/राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के दाम में फिर लगी महंगाई की चिंगारी, रॉकेट की तरह आसमान में पहुंचे प्राइस, जानें लेटेस्ट रेट

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Petrol Diesel Price: राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर तेज उछाल आया है. पेट्रोल 2.82 रुपये प्रति लीटर और डीजल 2.72 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया.
Rajasthan Petrol Diesel Price hike: राजस्थानी राजधानी जयपुर समेत पूरे राज्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बड़ा उछाल देखने को मिला है. सोमवार को पेट्रोल की कीमत में 2.82 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, वहीं डीजल भी 2.72 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है.
इस बढ़ोतरी के बाद जयपुर में पेट्रोल का भाव 112.69 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है, जबकि डीजल की कीमत 97.81 रुपये प्रति लीटर हो गई है. मात्र 12 दिनों में यह चौथी बार पेट्रोल-डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई है. इन 12 दिनों में पेट्रोल कुल 7.94 रुपये प्रति लीटर महंगा हो चुका है, जबकि डीजल 7.57 रुपये प्रति लीटर बढ़ चुका है.
लगातार हो रही इस मूल्य वृद्धि से आम आदमी की जेब पर भारी बोझ पड़ रहा है. खासकर मध्यम वर्ग के परिवार, वाहन चालक, ऑटो-टैक्सी वाले और ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े लोग बेहद परेशान हैं. ट्रक, बस और टैक्सी ऑपरेटर्स का कहना है कि पेट्रोल-डीजल महंगा होने से परिवहन लागत बढ़ गई है, जिसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है.
क्यों बढ़ रहे हैं दाम?
तेल कंपनियों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और रुपए की कमजोर मुद्रा के कारण घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं. पिछले कुछ दिनों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल आया है, जिसका असर भारत जैसे आयात पर निर्भर देशों पर पड़ रहा है.
आम जनता पर असर
जयपुर सहित राजस्थान के सभी जिलों में पेट्रोल-डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों ने महंगाई को और बढ़ावा दिया है. किराना, सब्जी, फल, दूध समेत रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं के परिवहन पर खर्च बढ़ने से इनकी कीमतों में भी वृद्धि हो रही है. आम नागरिकों का कहना है कि पहले से ही महंगाई से जूझ रहे लोगों के लिए यह नई मुसीबत बन गई है.
ट्रांसपोर्ट सेक्टर में चिंता
ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर पेट्रोल-डीजल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं तो किराए बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा. इससे न सिर्फ आम यात्री बल्कि माल ढुलाई का खर्च भी बढ़ जाएगा, जिसका सीधा असर बाजार की हर चीज पर पड़ेगा.
फिलहाल पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से राजस्थानवासियों की चिंता बढ़ गई है. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें नियंत्रण में नहीं आईं तो आने वाले दिनों में और महंगाई बढ़ सकती है.
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