/राजस्थान में पेट्रोल डीजल का दूरी वाला गेम, 11 जिलों में ₹114 के पार दाम !

Jaipur News : राजस्थान में पेट्रोल-डीजल अब सिर्फ कच्चे तेल के दाम से नहीं, बल्कि तेल कंपनियों के दूरी वाले गणित से भी महंगा हो रहा है. जयपुर में पेट्रोल 112.66 रुपए लीटर है, लेकिन दौसा पहुंचते ही यही पेट्रोल 113.49 रुपए लीटर बिक रहा है. डीजल भी 97.78 से बढ़कर 98.51 रुपए प्रति लीटर पहुंच जाता है. सवाल ये है कि क्या इतनी छोटी दूरी तय करते ही ईंधन की कीमतें बदल जानी चाहिए. दरअसल तेल कंपनियां रिफाइनरी ट्रांसफर प्राइस, राउंड ट्रिप डिस्टेंस और फ्री डिलीवरी जोन जैसे फार्मूलों के नाम पर अतिरिक्त ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जोड़ रही हैं. यानी शहर की सीमा खत्म होते ही पेट्रोल-डीजल की कीमतों में नया चार्ज जुड़ जाता है. इसका असर सबसे ज्यादा सीमावर्ती, ग्रामीण और दूरस्थ जिलों पर पड़ रहा है.

11 जिलों में पेट्रोल 114 पार, डीजल भी 100 की चौखट पर

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प्रदेश के 11 जिलों में पेट्रोल 114 रुपए प्रति लीटर से ऊपर पहुंच चुका है. चूरू में सबसे महंगा पेट्रोल 114.90 रुपए लीटर बिक रहा है. बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, नागौर, झुंझुनूं जैसे जिलों में भी कीमतें 114 रुपए के आसपास हैं. डीजल भी 99 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुका है और कई जिलों में 100 रुपए छूने की स्थिति में है. विशेषज्ञों का कहना है कि कंपनियों ने बड़े शहरों के आसपास के पंपों को ही फ्री डिलीवरी जोन में रखा है. जैसे ही शहर की सीमा खत्म होती है, ट्रांसपोर्ट चार्ज जोड़ दिया जाता है. यानी उपभोक्ता बेस प्राइस, एक्साइज ड्यूटी, वैट और रोड सेस देने के बाद भी दूरी के नाम पर अलग से भुगतान कर रहा है. आर्थिक जानकार इसे मल्टी लेयर टैक्सेशन और मल्टी लेयर प्राइसिंग बता रहे हैं.

तेल महंगा…राज्य सरकार की कमाई भी तेज

पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतें राज्य सरकार के लिए भी अतिरिक्त कमाई का जरिया बन रही हैं. क्योंकि राजस्थान में पेट्रोल और डीजल पर प्रतिशत आधारित वैट लागू है. ऐसे में जैसे-जैसे बेस प्राइस बढ़ता है वैसे-वैसे सरकार की टैक्स कमाई भी अपने आप बढ़ जाती है.पिछले 12 दिनों में पेट्रोल 7 रुपए 94 पैसे और डीजल 7 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है. इसके साथ ही पेट्रोल पर सरकार को मिलने वाला टैक्स 24 रुपए 62 पैसे से बढ़कर 26 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर हो गया, जबकि डीजल पर वैट और रोड सेस मिलाकर टैक्स 14 रुपए 79 पैसे से बढ़कर 15 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया…यानी सिर्फ 12 दिनों में सरकार की कमाई पेट्रोल पर 1 रुपए 89 पैसे और डीजल पर 1 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर बढ़ गई.

रोजाना करीब 1 करोड़ लीटर पेट्रोल और 2 करोड़ 60 लाख लीटर डीजल की बिक्री

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में रोजाना करीब 1 करोड़ लीटर पेट्रोल और 2 करोड़ 60 लाख लीटर डीजल की बिक्री होती है. ऐसे में कीमतें बढ़ने के बाद राज्य सरकार को हर दिन करीब 4 करोड़ 80 लाख रुपए की अतिरिक्त वैट आय हो रही है. जिसमें पेट्रोल से 1 करोड़ 89 लाख और डीजल से 2 करोड़ 91 लाख रुपए की अतिरिक्त कमाई शामिल है. विशेषज्ञों का कहना है कि डीजल महंगा होने का सीधा असर माल भाड़े पर पड़ेगा और फिर फल-सब्जियों से लेकर दूध और रोजमर्रा की जरूरत की चीजें भी महंगी होंगी. ऐसे में अब मांग उठ रही है कि प्रतिशत आधारित वैट की जगह फिक्स टैक्स मॉडल लागू किया जाए. ताकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने पर टैक्स अपने आप ना बढ़े और जनता को राहत मिल सके.

डीजल महंगा…तो हर चीज महंगी

डीजल की कीमत बढ़ने का असर सिर्फ वाहन चालकों तक सीमित नहीं रहेगा. मालभाड़ा बढ़ने से फल-सब्जी, दूध और रोजमर्रा की वस्तुएं भी महंगी होंगी. यानी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट सीधे आम आदमी की थाली तक पहुंचेगी. आर्थिक विशेषज्ञों का सुझाव है कि पेट्रोल-डीजल पर प्रतिशत आधारित वैट हटाकर फिक्स टैक्स मॉडल लागू किया जाए. इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार या बेस प्राइस बढ़ने पर टैक्स अपने आप नहीं बढ़ेगा और जनता को राहत मिल सकेगी.