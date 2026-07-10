/पेपर लीक के मोस्ट वांटेड सुरेश ढाका के पिता को मिला 20 करोड़ का बजरी ठेका, ठिकानों पर SOG की छापेमारी

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Rajasthan News: राजस्थान के चर्चित पेपर लीक मामले में फरार 5 लाख रुपये के इनामी आरोपी सुरेश ढाका से जुड़ा एक नया मामला सामने आया है. पेपर लीक के कई मामलों में वांछित सुरेश ढाका के पिता मांगीलाल ढाका की फर्म को राज्य के खान विभाग की ओर से करीब 20.5 करोड़ रुपये का बजरी खनन ठेका मिलने के बाद अब SOG ने जांच तेज कर दी है.
बजरी खनन के लिए 2024 में जारी हुआ था ई-टेंडर
मिली जानकारी के अनुसार, ब्यावर जिले के रायपुर स्थित गिरी नंदा बांध के पास बजरी खनन के लिए वर्ष 2024 में ई-टेंडर जारी किया गया था. इसमें मांगीलाल ढाका की कंपनी ढाका कंस्ट्रक्शन ने सबसे ऊंची बोली लगाई थी, जिसके बाद दिसंबर 2025 में 5 साल के लिए खनन लीज आवंटित कर दी गई.
खनन स्थल और ढाका परिवार के ठिकानों पर SOG की छापेमारी
SOG को आशंका है कि यह ठेका पेपर लीक से अर्जित कथित अवैध कमाई के पैसों से लिया गया हो सकता है. इसी संदेह के आधार पर SOG ने खनन स्थल और ढाका परिवार से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की. इस खनन कारोबार में ढाका परिवार के साथ और कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं. जांच एजेंसी यह भी पता लगा रही है.
गौरतलब है कि सुरेश ढाका राजस्थान में सब-इंस्पेक्टर, सीनियर टीचर, JEN समेत करीब 10 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक मामलों में आरोपी है. वह लंबे समय से फरार है और उसकी गिरफ्तारी पर 5 लाख रुपये का इनाम घोषित किया जा चुका है. हाल ही में उसके खिलाफ लुक आउट नोटिस भी जारी किया गया है.
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