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पंचायत निकाय चुनाव पर सियासत,जल संसाधन मंत्री बोले - कांग्रेस अंदरूनी गुटबाजी से परेशान

Jaipur News : राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनावों पास है और राजनीतिक बयानबाजी भी जोरों पर हो रही है. इस बीच जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने कहा की कांग्रेस अपनी अंदरूनी कलह और गुटबाजी को छिपाने के लिए अनर्गल बयान दे रही है, जबकि बीजेपी विकास के एजेंडे पर पूरी तरह तैयार है. 

Edited byPragati PantReported byVishnu Prakash Sharma
Published: Jul 22, 2026, 09:21 AM|Updated: Jul 22, 2026, 09:21 AM
पंचायत निकाय चुनाव पर सियासत,जल संसाधन मंत्री बोले - कांग्रेस अंदरूनी गुटबाजी से परेशान
Image Credit: जल संसाधन मंत्री सुरेश रावतSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News : राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर सियासी बयानबाज़ी लगातार तेज़ होती जा रही है. कांग्रेस जहां चुनाव में देरी और ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार को घेर रही है, वहीं अब जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाज़ी को ही उसकी सबसे बड़ी परेशानी बताया है.

कांग्रेस कई गुटों में बंटी हुई है- सुरेश रावत

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पंचायत और निकाय चुनावों की आहट के बीच राजस्थान की राजनीति गरमा गई है. जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि विपक्ष बेवजह बयानबाज़ी कर रहा है. रावत ने कहा कि कांग्रेस अपनी अंदरूनी कलह और गुटबाज़ी को छिपाने के लिए अनर्गल बातें कर रही है. कांग्रेस कई गुटों में बंटी हुई है, जहां मतभेद ही नहीं बल्कि मनभेद भी साफ दिखाई देते हैं.

कांग्रेस केवल भ्रम फैलाने और राजनीतिक आरोप लगाती है

सुरेश रावत ने दावा किया कि बीजेपी विकास के एजेंडे पर राजनीति करती है. उन्होंने कहा कि बीजेपी जनता से विकास और विश्वास के नाम पर वोट मांगती है और जनता भी इसी आधार पर भाजपा का साथ देती है. वहीं कांग्रेस केवल भ्रम फैलाने और राजनीतिक आरोप लगाने में लगी हुई है. ओबीसी आरक्षण और कोर्ट के फैसले पर भी मंत्री ने सरकार का पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि अदालत का फैसला सभी के लिए सर्वोपरि है और राज्य सरकार उसका पूरी तरह पालन करेगी. ओबीसी आयोग अपना काम कर रहा है और तय समय सीमा में अपनी रिपोर्ट सौंप देगा. रावत ने कहा कि घबराने की जरूरत कांग्रेस को है, बीजेपी पूरी तरह तैयार है.

15 अगस्त से 15 नवंबर 2026 के बीच चुनाव

आपको बता दें कि हाईकोर्ट की सख्ती के बाद आखिरकार राजस्थान में लंबे समय से अटके पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों का रोडमैप सामने आ गया. प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव क्रमिक रूप से 15 अगस्त से 15 नवंबर 2026 के बीच संपन्न होंगे. 17 अगस्त को नगरीय निकाय चुनाव और 23 सितंबर को पंचायतीराज चुनाव की घोषणा होगी. पहले शहरों में वोट पड़ेंगे, उसके बाद गांव लोकतंत्र का नया नेतृत्व चुनेंगे. इस बार चुनाव का पैमाना इतना बड़ा है कि इसकी तुलना लोकसभा या विधानसभा चुनाव से भी नहीं की जा सकती. प्रदेश के 5.46 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चयन करेंगे. चुनाव कराने के लिए हर चरण में हजारों कर्मचारियों और पुलिस बल की तैनाती करनी होगी. पहली बार प्रदेश की सभी नगरीय निकायों और समस्त पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव एक ही चुनावी चक्र में संपन्न होंगे.

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प्रगति पंत अवस्थी वर्तमान में ज़ी राजस्थान न्यूज डिजिटल की जिम्मेदारी संभाल रही है. टीवी और डिजिटल मीडिया में 15 साल से ज्यादा का अनुभव हैं. इससे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर भी काम कर चुकी हैं. Pragati.Pant@india.com ईमेल के जरिए आप संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप एक्स (https://x.com/zeerajasthan_) और फेसबुक पर (https://www.facebook.com/ZeeRajasthanNews) पर क्लिक कर सकते हैं.
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