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राजस्थान में भयंकर महंगा हुआ पेट्रोल, डीजल के रेट ने भी काटा उधम, जानें अपने शहर में तेल के लेटेस्ट प्राइस

Rajasthan Petrol diesel price: मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आने के बाद राजस्थान में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं. जयपुर में पेट्रोल की कीमत 108 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है, जबकि डीजल 93.26 रुपये प्रति लीटर हो गया है. मात्र एक दिन में पेट्रोल 3.25 रुपये और डीजल 3.02 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है.

Edited byAnsh RajReported byDeepak Goyal
Published: May 15, 2026, 02:40 PM|Updated: May 15, 2026, 02:40 PM
राजस्थान में भयंकर महंगा हुआ पेट्रोल, डीजल के रेट ने भी काटा उधम, जानें अपने शहर में तेल के लेटेस्ट प्राइस
Image Credit: AI Generated Image

Petrol diesel price: मिडिल ईस्ट में छिड़े युद्ध की आग अब आम आदमी की जेब तक पहुंच गई है. देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा इजाफा हुआ है. जयपुर में पेट्रोल 108 रुपए और डीजल 93 रुपए 26 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है. हालांकि बढ़ी कीमतों के बावजूद लोगों का गुस्सा कम और जिम्मेदारी ज्यादा दिखाई दे रही है.

बढ़ती कीमतों के बावजूद जयपुरवासियों ने गुस्से की जगह जिम्मेदारी और समझदारी का परिचय दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत की अपील का यहां सकारात्मक असर दिख रहा है. लोग अब निजी वाहनों का कम इस्तेमाल कर मेट्रो, कार पूलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्राथमिकता दे रहे हैं. “कम चलाओ गाड़ी”, “कार पूल करो” और “मेट्रो अपनाओ” जैसे संदेश सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

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कोई मेट्रो का सहारा लेने की बात कर रहा है, तो कोई एक गाड़ी में सफर करने की सलाह दे रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील के बीच लोगों का कहना है कि संकट की इस घड़ी में फिजूल ईंधन खर्च रोकना जरूरी है..लेकिन दूसरी तरफ ऑटो, ओला-उबर और ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोग बढ़ती लागत को लेकर परेशान भी नजर आ रहे हैं..


आज सुबह जब लोग गाडी में पेट्रोल-डीजल भरवाने के लिए पंप पर पहुंचे तो कीमतों का मीटर तेजी से बढता हुआ दिखा. मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बड़ा इजाफा हुआ है. शुक्रवार सुबह 6 बजे से नई दरें लागू होते ही जयपुर में पेट्रोल 3 रुपए 25 पैसे और डीजल 3 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया. इसके बाद शहर में पेट्रोल की कीमत 104.75 रुपए से बढ़कर 108 रुपए प्रति लीटर और डीजल 90.24 रुपए से बढ़कर 93.26 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया.

तेल कीमतों में इस बढ़ोतरी को पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उछाल से जोड़कर देखा जा रहा है. अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के चलते ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर बनी हुई हैं. ऐसे में देश में ईंधन महंगा होना लगभग तय माना जा रहा था. इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ईंधन का सीमित और सोच-समझकर इस्तेमाल करने की अपील भी चर्चा में है. जयपुर जिला पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के महासचिव अमित सरावगी ने कहा कि जिस तरह अंतरराष्ट्रीय हालात बने हुए हैं, उसके मुकाबले कीमतों में बढ़ोतरी ज्यादा नहीं हुई है. उन्होंने कहा आशंका 12 से 15 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ोतरी की थी, लेकिन फिलहाल करीब तीन रुपए की बढ़ोतरी हुई है.

