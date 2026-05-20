Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /पेट्रोल पंपों पर बढ़ा दबाव, कई जगह ‘ड्राई’ होने जैसे हालात! सरकार बोली- प्राइवेट-सरकारी पंपों के रेट अंतर से बिगड़ा संतुलन

पेट्रोल पंपों पर बढ़ा दबाव, कई जगह ‘ड्राई’ होने जैसे हालात! सरकार बोली- प्राइवेट-सरकारी पंपों के रेट अंतर से बिगड़ा संतुलन

Rajasthan Petrol Pump Crisis: राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को लेकर सरकारी दावों के विपरीत जमीन पर हालात चिंताजनक नजर आ रहे हैं. कई जिलों में पेट्रोल पंपों पर भारी दबाव बढ़ गया है और कुछ आउटलेट्स पर ईंधन खत्म होने की स्थिति बन गई है. अचानक बढ़ी मांग, सप्लाई में कमी और सरकारी व निजी पंपों के बीच दामों का बड़ा अंतर इस संकट की मुख्य वजह बन गया है.

Edited byAnsh RajReported byDeepak Goyal
Published: May 20, 2026, 07:23 AM|Updated: May 20, 2026, 07:23 AM
पेट्रोल पंपों पर बढ़ा दबाव, कई जगह ‘ड्राई’ होने जैसे हालात! सरकार बोली- प्राइवेट-सरकारी पंपों के रेट अंतर से बिगड़ा संतुलन
Image Credit: Ai Generated Image

Jaipur News: राजस्थान में पेट्रोल-डीजल की उपलब्धता को लेकर सरकार भले ही स्थिति सामान्य बता रही हो, लेकिन जमीन पर हालात कई जगह अलग नजर आने लगे हैं. अचानक बढ़ी मांग, सीमित सप्लाई और सरकारी-निजी पंपों के दाम में बड़े अंतर के कारण प्रदेश के कई पेट्रोल पंपों पर दबाव बढ़ गया है. हालात ऐसे बन रहे हैं कि कुछ पंप ‘ड्राई’ होने की स्थिति तक पहुंच गए हैं. दरअसल, प्रदेश में अचानक बढ़ी मांग और पंपों तक जरूरत के मुताबिक सप्लाई नहीं पहुंच पाने से दबाव बढ़ गया है. हालात ऐसे बने कि कई पंप संचालकों को बिक्री सीमित करनी पड़ी, जबकि कुछ आउटलेट्स पर कुछ समय के लिए ईंधन खत्म होने जैसी स्थिति बन गई. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सचिव अम्बरीष कुमार ने कहा कि राजस्थान में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और आमजन को घबराने की जरूरत नहीं है. उन्होंने लोगों से अफवाहों में आकर अनावश्यक भंडारण और पैनिक बाइंग नहीं करने की अपील की.


कीमतों के अंतर ने बढ़ाया दबाव
सरकार के मुताबिक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों इंडियन ऑयल, BPCL, HPCL के पंपों पर डीजल करीब 94 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि निजी कंपनी के आउटलेट्स पर यही डीजल लगभग 97 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गया. इसी कीमत अंतर के चलते उपभोक्ताओं का रुख सरकारी तेल कंपनियों के पंपों की तरफ ज्यादा हो गया. इसके अलावा संस्थागत डीजल करीब 160 रुपये प्रति लीटर होने से उद्योगों और बड़े उपभोक्ताओं ने भी खुदरा पंपों से खरीद बढ़ा दी. इससे रिटेल आउटलेट्स पर अचानक दबाव बढ़ गया.

Add Zee News as a Preferred Source

मांग में रिकॉर्ड उछाल

तेल कंपनियों के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में ईंधन बिक्री में सामान्य से कहीं ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है.

IOCL की पेट्रोल बिक्री में 28% और डीजल में 43% वृद्धि.
HPCL की पेट्रोल बिक्री 13.7% और डीजल 16.8% बढ़ी.

BPCL की पेट्रोल बिक्री 24% और डीजल बिक्री 30% से ज्यादा बढ़ी.
तेल कंपनियों का कहना है कि बढ़ती मांग के बावजूद सप्लाई चेन को लगातार मजबूत किया जा रहा है. लेकिन कई जगहों पर मांग इतनी तेजी से बढ़ी कि पंपों पर अस्थायी दबाव बन गया.


पंप संचालकों की चिंता
पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि सामान्य दिनों की तुलना में अचानक कई गुना ज्यादा ग्राहक पहुंचने लगे. कई जगह लोग टंकियां फुल कराने के साथ ड्रम और कैन में भी ईंधन लेने लगे, जिससे स्टॉक तेजी से खत्म हुआ. कुछ पंपों पर टैंकर पहुंचने में देरी और सीमित आवंटन के कारण ‘नो स्टॉक’ बोर्ड लगाने की नौबत भी आई. हालांकि तेल कंपनियां दावा कर रही हैं कि स्थिति नियंत्रण में है और अगले कुछ दिनों में सप्लाई पूरी तरह सामान्य हो जाएगी. सरकार ने किया है कि प्रदेश में किसी प्रकार का ईंधन संकट नहीं है. प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे सामान्य जरूरत के अनुसार ही खरीदारी करें.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ट्रेंडिंग न्यूज़

चांद पर पहुंची चांदी, सोने ने भी पकड़ी रफ्तार! जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

Rajasthan News: मेडल लाओ, सीधे सरकारी नौकरी पाओ ! राजस्थान सरकार ने 186 खिलाड़ियों को दी 'आउट ऑफ टर्न' नियुक्ति

बाड़मेर कलेक्ट्रेट में MLA रविन्द्र सिंह भाटी ने मचाई सनसनी, पुलिस को करनी पड़ी मशक्कत

राजस्थान में बदलने जा रही RGHS योजना, मंत्री खींवसर बोले- इसके अलावा कोई विकल्प नहीं

उज्ज्वला गैस उपभोक्ताओं के लिए बड़ी चेतावनी! 30 जून तक नहीं किया यह काम, तो बंद हो जाएगी सब्सिडी

कौन हैं IPS रंजीता शर्मा, जिन्हें मिली जयपुर ईस्ट की बड़ी जिम्मेदारी, पोस्टिंग की खबर सुन कांप रहे अपराधी

क्या आप जानते हैं दुनिया भर में क्यों मशहूर है राजस्थान का ‘हवा वाला नमक’?

