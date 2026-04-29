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Rajasthan Petrol Diesel Price: राजस्थान में धड़ाम से गिरे पेट्रोल-डीजल के रेट, जानें अपने शहर के लेटेस्ट प्राइस

Rajasthan petrol price Today: जयपुर. राजस्थान में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली कमी दर्ज की गई है.

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: Apr 29, 2026, 08:46 AM|Updated: Apr 29, 2026, 08:46 AM
Rajasthan Petrol Diesel Price: राजस्थान में धड़ाम से गिरे पेट्रोल-डीजल के रेट, जानें अपने शहर के लेटेस्ट प्राइस
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Rajasthan petrol price: राजधानी जयपुर में आज पेट्रोल का भाव ₹104.72 प्रति लीटर है, जो कल के ₹105.03 रुपये प्रति लीटर मुकाबले ₹0.31 पैसे सस्ता हुआ है. वहीं, डीजल की कीमत आज ₹90.21 प्रति लीटर है, जबकि कल यह ₹90.49 रुपये प्रति लीटर था. यानी डीजल में भी ₹0.28 पैसे की गिरावट आई है.

राजस्थान के विभिन्न शहरों में पेट्रोल और डीजल के भावों में थोड़ी-बहुत भिन्नता देखी जा रही है. पेट्रोल की बात करें तो अजमेर में ₹104.75, अलवर में ₹105.70, बालोतरा में ₹105.27, बांसवाड़ा में ₹106.14, बाड़मेर में ₹106.20, भीलवाड़ा में ₹105.55, बीकानेर में ₹106.20, जोधपुर में ₹104.54 और उदयपुर में ₹105.51 रुपये प्रति लीटर है. कुछ शहरों जैसे नागौर में पेट्रोल ₹106.21 तक पहुंच गया है, जबकि भारतपुर में यह सबसे सस्ता ₹104.30 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.

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डीजल के भावों की बात करें तो जयपुर में ₹90.21, अजमेर में ₹90.24, अलवर में ₹91.07, जोधपुर में ₹90.05, कोटा में ₹89.96 और उदयपुर में ₹90.93 रुपये प्रति लीटर है. सबसे महंगा डीजल गंगानगर में ₹91.78 रुपये प्रति लीटर है. कई जिलों में पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि कुछ जगहों पर मामूली बढ़ोतरी भी हुई है.

विशेषज्ञों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता और रुपये की कुछ मजबूती के कारण घरेलू स्तर पर पेट्रोल-डीजल के दामों में यह हल्की नरमी देखने को मिल रही है. हालांकि, राज्य सरकार द्वारा लगाए गए टैक्स और अन्य शुल्कों के कारण राजस्थान में इनकी कीमतें अन्य राज्यों की तुलना में थोड़ी अधिक रहती हैं.

आम उपभोक्ताओं, खासकर निजी वाहन चालकों, ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों और किसानों के लिए पेट्रोल-डीजल की कीमतों में होने वाला हर छोटा बदलाव सीधे उनके खर्च को प्रभावित करता है. वर्तमान में जयपुर में पेट्रोल ₹104.72 और डीजल ₹90.21 रुपये प्रति लीटर होने से शहरवासियों को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन लंबी दूरी की यात्रा करने वालों और व्यावसायिक वाहनों पर इसका असर अभी भी नजर आ रहा है.

राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें रोजाना सुबह 6 बजे अपडेट होती हैं. उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी यात्रा या खरीदारी से पहले अपने नजदीकी पेट्रोल पंप या आधिकारिक ऐप पर नवीनतम भाव जांच लें, क्योंकि विभिन्न शहरों और पंपों पर थोड़ी भिन्नता हो सकती है.

विश्लेषकों का कहना है कि आने वाले दिनों में वैश्विक घटनाओं, कच्चे तेल की सप्लाई और डॉलर की मजबूती के आधार पर इन दामों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है. फिलहाल राजस्थानवासियों को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन पूरी स्थिरता अभी बाकी है.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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