प्रति दिन बिक्री (तीनों तेल कंपनी)

-डीजल: 18,200 KL प्रति दिन
-पेट्रोल: 8,300 KL प्रति दिन

-तीनो तेल कंपनियों के रिटेल आउटलेट्स की संख्या-7 हजार 472
कर (टैक्स)

पेट्रोल-29.04% वैट और 1.50 रुपये प्रतिलीटर रोड डेवलपमेंट सेस.
डीजल-17.30% वैट और 1.75 रुपये प्रतिलीटर रोड डेवलपमेंट सेस.

डीलर कमीशन
पेट्रोल- लगभग 4.046 प्रति लीटर

डीजल-करीब 2.57 प्रति लीटर

पीएम की अपील और अंतरराष्ट्रीय हालात के बीच बढ़ी कीमतों पर जयपुर में लोगों की प्रतिक्रिया मिलीजुली नजर आई. पेट्रोल पंप पर वाहन में फ्यूल भरवाने पहुंचे राशिद ने कहा कि इस संकट की घड़ी में लोगों को सहयोग करना चाहिए. उन्होंने कहा कि अब जरूरत है कि लोग निजी वाहनों का कम इस्तेमाल करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अपनाएं. उन्होंने कहा, अगर परिवार या दोस्तों को कहीं जाना है तो अलग-अलग गाड़ियों की बजाय एक ही वाहन में सफर करना चाहिए. ईंधन बचाना अब देशहित से जुड़ा विषय बन गया है.

एक अन्य उपभोक्ता ने बताया कि उन्होंने अब मेट्रो से सफर करना शुरू कर दिया है. उन्होंने कहा कि सप्ताह में केवल तीन दिन ही निजी गाड़ी का उपयोग कर रहे हैं और प्रधानमंत्री की अपील का पालन करेंगे. वहीं ओला-उबर बाइक चालकों ने बढ़ती कीमतों पर चिंता जताई. उनका कहना था कि राइड का किराया पहले ही कम मिलता है और अब पेट्रोल महंगा होने से कमाई पर सीधा असर पड़ेगा. हालांकि मजबूरी में काम जारी रखना होगा क्योंकि घर इसी से चलता है. ऑटो चालकों ने भी कहा कि सवारियां ज्यादा किराया देने को तैयार नहीं होतीं, जबकि पेट्रोल महंगा होने से जेब पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा.

एक अन्य वाहन चालक ने कहा कि जयपुर में मेट्रो जैसी सुविधा उपलब्ध है, ऐसे में लोगों को उसका ज्यादा उपयोग करना चाहिए. आम जनता में भी बहुत तीखी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिल रही. विशेषज्ञों का मानना है कि डीजल महंगा होने का असर सिर्फ वाहनों तक सीमित नहीं रहेगा. माल ढुलाई महंगी होने से फल, सब्जियां, राशन और अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो सकती है. ट्रकों और टेंपो का किराया बढ़ेगा, जिससे बाहरी राज्यों से आने वाला सामान महंगा होगा.

किसानों की लागत बढ़ेगी क्योंकि ट्रैक्टर और पंपिंग सेट डीजल से चलते हैं. बस, ऑटो और स्कूल वाहनों के किराए में भी बढ़ोतरी संभव है. पहले से महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों को अब घरेलू बजट और अधिक प्रभावित होने की चिंता सताने लगी है. कुल मिलाकर, पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर जयपुर में लोगों की प्रतिक्रिया नाराजगी और जिम्मेदारी दोनों के मिश्रण के रूप में सामने आई.


बहरहाल, जयपुर में बढ़ी कीमतों के बीच एक दिलचस्प बदलाव यह दिखा कि लोग सिर्फ शिकायत नहीं कर रहे, बल्कि विकल्पों पर भी बात कर रहे हैं. कोई मेट्रो अपनाने की बात कर रहा है, कोई कार पूलिंग की, तो कोई जरूरत हो तभी गाड़ी निकालो वाला फॉर्मूला अपनाने की सलाह दे रहा है. युद्ध हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन उसका असर अब जयपुर की सड़कों, जेब और लोगों की सोच तीनों पर दिखाई देने लगा है.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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