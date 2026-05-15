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तो क्या गाड़ी की टंकी फुल करवा पाएंगे आप? जानें क्या कहता है नया नियम

Jaipur News: राजस्थान में पेट्रोल-डीजल पर नई पाबंदी लग गई है. कई पंपों पर फ्यूल लिमिट के पोस्टर लगने से हड़कंप मच गया है. डीलर्स का आरोप है कि सप्लाई कम की जा रही है, वहीं IOCL ने कहा कि गाड़ी की टंकी फुल करवा सकते हैं, लेकिन खुले में ड्रम भरने पर रोक है. जानें पूरा सच क्या है.
 

Edited bySandhya YadavReported byDeepak Goyal
Published: May 15, 2026, 07:33 AM|Updated: May 15, 2026, 07:33 AM
तो क्या गाड़ी की टंकी फुल करवा पाएंगे आप? जानें क्या कहता है नया नियम
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: प्रदेश में पेट्रोल-डीजल की सप्लाई और बिक्री को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. ऑयल कंपनियों के मौखिक निर्देशों के बाद राजस्थान के कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल की बिक्री सीमा तय करने वाले पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं. डीलर्स का आरोप है कि कंपनियां डिपो से ईंधन की आपूर्ति भी कम कर रही हैं और दूसरी तरफ उपभोक्ताओं को सीमित मात्रा में ही पेट्रोल-डीजल देने के निर्देश दिए जा रहे हैं.

राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स से जुड़े प्रतिनिधियों ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) के कार्यकारी निदेशक एवं राज्य स्तरीय समन्वयक मनोज गुप्ता को पत्र लिखकर स्थिति पर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है. डीलर्स का कहना है कि अधिकांश निर्देश मोबाइल संदेशों और मौखिक रूप से दिए जा रहे हैं, जबकि इस संबंध में सरकार या कंपनियों की ओर से कोई लिखित आदेश जारी नहीं हुआ है.

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डीलर्स के अनुसार अलग-अलग कंपनियों ने अलग-अलग लिमिट तय की है. आरोप है कि आईओसीएल की ओर से 50 हजार रुपए तक डीजल और 5 हजार रुपए तक पेट्रोल देने की सीमा तय की गई है, जबकि बीपीसीएल और एचपीसीएल की ओर से करीब 49-50 लीटर पेट्रोल और 200 लीटर डीजल तक ही आपूर्ति करने के निर्देश दिए गए हैं. कई पेट्रोल पंपों पर इसी संबंध में पोस्टर भी लगा दिए गए हैं, ताकि उपभोक्ताओं को पहले से जानकारी दी जा सके.

डीलर्स का कहना है कि यदि कोई पेट्रोल पंप संचालक तय सीमा से ज्यादा ईंधन किसी उपभोक्ता को देता है तो उसके पंप की बिक्री बंद करने जैसी कार्रवाई की जा रही है. इससे पेट्रोल पंप संचालकों में असमंजस और नाराजगी है.

लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का खतरा
डीलर्स ने चेतावनी दी है कि अचानक लिमिट लागू होने से पेट्रोल पंपों पर विवाद और अव्यवस्था की स्थिति बन सकती है. खासतौर पर किसानों, परिवहन व्यवसायियों और निर्माण कार्यों में लगे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. खुले में बैरल या ड्रम में डीजल देने पर भी रोक जैसी स्थिति बनने से ग्रामीण क्षेत्रों में नाराजगी बढ़ रही है.

ड्राई हो रहे पंप, ईसी एक्ट का डर
डीलर्स ने पत्र में कहा है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम (EC Act) के तहत पेट्रोल पंपों पर न्यूनतम स्टॉक बनाए रखना जरूरी होता है,I लेकिन डिपो से कम सप्लाई मिलने के कारण कई पंप ड्राई होने लगे हैं. ऐसे में भविष्य में प्रशासनिक कार्रवाई का खतरा भी बढ़ गया है.

लिखित आदेश जारी करने की मांग
राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने यह भी कहा कि खुले में बैरल में डीजल देने पर रोक से किसान, सरकारी विभाग और सड़क निर्माण कंपनियां भी प्रभावित हो रही हैं. इसी मुद्दे को लेकर तीनों तेल कंपनियों के राज्य स्तरीय समन्वयक मनोज गुप्ता को पत्र लिखकर पूरे मामले में स्पष्ट लिखित आदेश जारी करने और आमजन को जानकारी देने की मांग की है. ताकि पेट्रोल पंपों पर विवाद की स्थिति न बने. साथ ही इस पूरे मामले पर कंपनियों और डीलर्स की संयुक्त बैठक बुलाने की भी मांग की गई है.

गाड़ी की करवा सकते हैं टंकी फुल-IOCL ईडी मनोज गुप्ता
तीनों तेल कंपनियों के स्टेट कोऑर्डिनेटर एवं IOCL के ईडी मनोज गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि आम उपभोक्ताओं के लिए वाहन की टंकी फुल करवाने पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगाई गई है. उन्होंने कहा कि उपभोक्ता अपनी गाड़ी की क्षमता के अनुसार पेट्रोल या डीजल भरवा सकते हैं. उन्होंने बताया कि प्रतिबंध केवल खुले में बैरल, ड्रम में पेट्रोल-डीजल देने पर लगाया गया है. इसके पीछे सुरक्षा और आपूर्ति प्रबंधन कारण हैं. मनोज गुप्ता के अनुसार कई लोग वाहन की टंकी फुल करवाने के बाद अतिरिक्त ईंधन खुले कंटेनरों में भरवाने के लिए भी पेट्रोल पंपों पर पहुंच रहे हैं. जिसे रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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