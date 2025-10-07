Zee Rajasthan
राजस्थान की पंचायतों में BSR रेट्स तय, जहां जितनी सफाई उतना मिलेंगे रुपये

Jaipur News: राजस्थान स्वच्छ भारत मिशन के तहत पंचायतों में नई व्यवस्था शुरू की गई है, जिसमें जितनी सफाई, उतना ही भुगतान होगा. राजस्थान पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहां BSR रेट्स तय पर रुपये दिए जाएंगे. 
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashish chauhan
Published: Oct 07, 2025, 03:37 PM IST | Updated: Oct 07, 2025, 03:37 PM IST

राजस्थान की पंचायतों में BSR रेट्स तय, जहां जितनी सफाई उतना मिलेंगे रुपये

Jaipur News: राजस्थान स्वच्छ भारत मिशन की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है. खासकर गांवों में. प्रदेश में भाजपा की सरकार के आने के बाद एक साल से पंचायतों में अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अब पंचायतों में नई व्यवस्था शुरू की गई है, जिसमें जितनी सफाई, उतना ही भुगतान होगा. देश में राजस्थान पहल ऐसा राज्य बन गया है, जहां बीएसआर रेट्स के आधार पर पैमेंट होगा.

11 हजार से ज्यादा पंचायतों में लागू
राजस्थान में पंचायतों में सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए नई व्यवस्था शुरू की गई है. पंचायतों में जितना काम, अब उतना ही भुगतान मिलेगा. प्रदेश की पंचायतों में सफाई के काम के लिए BSR रेट्स तय की गई है.

देश में राजस्थान पहला राज्य बना है, जहां पंचायतों में सफाई के लिए बीएसआर रेट्स निर्धारित की गई है. राजस्थान की 11 हजार से ज्यादा पंचायतों में ये व्यवस्था शुरू की गइ है. पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि जितनी सफाई, उसके हिसाब से फर्मों को पैमेंट मिलेगा. राजस्थान पहला राज्य बन गया है, जहां ये व्यवस्था शुरू की गई है. इससे सफाई व्यवस्था में तो सुधार होगा ही, इसके साथ-साथ सफाई व्यवस्था में पारदर्शिता भी आएगी.

आने वाले दिनों में अभियान में तेजी आएगी
राजस्थान में स्वच्छता मिशन के अंतर्गत करीब 20 से 25 फीसदी असर देखने को मिला है. पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि पीएम मोदी के इस मिशन के तहत गांव-गांव साफ-सफाई हो रही है. यदि इसी तरह से आगे बढ़ते गए तो आने वालो सालों में राजस्थान के गांव देश में सबसे स्वच्छ और सुंदर बनकर दिखाई देंगे. आने वाले दिनों में इस अभियान में और तेजी आएगी.

पंचायतों को प्लास्टिक से मुक्ति
मरूधरा की पंचायतों को प्लास्टिक से मुक्ति भी मिलेगी क्योंकि पंचायतों में प्लास्टिक पर बैन लगाया गया है. इसके लिए पंचायतों में लगातार अभियान चलाया जा रहा है. ऐसे में पंचायतों में नई व्यवस्था का असर कितना दिखाई देगा, ये आने वाला वक्त बताएगा.

