पर वार्ड पंच और सरंपचों के आरक्षण की लॉटरी निकलेगी

इस बार ये हो सकता है निकाय प्रमुख और जिला प्रमुख का आरक्षण का आंकडा
पंचायतराज संस्थाओं में जिला प्रमुख पद- एससी-8 , एसटी- 7 और ओबीसी की 5 सीट हो सकती आरक्षित
निकाय प्रमुखों में मेयर, सभापति और चेयरमैन पद-एससी-50 , एसटी- 11 और ओबीसी की 60 सीट हो सकती आरक्षित

2019-21 में निकाय प्रमुख का कुल आरक्षण का पूरा गणित

वर्गकुल निकायमहिला आरक्षित
 
SC309
ST62
OBC3913
सामान्य12141
कुल 19665

2019-21 में नगर निगम की आरक्षण का पूरा गणित

नगर निगमआरक्षण वर्ग
 
भरतपुरएससी
कोटा उत्तरएससी महिला
 
अजमेरएससी महिला
 
उदयपुरओबीसी वर्ग
 
जयपुर हेरिटेजओबीसी महिला
 
जयपुर ग्रेटरओबीसी महिला
 
कोटा दक्षिणसामान्य
 
बीकानेर सामान्य महिला
 
जोधपुर उत्तरसामान्य महिला
 
जोधपुर दक्षिणसामान्य महिला
 

2020-21 का जिला प्रमुख सीट का आरक्षण का गणित

जिला परिषदआरक्षण वर्ग
 
अजमेरसामान्य
 
अलवर ओबीसी
बारां सामान्य महिला
 
बांसवाड़ा अनुसूचित जनजाति
 
बाड़मेरसामान्य
 
भरतपुर सामान्य
 
भीलवाडाअनुसूचित जाति महिला
बीकानेर अनुसूचित जाति
बूंदी सामान्य
 
चित्तौडगढ़सामान्य
 
चूरूअनुसूचित जाति महिला
दौसाओबीसी
 
धौलपुरसामान्य महिला
 
डूंगरपुरअनुसूचित जनजाति महिला
 
गंगानगरअनुसूचित जाति
 
हनुमानगढ़अनुसूचित जनजाति महिला
 
जयपुरसामान्य महिला
जैसलमेरसामान्य
 
जालौरअनुसूचित जनजाति
 
झालावाड़ओबीसी महिला
 
झूंझुनूंओबीसी महिला
 
जोधपुरसामान्य महिला
करौलीअनुसूचित जाति महिला
 
कोटा अनुसूचित जाति
 
नागौर सामान्य 
 
पालीसामान्य महिला
 
प्रतापगढ़अनुसूचित जनजाति
 
राजसमंदओबीसी महिला
 
सवाईमाधोपुरसामान्य
 
सीकरसामान्य महिला
 
सिरोहीसामान्य 
 
टोंकसामान्य महिला
 
उदयपुरसामान्य महिला
 

बहरहाल, आरक्षण की लॉटरी से सिर्फ पदों की कैटेगरी तय नहीं होगी, बल्कि कई नेताओं और संभावित प्रत्याशियों की चुनावी रणनीति भी बदल सकती है. जिस पद या वार्ड पर दावेदारी की तैयारी चल रही है, यदि वह किसी अन्य वर्ग के लिए आरक्षित हो गया तो दावेदार को नया विकल्प तलाशना पड़ेगा. इसी कारण कई संभावित प्रत्याशियों ने फिलहाल अपनी टिकट की दावेदारी और चुनावी रणनीति को होल्ड पर रखा हुआ है. आरक्षण की तस्वीर साफ होते ही राजनीतिक दलों में टिकट के लिए लॉबिंग तेज होने की संभावना है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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