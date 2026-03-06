Zee Rajasthan
छोटे अपराधों पर अब नहीं होगी जेल! सजा में देना होगा सिर्फ जुर्माना, 11 कानूनों में बड़ा संशोधन पारित

Jan Vishwas Bill: राजस्थान विधानसभा में राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026 ध्वनिमत से पारित हो गया. अब पेड़ काटने जैसे छोटे अपराधों पर जेल की बजाय केवल जुर्माना लगेगा. 11 कानूनों में संशोधन कर छोटे-तकनीकी उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है, जिससे ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Reported ByVishnu Sharma
Published:Mar 06, 2026, 06:21 AM IST | Updated:Mar 06, 2026, 06:21 AM IST

Jan Vishwas Amendment 2026: प्रदेश में अब पेड़ काटने सहित अन्य छोटे अपराधों पर सजा के बजाय जुर्माना भरकर मुक्ति मिल सकेगी. विधानसभा में राजस्थान जान विश्वास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया गया. इसमें करीब 11 कानून में संशोधन किया गया है. वहीं दूसरी ओर राजस्थान दुकान वाणिज्यिक अधिष्ठान संशोधन विधेयक 2026 भी पारित किया गया. इसके तहत अब दुकानों में या व्यापारिक प्रतिष्ठानों में 12 साल से कम उम्र के बच्चे को मजदूर नहीं रखा जा सकेगा.

राजस्थान विधानसभा में राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026 ध्वनिमत से पारित किया गया. इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य राज्य में ईज ऑफ लिविंग (Ease of Living) और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देना है. सरकार का कहना है कि इस कानून के जरिए छोटे और तकनीकी उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाएगा और कई मामलों में जेल की सजा के स्थान पर आर्थिक दंड (जुर्माना) का प्रावधान किया गया है.

क्या है जन विश्वास संशोधन विधेयक
इसमें वर्ष 2025 में लाए गए अध्यादेश को प्रतिस्थापित कर स्थायी कानून का रूप दिया गए है. इसके तहत लगभग 11 राज्य कानूनों में संशोधन कर छोटे अपराधों को गैर-आपराधिक किया गया है. ताकि नागरिकों और व्यापारियों को अनावश्यक कानूनी कार्रवाई से राहत मिल सके.

विधेयक के प्रमुख प्रावधान

- छोटे अपराधों में जेल की सजा खत्म : कई कानूनों में छोटे और प्रक्रियागत उल्लंघनों पर पहले जेल की सजा का प्रावधान था. संशोधन के बाद ऐसे मामलों में कैद की सजा हटाकर केवल जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है.

- इस विधेयक के जरिए राज्य के करीब 11 अलग-अलग अधिनियमों में बदलाव किया गया है, ताकि दंड प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके.

-छोटी प्रक्रियागत गलतियों, जैसे दस्तावेज या रिकॉर्ड समय पर प्रस्तुत न करना को आपराधिक अपराध की श्रेणी से हटाकर प्रशासनिक दंड के दायरे में लाया गया है.

- राजस्थान वन अधिनियम 1953 – जंगल में पशु चराने जैसे मामलों में जेल की जगह जुर्माना लगाया जाएगा.

राजस्थान राज्य सहायता उद्योग अधिनियम 1961 : औद्योगिक इकाइयों से जुड़े छोटे उल्लंघनों पर आपराधिक कार्रवाई खत्म की गई.

- विधेयक का उद्देश्य : नागरिकों और व्यापारियों को अनावश्यक मुकदमों से राहत देना, अदालतों पर मामलों का बोझ कम करना, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना व्यापार और उद्योग को प्रोत्साहन देना

राजस्थान दुकान वाणिज्य अधिष्ठान संशोधन विधेयक -
यह विधेयक राज्य में दुकानों और व्यावसायिक संस्थानों से जुड़े कानूनों में बदलाव के लिए लाया गया है. इसके जरिए 1958 के अधिनियम में संशोधन कर श्रम नियमों को आधुनिक बनाने की कोशिश की गई है.


मुख्य प्रावधान

- पहले प्रशिक्षु की न्यूनतम आयु 12 वर्ष थी, जिसे बढ़ाकर 14 वर्ष कर दिया गया है. इससे 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को दुकानों और व्यावसायिक संस्थानों में काम पर रखने पर रोक लगेगी.

- दैनिक कार्य समय बढ़ाया : पहले अधिकतम कार्य समय 9 घंटे प्रतिदिन था. संशोधन के बाद इसे बढ़ाकर 10 घंटे प्रतिदिन कर दिया गया है.

- ओवरटाइम की सीमा बढ़ी - पहले ओवरटाइम की सीमा 50 घंटे प्रति तिमाही थी. अब इसे बढ़ाकर 144 घंटे कर दिया गया है.

- विश्राम (Rest Interval) नियम में बदलाव : पहले लगातार 5 घंटे काम के बाद विश्राम जरूरी था. अब यह सीमा 6 घंटे कर दी गई है, जिसके बाद कम से कम आधे घंटे का विश्राम आवश्यक होगा.

- किशोरों के काम के नियम : किशोरों की आयु श्रेणी 12–15 वर्ष से बदलकर 14–18 वर्ष कर दी गई है. 14–18 वर्ष के किशोरों को रात में काम करने की अनुमति नहीं होगी.

- पुराने अध्यादेश का स्थान : यह विधेयक 2025 में लाए गए अध्यादेश की जगह लेकर उसे स्थायी कानून का रूप देता है.

- मुख्य उद्देश्य : बाल श्रम पर रोक मजबूत करन, दुकानों और व्यापारिक संस्थानों के संचालन को अधिक लचीला बनाना. श्रमिकों के काम के नियमों को आधुनिक और व्यवस्थित बनाना.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaisalmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


