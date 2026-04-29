/Rajasthan Petrol Diesel Price: राजस्थान में धड़ाम से गिरे पेट्रोल-डीजल के रेट, जानें अपने शहर के लेटेस्ट प्राइस

Rajasthan petrol price: राजधानी जयपुर में आज पेट्रोल का भाव ₹104.72 प्रति लीटर है, जो कल के ₹105.03 रुपये प्रति लीटर मुकाबले ₹0.31 पैसे सस्ता हुआ है. वहीं, डीजल की कीमत आज ₹90.21 प्रति लीटर है, जबकि कल यह ₹90.49 रुपये प्रति लीटर था. यानी डीजल में भी ₹0.28 पैसे की गिरावट आई है.

राजस्थान के विभिन्न शहरों में पेट्रोल और डीजल के भावों में थोड़ी-बहुत भिन्नता देखी जा रही है. पेट्रोल की बात करें तो अजमेर में ₹104.75, अलवर में ₹105.70, बालोतरा में ₹105.27, बांसवाड़ा में ₹106.14, बाड़मेर में ₹106.20, भीलवाड़ा में ₹105.55, बीकानेर में ₹106.20, जोधपुर में ₹104.54 और उदयपुर में ₹105.51 रुपये प्रति लीटर है. कुछ शहरों जैसे नागौर में पेट्रोल ₹106.21 तक पहुंच गया है, जबकि भारतपुर में यह सबसे सस्ता ₹104.30 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

डीजल के भावों की बात करें तो जयपुर में ₹90.21, अजमेर में ₹90.24, अलवर में ₹91.07, जोधपुर में ₹90.05, कोटा में ₹89.96 और उदयपुर में ₹90.93 रुपये प्रति लीटर है. सबसे महंगा डीजल गंगानगर में ₹91.78 रुपये प्रति लीटर है. कई जिलों में पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि कुछ जगहों पर मामूली बढ़ोतरी भी हुई है.

विशेषज्ञों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता और रुपये की कुछ मजबूती के कारण घरेलू स्तर पर पेट्रोल-डीजल के दामों में यह हल्की नरमी देखने को मिल रही है. हालांकि, राज्य सरकार द्वारा लगाए गए टैक्स और अन्य शुल्कों के कारण राजस्थान में इनकी कीमतें अन्य राज्यों की तुलना में थोड़ी अधिक रहती हैं.

आम उपभोक्ताओं, खासकर निजी वाहन चालकों, ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों और किसानों के लिए पेट्रोल-डीजल की कीमतों में होने वाला हर छोटा बदलाव सीधे उनके खर्च को प्रभावित करता है. वर्तमान में जयपुर में पेट्रोल ₹104.72 और डीजल ₹90.21 रुपये प्रति लीटर होने से शहरवासियों को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन लंबी दूरी की यात्रा करने वालों और व्यावसायिक वाहनों पर इसका असर अभी भी नजर आ रहा है.

राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें रोजाना सुबह 6 बजे अपडेट होती हैं. उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी यात्रा या खरीदारी से पहले अपने नजदीकी पेट्रोल पंप या आधिकारिक ऐप पर नवीनतम भाव जांच लें, क्योंकि विभिन्न शहरों और पंपों पर थोड़ी भिन्नता हो सकती है.

विश्लेषकों का कहना है कि आने वाले दिनों में वैश्विक घटनाओं, कच्चे तेल की सप्लाई और डॉलर की मजबूती के आधार पर इन दामों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है. फिलहाल राजस्थानवासियों को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन पूरी स्थिरता अभी बाकी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!