क्या आप जानते हैं राजस्थान का यह जिला है 'चप्पलों का शहर', अमेरिका और यूरोप तक है दबदबा!

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

Rajasthan Monsoon 2026: राजस्थान में कब होगी मानसून की धमाकेदार एंट्री, धधकती गर्मी से लोगों को मिलेगी राहत?

राजस्थान में बन रहा सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे, 90 मिनट में होंगे दिल्ली से जयपुर!

राजस्थान में सरपंचों की उड़ी नींद! 12 हजार पंचायतों में 10,000 करोड़ का बजट, जानें क्यों?

राजस्थान में आज गर्मी का महाटॉर्चर, 43°C तापमान के साथ चलेगी लू, अगले कुछ दिन नहीं मिलेगी राहत

जैसलमेर में बनेगा 3 लाख करोड़ रुपये की लागत से भारत का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी हब!

राजस्थान के 66 लाख किसानों के कब खिलेंगे चेहरे, CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया अपडेट!

राजस्थान में चांदी के दाम ने मचाई आंधी, सोने के दाम भी भयंकर बढ़ोतरी, जानें लेटेस्ट रेट

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल पर बड़ा संकट! जोधपुर और बांसवाड़ा के कई पंप हुए ड्राई

IPL 2026: जयपुर की 'मरूधरा' जैसी तप रही है RR की किस्मत, LSG के खिलाफ आज 'करो या मरो' की जंग, हारे तो प्लेऑफ की रेस से बाहर!

सोना-चांदी ने लगाई आसमान की ओर छलांग, रॉकेट की रफ्तार से बढ़े दाम! जानें ताजा भाव

1200 करोड़ से राजस्थान का ये जिला बनेगा हाईटेक हब, मोबाइल से मिसाइल तक होगा निर्माण!

बाड़मेर में रविन्द्र सिंह भाटी का आंदोलन जारी, प्रशासन से वार्ता बेनतीजा, धरना जारी रखने का ऐलान

जयपुर के SMS में डॉक्टरों का 'चमत्कार', 8 घंटे रोकी सांसें, शरीर को किया 20°C ठंडा, भारत में पहली बार ऐसे बची मरीज की जान

क्या आप जानते हैं राजस्थान में यहां मिलता है रेगिस्तान का 'सफेद सोना'?

बाड़मेर में बढ़ा गिरल माइंस विवाद, मजदूरों के समर्थन में उतरे विधायक रविंद्र सिंह भाटी, बोले- अब...

राजस्थान में आज से बैक-टू-बैक टूटेंगे गर्मी के सारे रिकॉर्ड! भयंकर हीटवेव से थर-थर कंपेगा प्रदेश, इन शहरों में अलर्ट जारी

आसमान से बरसेगी आग, झुलसेगा राजस्थान! भीषण गर्मी और हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट जारी

राजस्थान के 66 लाख किसानों के लिए खुशखबरी, CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया अपडेट!

Rajasthan News: खाटू श्याम कमेटी की फॉर्च्यूनर से भीषण हादसा, 3 बाइकों को रौंदा, एक की मौत

शादी में पैसा बचाना है? तो आइए राजस्थान के ये बाजार, मिलेंगे सबसे सस्ते डिजाइनर लहंगे और ज्वेलरी!

BSTC Pre DElEd 2026 परीक्षा में भूल कर भी न करें ये गलतियां, सेंटर पहुंचने से पहले पढ़ लें ये नियम

राजस्थान में IPS अफसरों से भरकर चली तबादला एक्सप्रेस, कोटा रेंज से क्राइम ब्रांच तक, रात 1 बजे बदले गए कई बड़े पुलिस अधिकारी

अजमेर में खाटू श्याम मंदिर सेवा समिति की SUV मौत बनकर दौड़ी! एक साथ 3 बाइकों को मारी टक्कर

Tags:
Rajasthan Petrol Diesel Price Today
Rajasthan petrol price
Rajasthan Petrol Diesel Price

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ऑनलाइन फार्मेसी के विरोध में सड़क पर उतरे केमिस्ट! 1000 मेडिकल स्टोर बंद से आमजन परेशान

ऑनलाइन फार्मेसी के विरोध में सड़क पर उतरे केमिस्ट! 1000 मेडिकल स्टोर बंद से आमजन परेशान

jhunjhunu news
2

श्रीगंगानगर में सरहद पार की 'साजिश'? खेत में मिला संदिग्ध कबूतर, पैर पर उर्दू में लिखा है ये सीक्रेट कोड!

Sriganganagar News
3

सलूंबर में प्री-डीएलएड 2026 प्रवेश परीक्षा शुरू , 16 केंद्रों पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था

Rajasthan news
4

डीडवाना पोस्ट ऑफिस में उप डाकपाल vs अभिकर्ता विवाद, 16 दिनों से जारी धरना

dausa news
5

Rajasthan News: देर रात सरकार का बड़ा फैसला, दौसा में IPS ट्रांसफर लिस्ट जारी

dausa news