/राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के दाम में हुई भयंकर बढ़ोतरी, जानें आपके शहर में क्या है 1 लीटर तेल के प्राइस

Rajasthan Petrol-Diesel Price: राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है. कई जिलों में पेट्रोल ₹114 प्रति लीटर के पार पहुंच गया है, जबकि डीजल भी ₹99 प्रति लीटर के करीब बिक रहा है. जयपुर, चूरू, गंगानगर, बीकानेर और बांसवाड़ा समेत कई शहरों में ईंधन के दामों में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली.



राजस्थान में शहर के हिसाब से पेट्रोल के प्राइस

राजस्थान में पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अजमेर में पेट्रोल ₹112.56 प्रति लीटर हो गया है, जहां ₹2.71 की बढ़ोतरी दर्ज की गई. अलवर में कीमत ₹113.87 और बालोतरा में ₹113.79 पहुंच गई. बांसवाड़ा और बाड़मेर में पेट्रोल ₹114.15 प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि बारां में ₹112.68 और ब्यावर में ₹112.61 प्रति लीटर कीमत दर्ज हुई. भरतपुर में पेट्रोल ₹112.50 और भीलवाड़ा में ₹112.93 प्रति लीटर हो गया है. बीकानेर में कीमत ₹114.16, बूंदी में ₹112.78 और चित्तौड़गढ़ में ₹112.40 प्रति लीटर दर्ज की गई. चूरू में पेट्रोल ₹114.40, दौसा में ₹113.31 और डीग में ₹112.83 प्रति लीटर पहुंच गया है.

Add Zee News as a Preferred Source



धौलपुर में पेट्रोल ₹113.32 प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि डीडवाना-कुचामन में ₹113.39 और डूंगरपुर में ₹114.08 प्रति लीटर कीमत दर्ज हुई. गंगानगर में पेट्रोल ₹114.17 और हनुमानगढ़ में ₹114.16 प्रति लीटर पहुंच गया है. जयपुर में ₹113.35 प्रति लीटर के साथ ₹3.51 की सबसे बड़ी बढ़ोतरी हुई है. जैसलमेर, जालोर और झुंझुनूं में पेट्रोल ₹114.15 प्रति लीटर बिक रहा है. झालावाड़ में कीमत ₹113.09, जोधपुर में ₹113.17 और जोधपुर ग्रामीण में ₹113.27 प्रति लीटर हो गई है. करौली में ₹113.21, खैरथल-तिजारा में ₹113.67 और कोटा में ₹112.21 प्रति लीटर कीमत दर्ज हुई.



कोटपूतली-बहरोड़ में पेट्रोल ₹113.15 प्रति लीटर हो गया है, जबकि नागौर में ₹113.22 और पाली में ₹113.41 प्रति लीटर कीमत दर्ज की गई. फलोदी में ₹113.50, प्रतापगढ़ में ₹113.40 और राजसमंद में ₹113.54 प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है. सलूंबर में कीमत ₹113.80 और सवाई माधोपुर में ₹113.93 प्रति लीटर पहुंच गई है. सीकर में ₹113.54, सिरोही में ₹114.15, टोंक में ₹113.30 और उदयपुर में ₹113.62 प्रति लीटर पेट्रोल की नई दरें लागू हुई हैं.



राजस्थान में शहर के हिसाब से डीजल के प्राइस

राजस्थान में डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अजमेर में डीजल ₹97.68 प्रति लीटर हो गया है, जहां ₹2.62 की बढ़ोतरी दर्ज की गई. अलवर में कीमत ₹98.84 और बालोतरा में ₹98.80 प्रति लीटर पहुंच गई. बांसवाड़ा में डीजल ₹99.30 और बारां में ₹97.78 प्रति लीटर बिक रहा है. बाड़मेर में कीमत ₹99.29, ब्यावर में ₹97.72 और भरतपुर में ₹97.60 प्रति लीटर दर्ज की गई. भीलवाड़ा में डीजल ₹98.02, बीकानेर में ₹99.30 और बूंदी में ₹97.87 प्रति लीटर हो गया है. चित्तौड़गढ़ में ₹97.54, चूरू में ₹99.52 और दौसा में ₹98.33 प्रति लीटर कीमत दर्ज हुई है. डीग में डीजल ₹97.90 प्रति लीटर पहुंच गया है.



धौलपुर में डीजल ₹98.35 प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि डीडवाना-कुचामन में ₹98.43 और डूंगरपुर में ₹99.06 प्रति लीटर कीमत दर्ज की गई. गंगानगर में डीजल ₹99.31 और हनुमानगढ़ में ₹99.29 प्रति लीटर पहुंच गया है. जयपुर में ₹98.39 प्रति लीटर के साथ ₹3.34 की बड़ी बढ़ोतरी हुई है. जैसलमेर में ₹99.16, जालोर में ₹99.30 और झालावाड़ में ₹98.15 प्रति लीटर डीजल बिक रहा है. झुंझुनूं में ₹99.26, जोधपुर में ₹98.24 और जोधपुर ग्रामीण में ₹98.33 प्रति लीटर कीमत दर्ज की गई है. करौली में ₹98.25, खैरथल-तिजारा में ₹98.66 और कोटा में ₹97.36 प्रति लीटर डीजल बिक रहा है.



कोटपूतली-बहरोड़ में डीजल ₹98.22 प्रति लीटर हो गया है, जबकि नागौर में ₹98.28 और पाली में ₹98.46 प्रति लीटर कीमत दर्ज हुई. फलोदी में ₹98.54, प्रतापगढ़ में ₹98.44 और राजसमंद में ₹98.57 प्रति लीटर डीजल बिक रहा है. सलूंबर में ₹98.80 और सवाई माधोपुर में ₹98.90 प्रति लीटर कीमत पहुंच गई है. सीकर में ₹98.56, सिरोही में ₹99.30, टोंक में ₹98.36 और उदयपुर में ₹98.65 प्रति लीटर डीजल की नई दरें लागू हुई हैं.

Note-आज पेट्रोल-डीजल के दाम गुड रिटर्न्स वेब साइट से सुबह 6:51 बजे लिए गए हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!