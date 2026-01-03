Rajasthan News: PHED के 144 इंजीनियर्स जल निगम में किया गया ट्रांसफर, जानिए वजह

Jaipur News: जलदाय विभाग में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया. 144 इंजीनियर्स को वाटर सप्लाई एंड सीवरेज कॉरपोरेशन में ट्रांसफर किए गए. इस फैसले को इंजीनियर्स निजीकरण मान रहे है. निगम बनने से पहले इंजीनियर्स ने विरोध जताया था, लेकिन अब इंजीनियर्स के बड़ी संख्या में पद निगम को ट्रांसफर किए गए.

पीएचईडी को ना नफा,ना नुकसान

राजस्थान का जल महकमा एक बार फिर से चर्चाओं में है. दरअसल सरकार ने वाटर सप्लाई एंड सीवरेज कॉरपोरेशन में इंजीनियर्स में 144 पदों का ट्रांसफर कर दिया है. जिस जल निगम का इंजीनियर्स विरोध कर रहे थे, अब उसी निगम के अंतर्गत इंजीनियर्स को काम करना होगा. गीयर संगठन के बैनर तले तमाम इंजीनियर्स ने पैन डाउन हड़ताल की थी.

इंजीनियर्स का मानना है कि कॉरपोरेशन बनने से विभाग को नुकसान होगा, जिस तरह से दूसरे विभाग पीछे चले गए. उसी तरह पीएचइडी को भी नुकसान होगा. निजीकरण बढ़ेगा लेकिन दूसरी तरफ अफसरों का मानना है कि निगम बनाने से विभाग को नुकसान नहीं बल्कि फायदा होगा, निगम को आसानी से योजनाओं के लिए विभाग को लॉन मिल सकेगा.

1979 एक्ट के तहत कॉरपोरेशन बनाने का निर्णयराज्य सरकार ने PHED में वाटर सप्लाई एंड सीवरेज कॉरपोरेशन बनाया जाए. ये फैसला इसलिए लिया गया था कि ताकि पीएचईडी जल जीवन मिशन समेत कई प्रोजेक्ट्स में लोन मिल सके. विभाग को लोन नहीं मिल पा रहा था इसलिए 1979 एक्ट के तहत कॉरपोरेशन बनाने का निर्णय लिया है. ये पहली बार नहीं है, जब निजीकरण का विरोध हुआ हो, बल्कि इससे पहले भी कई विभागों में विरोध हुआ था.

निगम के रिक्त पदों पर लगाया

संयुक्त सचिव प्रवीण लेखरा ने जारी किए आदेश में 144 इंजीनियर्स लिनगम के एक्स काडर में तैनात होंगे. इनके मौजूदा पद बजट से समाप्त कर आएफएमएस से डिलीट किए जाएंगे. इससे निर्णय से विभाग में इंजीनियर्स के पदों की संख्या कम होगी.

ये 144 पद जल निगम में ट्रांसफर

पद - पदों की संख्या

मुख्य अभियंता-1

अतिरिक्त मुख्य अभियंता-2

अधीक्षण अभियंता-7

अधिशाषी अभियंता-33

सहायक अभियंता-101

कुल पद -144

