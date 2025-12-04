Rajasthan Patwari Result 2025: RSSB ने जारी किया पटवारी रिजल्ट, कटऑफ ने उड़ाए होश, जानें 3705 पदों पर बड़ा अपडेट

Rajasthan Patwari Result 2025: राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आखिरकार जारी हो गया है. 17 अगस्त 2025 को आयोजित इस परीक्षा में शामिल लाखों अभ्यर्थी अब अपना परिणाम देख सकते हैं. नॉर्मलाइजेशन और डिलीट सवालों को लेकर उठे विवाद के बीच जारी यह रिजल्ट कटऑफ और मेरिट में बड़ा बदलाव लेकर आया है.
Rajasthan Patwari Result 2025: राजस्थान में पटवारी भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने 17 अगस्त 2025 को आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है. अभ्यर्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.
बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि इस बार परिणाम के साथ श्रेणीवार कटऑफ, मेरिट सूची और शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवारों की सूची भी सार्वजनिक कर दी गई है. उम्मीदवार अपने नाम और रोल नंबर दर्ज करके आसानी से परिणाम देख सकते हैं.
कितने लोगों ने लिया था हिस्सा
गौरतलब है कि 17 अगस्त को आयोजित हुई इस परीक्षा में 3705 पदों के लिए कुल 6 लाख 858 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था. इनमें से मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया के अनुसार योग्य अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए चुना गया है.
दस्तावेजों की जांच होगी
आलोक राज ने बताया कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और मेरिट आधारित है. लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को अब दस्तावेज़ सत्यापन और अन्य जरूरी औपचारिकताओं के लिए बुलाया जाएगा. दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद योग्य उम्मीदवारों की अंतिम सूची विभाग को भेजी जाएगी.
नॉर्मलाइजेशन को लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी
परिणाम जारी होने के बाद कई अभ्यर्थियों ने नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं. अभ्यर्थियों का कहना है कि दूसरी पारी के पेपर में शामिल उम्मीदवारों के अंक में कमी देखी गई है. कुछ उम्मीदवारों के 2 से 3 अंक तक कम हो गए हैं.
दूसरी ओर, पहली पारी के अभ्यर्थियों के अंक नॉर्मलाइजेशन के चलते बढ़े हैं. मेरिट में शीर्ष पर आए अभ्यर्थी सतपाल के नंबर नॉर्मलाइजेशन के कारण 3 अंक बढ़े, जबकि दूसरे नंबर पर आए सौरभ नेहरा के 2 अंक कम हो गए. अब फाइनल रिजल्ट जारी होने के बाद ही अंतिम मेरिट तय होगी.
परीक्षा में डिलीट हुए प्रश्न
पहली पारी की परीक्षा में अभ्यर्थियों की आपत्तियों के बाद कुल 7 प्रश्न डिलीट किए गए-
सामान्य विज्ञान: 1
राजस्थान जीके: 1
रीजनिंग: 3
कंप्यूटर: 2
दूसरी पारी के पेपर से 3 प्रश्न डिलीट किए गए-
सामान्य विज्ञान: 1
राजस्थान जीके: 1
रीजनिंग: 1
बोर्ड ने डिलीट किए गए सभी प्रश्नों के अंक सभी अभ्यर्थियों को प्रदान किए, जिससे उम्मीदवारों को राहत मिली है.
