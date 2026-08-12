/राजस्थान निकाय और पंचायतराज चुनाव का काउंटडाउन शुरू, 6 दिन में पूरी तस्वीर होगी साफ!

Rajasthan Panchayat- Nikay Chunav: राजस्थान में नगरीय निकाय और पंचायतराज चुनाव की सियासी बिसात पर अब आरक्षण की लॉटरी सबसे बड़ा फैक्टर बनने जा रही है. 13 अगस्त के बाद 17 और 18 अगस्त के बीच निकलने वाली आरक्षण लॉटरी तय करेगी कि कौन सा पद और कौन सा वार्ड किस वर्ग के लिए आरक्षित होगा.

इसके साथ ही लंबे समय से चुनावी तैयारी में जुटे संभावित प्रत्याशियों के समीकरण भी बदल जाएंगे. सबसे पहले गुरुवार को 309 नगरीय निकायों के महापौर, सभापति और अध्यक्ष पदों और 41 जिला परिषदों के जिला प्रमुख पदों के आरक्षण की लॉटरी निकलेगी. नगरीय निकायों की लॉटरी सुबह 10.30 बजे स्वायत्त शासन विभाग के सभागार में होगी.

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वहीं, जिला प्रमुखों की लॉटरी दोपहर 3.15 बजे इंदिरा गांधी पंचायतीराज संस्थान में होगी. विभाग ने इसकी सूचना राजनीतिक दलों को भी भेज दी है. 13 अगस्त की लॉटरी से यह साफ हो जाएगा कि किस नगर निगम में महापौर, किस नगर परिषद में सभापति और किस नगर पालिका में अध्यक्ष का पद किस वर्ग के लिए आरक्षित होगा. इसी दिन 41 जिला परिषदों के जिला प्रमुख पदों की तस्वीर भी सामने आ जाएगी. इसके बाद आरक्षण का दूसरा चरण शुरू होगा. 17 अगस्त को जिला स्तर पर नगरीय निकायों के पार्षदों, पंचायत समितियों के प्रधान, जिला परिषद सदस्यों और पंचायत समिति सदस्यों के वार्डों की लॉटरी होगी. वहीं, 18 अगस्त को उपखंड स्तर पर सरपंच और वार्ड पंच के पदों का आरक्षण तय होगा.

आरक्षण की प्रक्रिया अलग-अलग चरणों में होगी

जयपुर में निकायों और पंचायतराज संस्थाओं की संख्या ज्यादा होने के कारण यहां आरक्षण की प्रक्रिया भी अलग-अलग चरणों में होगी. 17 अगस्त को जयपुर नगर निगम, 2 नगर परिषद और 16 नगरपालिकाओं के वार्डों की आरक्षण लॉटरी निकाली जाएगी. इसके अगले दिन 18 अगस्त को जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और प्रधान पदों की लॉटरी होगी. इसी दिन जिले के उपखंड स्तर पर सरपंच और वार्ड पंच के पदों का आरक्षण भी तय होगा.

6 दिन में पूरी तस्वीर साफ

13 अगस्त-महापौर, सभापति, अध्यक्ष और जिला प्रमुख पदों का आरक्षण

17 अगस्त- निकाय पार्षद, प्रधान, जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य के पदों का आरक्षण

18 अगस्त- उपखंड स्तर पर सरपंच और वार्ड पंच के पदों का आरक्षण

जयपुर में 17 अगस्त को जयपुर नगर निगम, चौमूं और शाहपुरा नगर परिषद के साथ 16 नगरपालिकाओं के वार्डों की लॉटरी निकलेगी

जयपुर में 18 अगस्त को जिला कलेक्ट्रेट में प्रधान, जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य पदों की लॉटरी

18 अगस्त को ही जयपुर जिले में उपखंड स्तर पर वार्ड पंच और सरंपचों के आरक्षण की लॉटरी निकलेगी

इस बार ये हो सकता है निकाय प्रमुख और जिला प्रमुख का आरक्षण का आंकडा

पंचायतराज संस्थाओं में जिला प्रमुख पद- एससी-8 , एसटी- 7 और ओबीसी की 5 सीट हो सकती आरक्षित

निकाय प्रमुखों में मेयर, सभापति और चेयरमैन पद-एससी-50 , एसटी- 11 और ओबीसी की 60 सीट हो सकती आरक्षित

2019-21 में निकाय प्रमुख का कुल आरक्षण का पूरा गणित

वर्ग कुल निकाय महिला आरक्षित

SC 30 9 ST 6 2 OBC 39 13 सामान्य 121 41 कुल 196 65

2019-21 में नगर निगम की आरक्षण का पूरा गणित

नगर निगम आरक्षण वर्ग

भरतपुर एससी कोटा उत्तर एससी महिला

अजमेर एससी महिला

उदयपुर ओबीसी वर्ग

जयपुर हेरिटेज ओबीसी महिला

जयपुर ग्रेटर ओबीसी महिला

कोटा दक्षिण सामान्य

बीकानेर सामान्य महिला

जोधपुर उत्तर सामान्य महिला

जोधपुर दक्षिण सामान्य महिला



2020-21 का जिला प्रमुख सीट का आरक्षण का गणित

जिला परिषद आरक्षण वर्ग

अजमेर सामान्य

अलवर ओबीसी बारां सामान्य महिला

बांसवाड़ा अनुसूचित जनजाति

बाड़मेर सामान्य

भरतपुर सामान्य

भीलवाडा अनुसूचित जाति महिला बीकानेर अनुसूचित जाति बूंदी सामान्य

चित्तौडगढ़ सामान्य

चूरू अनुसूचित जाति महिला दौसा ओबीसी

धौलपुर सामान्य महिला

डूंगरपुर अनुसूचित जनजाति महिला

गंगानगर अनुसूचित जाति

हनुमानगढ़ अनुसूचित जनजाति महिला

जयपुर सामान्य महिला जैसलमेर सामान्य

जालौर अनुसूचित जनजाति

झालावाड़ ओबीसी महिला

झूंझुनूं ओबीसी महिला

जोधपुर सामान्य महिला करौली अनुसूचित जाति महिला

कोटा अनुसूचित जाति

नागौर सामान्य

पाली सामान्य महिला

प्रतापगढ़ अनुसूचित जनजाति

राजसमंद ओबीसी महिला

सवाईमाधोपुर सामान्य

सीकर सामान्य महिला

सिरोही सामान्य

टोंक सामान्य महिला

उदयपुर सामान्य महिला



बहरहाल, आरक्षण की लॉटरी से सिर्फ पदों की कैटेगरी तय नहीं होगी, बल्कि कई नेताओं और संभावित प्रत्याशियों की चुनावी रणनीति भी बदल सकती है. जिस पद या वार्ड पर दावेदारी की तैयारी चल रही है, यदि वह किसी अन्य वर्ग के लिए आरक्षित हो गया तो दावेदार को नया विकल्प तलाशना पड़ेगा. इसी कारण कई संभावित प्रत्याशियों ने फिलहाल अपनी टिकट की दावेदारी और चुनावी रणनीति को होल्ड पर रखा हुआ है. आरक्षण की तस्वीर साफ होते ही राजनीतिक दलों में टिकट के लिए लॉबिंग तेज होने की संभावना है.

