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पेपर लीक के मोस्ट वांटेड सुरेश ढाका के पिता को मिला 20 करोड़ का बजरी ठेका, ठिकानों पर SOG की छापेमारी

Rajasthan News: राजस्थान में 5 लाख के इनामी पेपर लीक आरोपी सुरेश ढाका के पिता को 20.5 करोड़ का बजरी ठेका मिलने के बाद SOG ने जांच तेज कर दी है. एजेंसी को काली कमाई के इस्तेमाल का संदेह है.

Edited byAman SinghReported byAshutosh Sharma
Published: Jul 10, 2026, 04:53 PM|Updated: Jul 10, 2026, 04:53 PM
पेपर लीक के मोस्ट वांटेड सुरेश ढाका के पिता को मिला 20 करोड़ का बजरी ठेका, ठिकानों पर SOG की छापेमारी
Image Credit: Suresh DhakaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: राजस्थान के चर्चित पेपर लीक मामले में फरार 5 लाख रुपये के इनामी आरोपी सुरेश ढाका से जुड़ा एक नया मामला सामने आया है. पेपर लीक के कई मामलों में वांछित सुरेश ढाका के पिता मांगीलाल ढाका की फर्म को राज्य के खान विभाग की ओर से करीब 20.5 करोड़ रुपये का बजरी खनन ठेका मिलने के बाद अब SOG ने जांच तेज कर दी है.

बजरी खनन के लिए 2024 में जारी हुआ था ई-टेंडर

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मिली जानकारी के अनुसार, ब्यावर जिले के रायपुर स्थित गिरी नंदा बांध के पास बजरी खनन के लिए वर्ष 2024 में ई-टेंडर जारी किया गया था. इसमें मांगीलाल ढाका की कंपनी ढाका कंस्ट्रक्शन ने सबसे ऊंची बोली लगाई थी, जिसके बाद दिसंबर 2025 में 5 साल के लिए खनन लीज आवंटित कर दी गई.

खनन स्थल और ढाका परिवार के ठिकानों पर SOG की छापेमारी

SOG को आशंका है कि यह ठेका पेपर लीक से अर्जित कथित अवैध कमाई के पैसों से लिया गया हो सकता है. इसी संदेह के आधार पर SOG ने खनन स्थल और ढाका परिवार से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की. इस खनन कारोबार में ढाका परिवार के साथ और कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं. जांच एजेंसी यह भी पता लगा रही है.

गौरतलब है कि सुरेश ढाका राजस्थान में सब-इंस्पेक्टर, सीनियर टीचर, JEN समेत करीब 10 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक मामलों में आरोपी है. वह लंबे समय से फरार है और उसकी गिरफ्तारी पर 5 लाख रुपये का इनाम घोषित किया जा चुका है. हाल ही में उसके खिलाफ लुक आउट नोटिस भी जारी किया गया है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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