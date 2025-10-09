जयपुर के पंडित ने बताई करवा चौथ के व्रत की ये खास बात, जानकर हो जाएंगे हैरान!

Karwa Chauth 2025: पंडित पुरुषोत्तम गौड़ ने बताया कि करवा चौथ का बहुत बड़ा इतिहास प्राचीन में नहीं मिलता है. यह व्रत सबसे पहले द्रौपदी ने अर्जुन के लिए रखा था. चौथ के दिन किया गया व्रत और मिट्टी के कर्वे में पानी भरकर पूजा की जाती थी तो इसका नाम करवा चौथ रह गया

5000 साल पहले के इतिहास को लेकर आज पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के कामना के लिए इस व्रत को रखती हैं. पूरे दिन निराहार रहकर और शाम को पूजा करके वो अपने व्रत को खोलती हैं.

अब बदलते दौर के साथ व्रत करने का और पूजा करने का तरीका भी बदलने लगा है, जिसमें सबसे पहले चंद्रमा को चावल से अर्घ दिया जाता है और फिर छलनी से चंद्रमा को देखकर अपने पति को देखकर आशीर्वाद लेते हैं.

आज महिलाओं के साथ पुरुष भी अपनी पत्नी की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने लगे हैं. जिनका रिश्ता पक्का हो जाता है तो वो भी शादी से पहले इस व्रत को रखती हैं. साथ ही जो लोग दूर-दराज रहते हैं तो वह वीडियो कॉल से भी अपने व्रत को खोलते हैं तो यह अलग-अलग तरीके बदलते दौर के साथ अपनाए जाने लगे हैं. 1990 के दशक तक करवा चौथ इतना प्रचलन में नहीं था लेकिन बदलते दौर और समय के साथ करवा चौथ भी अपडेट होने लगा.

इस साल करवा चौथ का व्रत कल यानी 10 अक्टूबर को रखा जा रहा है. करवा चौथ पर शाम के वक्त पूजा का शुभ मुहू्र्त शाम 5 बजकर 56 मिनट से लेकर शाम 7 बजकर 10 मिनट तक रहने वाला है.

राजस्थान में चंद्रोदय दर्शन रात 8:31 बजे होंगे, जिसके बाद महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलेंगी. करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है.

राजस्थान के जयपुर, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा जैसे शहरों में महिलाओं में खास उत्साह देखने का मिल रहा है.

(पंडित पुरुषोत्तम गौड़)

