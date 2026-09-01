/नेपाल में बाढ़ का असर! राजस्थान की पशुपतिनाथ तीर्थ यात्रा पर फिर लगा ब्रेक, हवाई यात्रा स्थगित

Jaipur News: राजस्थान के देवस्थान विभाग ने नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद पशुपतिनाथ-काठमांडू की हवाई यात्रा को फिलहाल स्थगित रखने का फैसला किया है. पहले यह यात्रा 31 अगस्त तक स्थगित की गई थी, लेकिन नेपाल के मौजूदा हालात की समीक्षा के बाद अब इसे अग्रिम आदेश तक रोक दिया गया है.

नेपाल में बाढ़ के बाद लिया फैसला

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नेपाल में 26 अगस्त को आई भीषण बाढ़ के बाद राजस्थान से वरिष्ठ नागरिकों को काठमांडू भेजने वाली तीर्थ यात्रा पर ब्रेक लगाया गया था. यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए देवस्थान विभाग ने एहतियाती कदम उठाते हुए यात्रा स्थगित की थी.

विभाग ने नेपाल के हालात को लेकर गृह-आपदा प्रबंधन विभाग से मार्गदर्शन भी मांगा था. मौजूदा परिस्थितियों की समीक्षा के बाद अब हवाई यात्रा को आगे भी स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है.

31 अगस्त तक थी पहले रोक

देवस्थान विभाग की ओर से पहले पशुपतिनाथ-काठमांडू की हवाई यात्रा को 31 अगस्त तक स्थगित किया गया था. इसके बाद नेपाल की स्थिति को देखते हुए विभाग ने यात्रा को अग्रिम आदेश तक स्थगित रखने के आदेश जारी किए हैं. इस फैसले का सीधा असर वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना-2026 के तहत प्रस्तावित यात्रा पर पड़ा है.

रोजाना 44 यात्रियों को भेजा जा रहा था काठमांडू

वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना-2026 के तहत दिल्ली से रोजाना 44 यात्रियों को हवाई मार्ग से काठमांडू भेजा जा रहा था. यात्रा कार्यक्रम के तहत श्रद्धालुओं को पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन कराने की योजना थी.

पशुपतिनाथ-काठमांडू की यह यात्रा 22 सितंबर तक प्रस्तावित थी, लेकिन नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद इसकी गतिविधियों को रोक दिया गया है.

यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता

देवस्थान विभाग का यह फैसला नेपाल में बने मौजूदा हालात को देखते हुए एहतियाती कदम के तौर पर लिया गया है. विभाग की ओर से नेपाल की स्थिति और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आगे का निर्णय लिया जाएगा.

फिलहाल पशुपतिनाथ-काठमांडू की हवाई यात्रा अग्रिम आदेश तक स्थगित रहेगी. इससे वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत नेपाल जाने वाले यात्रियों को विभाग के अगले आदेश का इंतजार करना होगा.