राजस्थान में 1.74 लाख लोगों की पेंशन पर लगी रोक, जानें क्या है मुख्य वजह और कैसे होगी बहाल

Rajasthan News: राजस्थान में अपात्रता और डेटा मिसमैच के कारण 1.74 लाख लोगों की पेंशन रोकी गई है. सर्वाधिक मामले बांसवाड़ा और झालावाड़ में मिले हैं. हालांकि, वेरिफिकेशन के बाद 40 हजार से अधिक पात्र लोगों की पेंशन दोबारा बहाल कर दी गई है.
Rajasthan Pension Scheme Update: राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. राज्य सरकार ने प्रदेश के लगभग 1.74 लाख लाभार्थियों की पेंशन रोक दी है. हालांकि, विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई अपात्रता और डेटा मिलान न होने के कारण की गई है.
क्यों रोकी गई लाखों लोगों की पेंशन?
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अनुसार, पेंशन रोकने के पीछे कई तकनीकी और व्यक्तिगत कारण रहे हैं. लगभग 75 हजार से ज्यादा लोग राजस्थान छोड़कर दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो गए हैं. परिवार में किसी सदस्य के सरकारी सेवा में चयनित हो जाने पर परिवार अपात्र हो जाता है. लाभार्थी की मृत्यु होना, विधवा पेंशनर का पुनर्विवाह करना या भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न होना. बैंक खाते की गलत जानकारी या ई-मित्र द्वारा फीड किए गए गलत डेटा के कारण भी भुगतान रुक गया है.
इन जिलों में गिरी गाज
पेंशन रोकने के मामले में दक्षिण राजस्थान के जिले सबसे ऊपर रहे हैं. बता दें कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के मुताबिक राजस्थान में करीब 91 लाख लोगों को यह पेंशन मिलती है. पिछले दो साल में सबसे ज्यादा बांसवाड़ा और झालावाड़ जिलों में पेंशन रोकी गई.
40 हजार लोगों की पेंशन फिर शुरू
जिन लोगों की पेंशन तकनीकी कारणों या डेटा फीडिंग की गलती से रुकी थी, उनके लिए अच्छी खबर है. विभाग द्वारा दोबारा किए गए वेरिफिकेशन के बाद 40,167 लाभार्थियों की पेंशन बहाल कर दी गई है. इनमें अलवर और बांसवाड़ा के सर्वाधिक लाभार्थी शामिल हैं.
बजट में हुई है बढ़ोतरी
वर्तमान में राजस्थान सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 1250 रुपये प्रतिमाह देती है. खास बात यह है कि इस बार के बजट में 50 रुपये की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है, जिससे अब पात्र लाभार्थियों को बढ़ा हुआ लाभ मिलेगा.
ऐसे में यदि आपकी पेंशन रुकी है, तो घबराएं नहीं. संबंधित विभाग के अधिकारी मामलों की जांच कर रहे हैं. यदि आप पात्र पाए जाते हैं, तो आपकी पेंशन एरियर (बकाया राशि) के साथ फिर से शुरू कर दी जाएगी.
