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नेपाल में बाढ़ का असर! राजस्थान की पशुपतिनाथ तीर्थ यात्रा पर फिर लगा ब्रेक, हवाई यात्रा स्थगित

Jaipur News: नेपाल में 26 अगस्त की भीषण बाढ़ के बाद राजस्थान की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना-2026 के तहत पशुपतिनाथ-काठमांडू की हवाई यात्रा अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दी गई है. पहले 31 अगस्त तक रोक थी. दिल्ली से रोजाना 44 यात्रियों को काठमांडू भेजा जा रहा था.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Deepak Goyal
Published:Sep 01, 2026, 07:11 AM IST | Updated:Sep 01, 2026, 07:11 AM IST
नेपाल में बाढ़ का असर! राजस्थान की पशुपतिनाथ तीर्थ यात्रा पर फिर लगा ब्रेक, हवाई यात्रा स्थगित
Image Credit: पशुपतिनाथ-काठमांडू की हवाई यात्रा अग्रिम आदेश तक स्थगित.

Jaipur News: राजस्थान के देवस्थान विभाग ने नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद पशुपतिनाथ-काठमांडू की हवाई यात्रा को फिलहाल स्थगित रखने का फैसला किया है. पहले यह यात्रा 31 अगस्त तक स्थगित की गई थी, लेकिन नेपाल के मौजूदा हालात की समीक्षा के बाद अब इसे अग्रिम आदेश तक रोक दिया गया है.

नेपाल में बाढ़ के बाद लिया फैसला

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नेपाल में 26 अगस्त को आई भीषण बाढ़ के बाद राजस्थान से वरिष्ठ नागरिकों को काठमांडू भेजने वाली तीर्थ यात्रा पर ब्रेक लगाया गया था. यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए देवस्थान विभाग ने एहतियाती कदम उठाते हुए यात्रा स्थगित की थी.

विभाग ने नेपाल के हालात को लेकर गृह-आपदा प्रबंधन विभाग से मार्गदर्शन भी मांगा था. मौजूदा परिस्थितियों की समीक्षा के बाद अब हवाई यात्रा को आगे भी स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है.

31 अगस्त तक थी पहले रोक

देवस्थान विभाग की ओर से पहले पशुपतिनाथ-काठमांडू की हवाई यात्रा को 31 अगस्त तक स्थगित किया गया था. इसके बाद नेपाल की स्थिति को देखते हुए विभाग ने यात्रा को अग्रिम आदेश तक स्थगित रखने के आदेश जारी किए हैं. इस फैसले का सीधा असर वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना-2026 के तहत प्रस्तावित यात्रा पर पड़ा है.

रोजाना 44 यात्रियों को भेजा जा रहा था काठमांडू

वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना-2026 के तहत दिल्ली से रोजाना 44 यात्रियों को हवाई मार्ग से काठमांडू भेजा जा रहा था. यात्रा कार्यक्रम के तहत श्रद्धालुओं को पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन कराने की योजना थी.

पशुपतिनाथ-काठमांडू की यह यात्रा 22 सितंबर तक प्रस्तावित थी, लेकिन नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद इसकी गतिविधियों को रोक दिया गया है.

यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता

देवस्थान विभाग का यह फैसला नेपाल में बने मौजूदा हालात को देखते हुए एहतियाती कदम के तौर पर लिया गया है. विभाग की ओर से नेपाल की स्थिति और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आगे का निर्णय लिया जाएगा.

फिलहाल पशुपतिनाथ-काठमांडू की हवाई यात्रा अग्रिम आदेश तक स्थगित रहेगी. इससे वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत नेपाल जाने वाले यात्रियों को विभाग के अगले आदेश का इंतजार करना होगा.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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