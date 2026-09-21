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राजस्थान में पशुपालकों के लिए नया सुरक्षा कवच, 83 करोड़ बीमा क्लेम वितरित !

Rajasthan Pashudhan Bima Yojana : राजस्थान में आपदा या बीमारी से पशुओं की मृत्यु होने पर अब पशुपालकों को आर्थिक रूप से राहत मिलने लगी है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पशुपालकों के लिए लाई गई इस योजना का लाभ अब धरातल पर दिखने लगा है. पिछले कुछ महीनों में ही इस योजना में 83 करोड़ रुपए की राशि बीमा क्लेम के रूप में पशुपालकों को दी जा चुकी है.


 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Kashi Ram
Published:Sep 21, 2026, 03:21 PM IST | Updated:Sep 21, 2026, 03:21 PM IST
राजस्थान में पशुपालकों के लिए नया सुरक्षा कवच, 83 करोड़ बीमा क्लेम वितरित !
Image Credit: Jaipur News

Rajasthan Pashudhan Bima Yojana : राज्य के पशुपालकों को बीमा सुरक्षा का कवच देने की राज्य सरकार की पहल सार्थक साबित हो रही है. बजट घोषणा की पालना में राज्य सरकार अधिक से अधिक पशुओं को बीमा के दायरे में लेने का प्रयास कर रही है. वित्त वर्ष 2024-25 में इस योजना की शुरुआत हुई थी. तब राज्य सरकार ने 21 लाख पशुओं का बीमा करने का लक्ष्य रखा था. वर्ष 2025-26 में बढ़ाकर इसका दायरा 42 लाख पशुओं के लिए कर दिया गया. हालांकि राज्य सरकार के लक्ष्य को पशुपालन विभाग अभी तक हासिल नहीं कर सका है. लेकिन योजना के अंतर्गत 26 लाख से अधिक पशुओं का बीमा हो चुका है.

पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने भी विभागीय अधिकारियों को जल्द ही लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं. इस योजना का फायदा पशुओं की किसी भी स्थिति में मौत पर पशुपालकों को मिलता है. किसी भी प्राकृतिक या आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति में पशु की मृत्यु होने पर बीमा क्लेम मिल रहा है. आग लगने,सड़क दुर्घटना,आकाशीय बिजली,प्राकृतिक आपदा,जहरीली घास खाने,सर्प या कीड़ा काटने से पशु की मृत्यु होने पर पशुपालक को क्लेम राशि मिल रही है.

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कितने पशुओं का बीमा,कितने पशुपालक लाभान्वित ?

वर्ष 2024-25 में 20.29 लाख पशुओं का पंजीकरण हुआ
लॉटरी के जरिए 16.72 लाख पशुओं का चयन किया गया
13 लाख पशु स्वस्थ पाए गए, 3.40 लाख पशु अनफिट मिले
इनमें से 10.74 लाख पशुओं की बीमा पाॅलिसी जारी की गई
प्रदेशभर में 5.61 लाख पशुपालकों के पशुओं का बीमा हुआ


वर्ष 2025-26 में 22.28 लाख पशुओं का पंजीकरण
लॉटरी के बजाय पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर चयन
16.14 लाख पशुओं के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी किए गए
6.72 लाख पशुपालकों के 15.63 लाख पशुओं की पॉलिसी जारी
इस तरह 2 वर्ष में अब तक 26.38 लाख पशुओं का बीमा किया गया
कुल 12.34 लाख पशुपालकों के पशुओं की हुई बीमा पॉलिसियां

94 प्रतिशत से अधिक दावों में मिला क्लेम
पशुपालन विभाग बीमा दावों के निस्तारण में भी तेज प्रक्रिया अपना रहा है. अब तक विभाग के पास जितने बीमा क्लेम के आवेदन आए,उनमें से करीब 94 प्रतिशत मामलों में पशुपालकों को बीमा क्लेम की राशि स्वीकार करते हुए जारी कर दी गई है. पशुपालन विभाग के निदेशक डॉ सुरेश चंद मीना ने बताया कि जो बीमा पॉलिसियां वर्ष 2024-25 और 2025-26 में जारी की गई थी, उन बीमा पॉलिसियों का भी नवीनीकरण किया जा रहा है. दरअसल एक बार पंजीयन के बाद पशु की मृत्यु होने या अस्वस्थ होने तक बीमा पॉलिसी जारी होते रहेगी.


पशुपालकों को मिला कितना क्लेम ?
वर्ष 2024-25 में बीमा क्लेम के लिए 43520 आवेदन आए
इनमें से 4029 दावे विभाग द्वारा निरस्त किए गए
वर्ष 2025-26 में 30818 बीमा क्लेम के पंजीकरण हुए, 708 दावे खारिज
जुलाई 2026 तक 40132 दावों का निस्तारण किया जा चुका
पशुपालकों को 83 करोड़ 92 लाख 9 हजार रुपए का भुगतान किया गया
मार्च तक 31 करोड़ का बीमा क्लेम दिए गए थे

मार्च 2026 तक जहां बीमा क्लेम के मामलों में 31 करोड़ की राशि पशुपालकों को दी गई थी. वहीं इस वित्त वर्ष में भी 52 करोड़ से अधिक का बीमा क्लेम दिया जा चुका है. कुलमिलाकर पहले जहां अपने पशु की मृत्यु होने पर पशुपालक असहाय नजर आते थे,अब उन्हें क्लेम राशि मिलने पर आर्थिक मदद मिल पा रही है.

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