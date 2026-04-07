पंचायत चुनाव में देरी से गांवों के बजट पर संकट, केंद्र और राज्य के अटके 9 हजार करोड़ अटके

Rajasthan Panchayat Chunav: राजस्थान में पंचायत चुनाव अब 6 महीने देरी से होंगे. वक्त पर चुनाव नहीं होने के बाद प्रदेश की पंचायतों में बजट का संकट गहरा रहा है. सरपंच संगठनों के मुताबिक, राजस्थान में केंद्र और राज्य का करीब 9 हजार करोड़ का बजट अटका हुआ है, जिस कारण गांव के विकास की रफ्तार थम गई है.

चुनाव अटके, इसका असर बजट पर

राजस्थान में एक तरफ पंचायत चुनाव अटक गए है, वहीं दूसरी तरफ पंचायतों में बजट का संकट भी बढ़ गया है. ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं सौंपने के कारण प्रदेश में पंचायत चुनाव 6 महीने आगे खिसक गए है. अब अक्तूबर-नवंबर में ही चुनाव संभव हैं क्योंकि ओबीसी आयोग का कार्यकाल सितंबर तक बढ़ा दिया. जब ओबीसी आयोग रिपोर्ट सौंपेगी, उसी के बाद चुनाव संभव है लेकिन दूसरी तरफ गांवों में बजट का संकट भी गहरा रहा है.

सरपंचों के मुताबिक, राजस्थान में स्टेट फाइनेंस कमीशन, केंद्र के 15वें फाइनेंस कमीशन और मनरेगा में मटेरियल का करीब 9 हजार करोड़ का बजट अटका हुआ है, जिस कारण गांवों में विकास की रफ्तार थम गई है. प्रशासक बने सरपंचों ने सरकार से गुहार लगाई है कि पंचायतों का पैसा जारी करें ताकि चुनाव से पहले पंचायतों में बजट का संकट दूर हो सके.

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किस मद से कितना पैसा अटका?

FFC में 2500 करोड़ रुके

केंद्र सरकार 15 वे फाइनेंस कमीशन से राज्य की पंचायतों का हर 6 महीने में 1429 करोड़ रुपये की दो किश्तें रिलीज करती हैं, जिसमें से अब तक 318 करोड़ का बजट ही जारी किया. इस हिसाब से 1 साल से करीब 2500 करोड़ से ज्यादा का पैसा अटका हुआ है. प्रशासक बने सरपंचों का कहना है कि ये राशि केवल जन प्रतिनिधियों को ही मिलती है. अब सरपंच प्रशासक बन गए है इसलिए ये राशि नहीं मिल पाई.

SFC के 3400 करोड़ बकाया

स्टेट फाइनेंस कमीशन का हर 6 महीने में 3-3 हजार करोड़ की दो किश्त साल में जारी की जाती है. 3 हजार करोड़ एक साल के और 400 करोड़ पिछले साल के अटके हुए है. स्टेट फाइनेंस कमीशन यानी राज्य का करीब 3400 करोड़ बकाया चल रहा है. सरपंच संगठनों के मुताबिक 6 महीने में 1500 करोड़ जारी किए गए. 1713 करोड़ वित्त विभाग में प्रक्रियाधीन है. ये पैसा इसी सप्ताह मिलने के आसार है.

मनरेगा के 3 हजार करोड़ जारी नहीं हुए

मनरेगा में मटेरियल की राशि के करीब 3 हजार करोड़ का बकाया चल रहा है. मटेरियल का पैसा डेढ साल से बकाया चल रहा है. इससे पहले 2200 करोड़ केंद्र से राज्य को रिलीज हो गए, जिसमें से 1200 करोड़ पंचायतों के खातों में डाले गए, 1000 करोड़ बकाया चल रहे हैं.

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