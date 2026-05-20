/पेट्रोल पंपों पर बढ़ा दबाव, कई जगह ‘ड्राई’ होने जैसे हालात! सरकार बोली- प्राइवेट-सरकारी पंपों के रेट अंतर से बिगड़ा संतुलन

Jaipur News: राजस्थान में पेट्रोल-डीजल की उपलब्धता को लेकर सरकार भले ही स्थिति सामान्य बता रही हो, लेकिन जमीन पर हालात कई जगह अलग नजर आने लगे हैं. अचानक बढ़ी मांग, सीमित सप्लाई और सरकारी-निजी पंपों के दाम में बड़े अंतर के कारण प्रदेश के कई पेट्रोल पंपों पर दबाव बढ़ गया है. हालात ऐसे बन रहे हैं कि कुछ पंप ‘ड्राई’ होने की स्थिति तक पहुंच गए हैं. दरअसल, प्रदेश में अचानक बढ़ी मांग और पंपों तक जरूरत के मुताबिक सप्लाई नहीं पहुंच पाने से दबाव बढ़ गया है. हालात ऐसे बने कि कई पंप संचालकों को बिक्री सीमित करनी पड़ी, जबकि कुछ आउटलेट्स पर कुछ समय के लिए ईंधन खत्म होने जैसी स्थिति बन गई. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सचिव अम्बरीष कुमार ने कहा कि राजस्थान में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और आमजन को घबराने की जरूरत नहीं है. उन्होंने लोगों से अफवाहों में आकर अनावश्यक भंडारण और पैनिक बाइंग नहीं करने की अपील की.



कीमतों के अंतर ने बढ़ाया दबाव

सरकार के मुताबिक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों इंडियन ऑयल, BPCL, HPCL के पंपों पर डीजल करीब 94 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि निजी कंपनी के आउटलेट्स पर यही डीजल लगभग 97 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गया. इसी कीमत अंतर के चलते उपभोक्ताओं का रुख सरकारी तेल कंपनियों के पंपों की तरफ ज्यादा हो गया. इसके अलावा संस्थागत डीजल करीब 160 रुपये प्रति लीटर होने से उद्योगों और बड़े उपभोक्ताओं ने भी खुदरा पंपों से खरीद बढ़ा दी. इससे रिटेल आउटलेट्स पर अचानक दबाव बढ़ गया.

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मांग में रिकॉर्ड उछाल

तेल कंपनियों के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में ईंधन बिक्री में सामान्य से कहीं ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है.

IOCL की पेट्रोल बिक्री में 28% और डीजल में 43% वृद्धि.

HPCL की पेट्रोल बिक्री 13.7% और डीजल 16.8% बढ़ी.

BPCL की पेट्रोल बिक्री 24% और डीजल बिक्री 30% से ज्यादा बढ़ी.

तेल कंपनियों का कहना है कि बढ़ती मांग के बावजूद सप्लाई चेन को लगातार मजबूत किया जा रहा है. लेकिन कई जगहों पर मांग इतनी तेजी से बढ़ी कि पंपों पर अस्थायी दबाव बन गया.



पंप संचालकों की चिंता

पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि सामान्य दिनों की तुलना में अचानक कई गुना ज्यादा ग्राहक पहुंचने लगे. कई जगह लोग टंकियां फुल कराने के साथ ड्रम और कैन में भी ईंधन लेने लगे, जिससे स्टॉक तेजी से खत्म हुआ. कुछ पंपों पर टैंकर पहुंचने में देरी और सीमित आवंटन के कारण ‘नो स्टॉक’ बोर्ड लगाने की नौबत भी आई. हालांकि तेल कंपनियां दावा कर रही हैं कि स्थिति नियंत्रण में है और अगले कुछ दिनों में सप्लाई पूरी तरह सामान्य हो जाएगी. सरकार ने किया है कि प्रदेश में किसी प्रकार का ईंधन संकट नहीं है. प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे सामान्य जरूरत के अनुसार ही खरीदारी करें.

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