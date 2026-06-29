/क्या फिर टलेंगे राजस्थान पंचायत-निकाय चुनाव ? हाईकोर्ट की डेडलाइन नजदीक, सरकार मांग सकती है और समय

Rajasthan Panchayat Election 2026: राजस्थान हाईकोर्ट ने जुलाई तक पंचायत-निकाय चुनाव करवाने के आदेश दिए थे, लेकिन अभी भी सस्पेंस बरकरार है. क्योंकि ओबीसी आयोग ने अब तक सरकार को रिपोर्ट नहीं सौंपी. ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि सरकार एक बार फिर से जल्द ही कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर और समय मांग सकती है.

चुनाव की तस्वीर फिर धुंधली

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दो दिन बाद जुलाई का महीना शुरू होने वाला है. लेकिन अभी तक पंचायत और निकाय चुनाव की तस्वीर बिल्कुल धुंधली है. राजस्थान हाईकोर्ट ने 31 जुलाई तक चुनाव कराने के निर्देश दिए थे. ऐसे में सरकार के पास सिर्फ 1 महीने का वक्त बचा है. ओबीसी आयोग ने राज्य सरकार को रिपोर्ट नहीं सौंपी. उधर निर्वाचन विभाग का बिना ओबीसी रिपोर्ट के चुनाव संभव नहीं. अब माना जा रहा है कि एक बार फिर से राजस्थान सरकार कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है.

सरकार कोर्ट से चुनाव करवाने के लिए फिर से वक्त मांग सकती है. इससे पहले हाईकोर्ट ने अप्रैल तक चुनाव करवाने के निर्देश दिए थे, लेकिन ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बिना चुनाव नहीं हो पाए. इसी बीच ओबीसी आयोग का भी कार्यकाल 30 सितंबर तक बढ़ाया था.

कब-कब बढ़ा आयोग का कार्यकाल

OBC आयोग का सरकार ने अब तक तीन बार कार्यकाल बढ़ाया. पहले 31 दिसंबर तक कार्यकाल बढ़ाया, फिर आयोग दूसरी बार तय समय पर रिपोर्ट नहीं दे पाया, तो सरकार ने फिर से मार्च तक कार्यकाल बढ़ाया. कोर्ट के आदेश के मुताबिक, 15 अप्रैल तक चुनाव करवाने थे. इसके बाद सरकार ने 30 सितंबर तक ओबीसी आयोग का कार्यकाल बढाया. वहीं हाईकोर्ट ने सरकार को 31 जुलाई तक चुनाव करवाने के आदेश दिए.

1 महीने में चुनाव होना मुश्किल

राजस्थान में अब एक महीने के अंदर चुनाव होना मुश्किल होगा. क्योंकि चुनाव प्रक्रिया काफी जटिल और लंबी होती है. 12 हजार पंचायतों के साथ-साथ सभी जिलों में निकायों का चुनाव करवाना कम समय में मुश्किल होगा. इसलिए एक बार फिर से राज्य सरकार ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आने तक कोर्ट से समय मांग सकती है.